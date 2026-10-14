La temporada 5 de Battlefield 6 comienza: nuevos mapas y modos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La temporada 5 de Battlefield 6 y Battlefield REDSEC arranca con el lanzamiento de la fase 1 (Asedio a Las Vegas), que presenta dos nuevos mapas (Strip de Las Vegas y Área 51), así como una versión trepidante y emocionante del Battle Royale.

DISFRUTA AQUÍ DEL TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE BATTLEFIELD

El primero de los dos nuevos mapas siembra el caos en el Strip, transformando este lugar emblemático en un campo de batalla fascinante. El segundo mapa llevará a los jugadores más allá de las luces de la ciudad de neón, hasta el perímetro del clandestino Área 51.

La fase 1 también incluye una forma totalmente nueva de disfrutar de REDSEC con Royale rápido: una versión intensa y compacta del Battle Royale de Battlefield, con rondas más rápidas y menos personas jugadoras. En Royale rápido, el objetivo sigue siendo el mismo: ser la última patrulla en pie. Además, esta nueva temporada trae consigo otra novedad: eliminar enemigos otorgará fichas de redespliegue que podrán devolver al jugador al terreno de batalla. Eso sí, a medida que avance la partida, aumentará la cantidad de bajas necesarias para conseguir dichas fichas.

Visítanos en Battlefield.com.

Acerca de Battlefield

Battlefield es una franquicia histórica, célebre por su jugabilidad de combate sin concesiones y por la guerra total desde hace más de dos décadas. 100 millones de personas y 5 mil millones de horas de juego después, Battlefield Studios está definiendo el futuro de los shooters en primera persona con el mayor lanzamiento de la historia de la franquicia con Battlefield 6, y el inicio de una nueva era con Battlefield REDSEC.