NINJA GAIDEN 4, de Xbox Game Studios, Team NINJA y PlatinumGames, ya disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC, PlayStation 5 y Steam

En el corazón de este proyecto se encuentra un tema central: Herencia y Evolución. Si bien la historia de Ryu Hayabusa sigue siendo la base de esta serie, el equipo decidió introducir a un nuevo protagonista, Yakumo, para dar un nuevo significado a lo que significa ser un ninja en un mundo tan desolado. Como joven prodigio del Clan Cuervo, agobiado más por la oscuridad que por la luz, Yakumo fue creado para encarnar tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Desde la concepción del personaje hasta el diseño de combate, cada elemento fue creado para permitirte crecer y luchar junto a él.

El sistema de combate fusiona la brutalidad y la imparcialidad características de la serie con un ritmo moderno y un control por niveles. La posibilidad de alternar entre la Forma Base de Yakumo y la Forma Cuervo de Sangre, junto con la devastadora técnica Asesinato Baño de Sangre, que puede activarse en condiciones específicas, amplía la profundidad táctica de cada encuentro.