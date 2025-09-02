Próximamente en Game Pass: Hollow Knight: Silksong, RoadCraft, I Am Your Beast y muchos más

Compartir Facebook

Xbox ha anunciado los nuevos títulos que llegan a Game Pass en la primera oleada de septiembre en consola, PC y la nube. Son estos:

Semana del 1 de septiembre I Am Your Beast , 2 de septiembre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Nine Sols , 3 de septiembre (Xbox Series X|S) – Ahora con Game Pass Standard Hollow Knight: Silksong , 4 de septiembre (Nube, consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Cataclismo , 4 de septiembre (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Semana del 8 de septiembre Paw Patrol World , 10 de septiembre (Nube, consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Semana del 15 de septiembre RoadCraft , 16 de septiembre (Nube y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard



Para más información sobre los nuevos juegos que se unen a Xbox Game Pass este mes y las recompensas y beneficios in-game, por favor, consulta la publicación en Xbox Wire.

enemos juegos, ventajas, actualizaciones y más: ¡vamos a los detalles!

Disponible hoy

Soy tu Bestia (Cloud, PC y Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

I Am Your Beast es un thriller de venganza encubierta de formato corto sobre la persecución del complejo militar-industrial en la naturaleza norteamericana, y cómo cambiar las tornas. Destruye a tus oponentes. Usa su propio equipo contra ellos. Métete en tu red de túneles antes de que las fuerzas enemigas te localicen. Repite.

Muy pronto

Nine Sols (Xbox Series X|S) – 3 de septiembreAhora con Game Pass Standard

Nine Sols es un juego de plataformas de acción en 2D, rico en historia y dibujado a mano, con un combate basado en desviaciones inspirado en Sekiro . Embárcate en un viaje a través de un mundo de fantasía inspirado en Asia, explora una tierra antaño gobernada por una antigua raza alienígena y sigue a un héroe vengativo en su misión para derrotar a los 9 Sols, los poderosos gobernantes de este reino olvidado.

Hollow Knight: Silksong (Cloud, consola y PC) – 4 de septiembreGame Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible desde el primer día con Game Pass: ¡ Asciende a la cima de un vasto reino embrujado en Hollow Knight: Silksong ! La secuela del galardonado juego de acción y aventuras, Hollow Knight . Explora, lucha y sobrevive como Hornet, princesa protectora de Hallownest, mientras descubre una tierra gobernada por la seda y la canción.

Cataclismo (PC) – 4 de septiembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diseña y construye fortalezas ladrillo a ladrillo para enfrentarte a las hordas interminables de Horrores en este juego de estrategia en tiempo real con gestión de recursos, defensa de asedio y exploración. Lidera desde las murallas, repele la oscuridad y resiste a las criaturas de la Niebla.

PAW Patrol World (nube, consola y PC): 10 de septiembreGame Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De regreso a la biblioteca de Game Pass, explora el mundo de la serie animada «Patrulla Canina» como nunca antes, en una aventura de acción en 3D donde todo es posible. Juega con tus cachorros favoritos, conduce sus vehículos y salva el día participando en divertidos rescates y misiones, ya sea en el modo individual o con tu familia en el modo cooperativo local. ¡La mejor experiencia de juego de la Patrulla Canina!

RoadCraft (Cloud y Xbox Series X|S) – 16 de septiembreGame Pass Ultimate, Game Pass Standard

Tras desastres naturales, RoadCraft te llama para reconstruir lo dañado. Opera una flota de más de 40 vehículos de construcción auténticos para limpiar escombros, reparar carreteras y puentes, y restaurar infraestructura esencial. Enfréntate a desafíos realistas en solitario o en modo cooperativo en entornos expansivos, impulsados ​​por la física y marcados por la destrucción y la recuperación.

DLC / Actualizaciones del juego

Overwatch 2 Temporada 18: Partida Rápida de Estadio – Ya disponible.

La Temporada 18: Partida Rápida de Estadio revoluciona el panorama actual: domina el ritmo del nuevo héroe de apoyo acuático Wuyang, sumérgete en Partida Rápida o Estadio Competitivo con Winston, Brigitte, Pharah y (más adelante en esta temporada) Tracer, además del nuevo modo Carrera de Carga, y asciende de rango ahora que nuestra actualización completa del sistema JcJ ha reiniciado el campo de juego. Ya sea que estés reclutando composiciones de Estadio, experimentando con más de 50 nuevas ventajas o poniendo a prueba tus habilidades en Lúcio Ball en tercera persona, es hora de causar sensación.

Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes – 4 de septiembre.

Un capítulo completamente nuevo que lleva a Indiana Jones a las antiguas calles de Roma, donde catacumbas olvidadas se transforman en algo mucho más siniestro. Indiana Jones debe burlar a una peligrosa secta y descifrar intrincados rompecabezas diseñados por emperadores para descubrir el oscuro legado de los gigantes Nefilim. Los miembros de Game Pass pueden ahorrar un 10 % en la actualización Premium Digital para acceder desde el primer día o comprar el DLC por separado el 4 de septiembre ( se requiere el juego base ).

EA Sports NHL 26 : Prueba de acceso anticipado de EA Play – 5 de septiembre.

Dile al mundo que «Verifique mi juego» con la prueba de acceso anticipado de EA Play en Xbox Series X|S. Los miembros de Game Pass Ultimate pueden disfrutar del hielo hasta 10 horas en EA Sports NHL 26. Si decides comprarlo, tu progreso se transferirá al juego completo para que puedas prepararte para el próximo partido.

Beneficios en el juego

Asphalt Legends Unite : Paquete de regalo mensual (nube, consola y PC): disponible ahora en

Game Pass Ultimate y PC.

¡Entra en acción con el Jaguar C-X75, 10 paquetes de cartas y 500 000 créditos para mejorar, optimizar y dominar la pista!

The Finals : Paquete de bienvenida (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 11 de septiembre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

El paquete de bienvenida de la temporada 8 incluye 500 Multibucks, un aumento de XP adicional del 25 % y el conjunto “Escala del cielo” que incluye un diseño de arma, un gesto, un amuleto de arma y un atuendo.

Beneficios de Xbox Game Pass Ultimate

Skate 3: El Paquete de Desbloqueo – 2 de septiembre

. Mejora tu experiencia en Skate 3 con el Paquete de Desbloqueo y EA Play. Recibirás el Sueño Hawaiano de Danny, el Paquete Fiesta San Van y el Paquete El Tiempo es Dinero.

Salida el 15 de septiembre

Los siguientes juegos dejarán de estar disponibles en tu biblioteca de Game Pass pronto, ¡así que es el mejor momento para volver a disfrutarlos! Recuerda usar tu descuento de membresía para ahorrar hasta un 20 % en tu compra y conservarlos en tu biblioteca.

Todo lo que necesitas es ayuda (nube, consola y PC)

Wargroove 2 (nube, consola y PC)

Nos encanta Katamari Reroll + Royal Reverie (nube, consola y PC)

No olvides que seguiremos añadiendo más juegos a la colección de juegos que puedes ver en streaming para miembros de Xbox Game Pass Ultimate. Visita Xbox.com/Play para ver la lista actual de juegos disponibles para jugar en la nube y ver en streaming en dispositivos compatibles.