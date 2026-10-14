PNY apuesta por el gaming estas Navidades con regalos tecnológicos imprescindibles

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Con la llegada de las fiestas, PNY Technologies presenta una selección pensada para gamers, con soluciones de almacenamiento y componentes diseñados para responder a todas sus necesidades. Con algunos de los lanzamientos de videojuegos más esperados a la vuelta de la esquina y bibliotecas que requieren cada vez más capacidad, los SSD y las tarjetas MicroSD se convierten en accesorios tan prácticos como fáciles de colocar bajo el árbol de Navidad. Estas son algunas propuestas para jugadores de consola y PC.

SSD potentes para jugar en PS5 y PC

PNY CS2341: más espacio y velocidad para los jugadores de PS5®

Con este nuevo SSD, los jugadores de PS5® pueden ampliar fácilmente el espacio de almacenamiento de su consola para instalar más juegos y sacar el máximo partido a su biblioteca. Gracias a su interfaz PCIe Gen4 x4 y a velocidades de lectura de hasta 7.100 MB/s, permite acelerar las transferencias y contribuye a reducir los tiempos de carga. Su disipador térmico de aluminio garantiza, además, una gestión eficiente del calor, incluso durante las sesiones de juego más intensivas.

Disponibilidad del producto

El PNY CS2341 está disponible desde el 15 de septiembre de 2026, con capacidades de hasta 1 TB, en Amazon, así como a través de la red de distribución de PNY y sus distribuidores autorizados. Os dejamos el análisis del producto publicado Por qué el nuevo PNY CS2341 con disipador es el aliado definitivo para tu PS5: Revolución en el almacenamiento de la consola de Sony

TarjetasMicroSD para gamers de Nintendo Switch 2

MicroSD Express: ampliar el universo de Nintendo Switch 2

Los fans de Nintendo Switch 2 ya no tienen que elegir entre sus juegos favoritos. Con las tarjetas MicroSD Express de PNY es posible descargar y almacenar varios títulos en la consola, incluso aquellos que ocupan más espacio. Sus rápidas velocidades de transferencia permiten acceder a los juegos con fluidez, convirtiéndolas en el complemento perfecto para jugar en cualquier lugar sin preocuparse por quedarse sin espacio de almacenamiento.

Disponibilidad del producto

La MicroSD Express está disponible en Amazon en capacidades de 256 GB, 512 GB y 1 TB, a partir de 74 €.

Tarjetas gráficas GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB para potenciar el rendimiento en los videojuegos

Equipadas con la tecnología NVIDIA Blackwell y 16 GB de memoria GDDR7, las PNY GeForce RTX™ 5060 Ti de 16 GB ofrecen a los jugadores una solución de alto rendimiento para disfrutar al máximo de sus videojuegos. Incorporan, entre otras, las tecnologías de la plataforma NVIDIA GeForce RTX y constituyen una opción asequible para los jugadores que deseen invertir en una tarjeta gráfica de alto rendimiento.

PNY ofrece dos versiones para satisfacer las diferentes necesidades de las configuraciones para juegos: la PNY GeForce RTX 5060 Ti 16 GB EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan, con su sistema de refrigeración de tres ventiladores y su iluminación RGB, y la PNY GeForce RTX™ 5060 Ti 16 GB Overclocked Dual Fan, que apuesta por un diseño más sobrio con dos ventiladores. Dos enfoques para aprovechar el rendimiento de la arquitectura NVIDIA Blackwell y acompañar a los jugadores en sus sesiones de juego.

Disponibilidad del producto

Las tarjetas PNY GeForce RTX™ 5060 Ti de 16 GB EPIC-X RGB™ con tres ventiladores y PNY GeForce RTX™ 5060 Ti de 16 GB overclockeadas con dos ventiladores están disponibles en Amazon, así como a través de la red de distribución de PNY y sus distribuidores asociados.