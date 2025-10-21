NINJA GAIDEN 4, de Xbox Game Studios, Team NINJA y PlatinumGames, ya disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC, PlayStation 5 y Steam

Ya puedes disfrutar de NINJA GAIDEN 4, la nueva y trepidante entrega de la legendaria saga de acción, de Xbox Game Studios, Team NINJA y PlatinumGames. NINJA GAIDEN 4 ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC, en los dispositivos portátiles ROG Xbox Ally, Steam y PlayStation 5. Es un título Xbox Play Anywhere y está disponible Día 1 en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
Puedes ver el nuevo tráiler de lanzamiento
Si quieres saber más sobre NINJA GAIDEN 4, incluyendo una descripción general del diseño del juego y detalles sobre los niveles de dificultad, visita la última entrada de Xbox Wire
l lanzamiento de Ninja Gaiden 4 ya llegó, y el ambiente se respira ahora con una intensidad serena. La espada que Team Ninja y PlatinumGames han afinado durante años finalmente está lista para ser desenvainada y lanzada al mundo. Esa tensión y orgullo que irradian es algo que todos podemos sentir, incluso desde la distancia.
Todavía recuerdo vívidamente el día en que se reveló Ninja Gaiden 4 en el Developer_Direct de este año . Tras 13 largos años, un equipo se propuso traer de vuelta al mundo un título de Ninja Gaiden numerado. Unidos por esta misión, Team Ninja y PlatinumGames forjaron una sólida alianza y, con el apoyo de Microsoft, se comprometieron a reconstruir el mundo al que los fans habían esperado tanto tiempo.
En el corazón de este proyecto se encuentra un tema central: Herencia y Evolución. Si bien la historia de Ryu Hayabusa sigue siendo la base de esta serie, el equipo decidió introducir a un nuevo protagonista, Yakumo, para dar un nuevo significado a lo que significa ser un ninja en un mundo tan desolado. Como joven prodigio del Clan Cuervo, agobiado más por la oscuridad que por la luz, Yakumo fue creado para encarnar tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Desde la concepción del personaje hasta el diseño de combate, cada elemento fue creado para permitirte crecer y luchar junto a él.
El sistema de combate fusiona la brutalidad y la imparcialidad características de la serie con un ritmo moderno y un control por niveles. La posibilidad de alternar entre la Forma Base de Yakumo y la Forma Cuervo de Sangre, junto con la devastadora técnica Asesinato Baño de Sangre, que puede activarse en condiciones específicas, amplía la profundidad táctica de cada encuentro.
Para la dificultad y la accesibilidad, el equipo equilibró cuidadosamente el desafío y la accesibilidad. Los tres modos principales: Héroe, Normal y Difícil, se complementan con funciones de asistencia como evasión automática y mecanismos de defensa. Tanto si buscas la emoción infinita de la maestría como si deseas sumergirte en la historia, Ninja Gaiden 4 da la bienvenida a todos los que desean adentrarse en el camino del ninja. Un modo de entrenamiento dedicado también garantiza que cada jugador pueda perfeccionar sus habilidades a su propio ritmo.
En arte, música y diseño de niveles, Team Ninja y PlatinumGames se propusieron forjar la visión moderna definitiva de Ninja Gaiden. Los equipos, guiados por las tres palabras clave: adversidad, brutalidad y transformación, construyeron un mundo visual distintivo de lluvia y sombra. El diseño de sonido fusiona la resonancia de los instrumentos tradicionales japoneses con distorsión electrónica, creando un contraste impactante entre el silencio y la batalla. Combinados con un meticuloso diseño de niveles, estos elementos hacen que cada escenario parezca como si el mundo mismo estuviera enseñándole los colmillos a Yakumo.
Y ahora, tras su lanzamiento, el equipo comparte con orgullo este mensaje: «Ninja Gaiden 4 da la bienvenida a todos los aspirantes, se adapta a cada jugador y los impulsa a alcanzar nuevas alturas. Empuña tu arma junto a Yakumo y Ryu y forja tu propio camino. Ustedes, que aspiran a alcanzar alturas ilimitadas, son los Maestros Ninja de una nueva era».
Ninja Gaiden 4 está disponible hoy para Xbox Series X|S, Xbox en PC, dispositivos portátiles ROG Xbox Ally, Xbox Cloud, también disponible en Steam y PlayStation 5. Es un título de Xbox Play Anywhere y está disponible desde el primer día con Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.