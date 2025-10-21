Trucos, tratos y kickflips: ¡Skate-o-ween llega para aterrorizar San Van!



Trucos, tratos y kickflips: ¡Skate-o-ween llega para aterrorizar San Van!

El equipo de skate. está preparado para esta época tenebrosa gracias a Skate-o-ween, el primer evento de temporada terroríficamente divertido de la temporada 1.

¿Tienes agallas? Mira el tráiler

Del 21 de octubre al 11 de noviembre, las cosas se van a poner algo raras y espeluznantes. Puedes visitar los parques de la comunidad actualizados llenos de arañas, calaveras y ojos… ¡si te atreves!

Skate-o-ween también trae consigo nuevos desafíos de evento, Monedas de chocolate para coleccionar y un botín desbloqueable durante un tiempo limitado. El botín incluye la máscara de bruja verde o roja, un gesto de zombi y accesorios festivos siniestros, como calabazas talladas y lápidas.

Echa un vistazo a los fantasmales detalles de Skate-o-ween en la entrada de sublog AQUÍ y

Leer artículo completo en Frikipandi Trucos, tratos y kickflips: ¡Skate-o-ween llega para aterrorizar San Van!.

