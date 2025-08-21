Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

ANNO 117: PAX ROMANA DA A CONOCER LOS MISTERIOS DE LA PROVINCIA DE ALBIÓN EN LA GAMESCOM

La primera demo pública estará disponible a partir del 2 de septiembre para todos aquellos jugadores ansiosos por erigir su imperio romano.

Ubisoft ha dado a conocer una nueva región en Anno 117: Pax Romana: Albión, la misteriosa provincia celta que ningún romano civilizado quiere pisar. El nuevo título de la franquicia que ha definido un género muestra una nueva forma de descubrir el Imperio romano a través de sus secretos más ocultos.

Como gobernadores del gran Imperio romano, las elecciones de los jugadores tendrán importancia en cada paso del camino… y siempre habrá consecuencias. Anno 117: Pax Romana, desarrollado por Ubisoft Mainz, es un juego de construcción de ciudades en el que las elecciones de los jugadores (de su provincia, sus dioses, su tecnología o su poderío militar) determinará la felicidad de sus ciudadanos y el éxito de su imperio. En este mundo inmersivo y auténtico, son los jugadores quienes deciden el coste de la paz.

Anno 117: Pax Romana se lanzará el 13 de noviembre de 2025 de manera simultánea en PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna y Windows PC (en Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect).

ALBIÓN: LOS MISTERIOSOS HUMEDALES CELTAS

Muy lejos de las columnas de mármol del Lacio, Albión ofrece una experiencia de juego única, en la que los jugadores podrán decidir entre proteger las tradiciones celtas o consolidar las ambiciones romanas. Por el camino, descubrirán mitos y ritos que definirán las creencias de su pueblo y su forma de vida. La nueva función de Romanización profundiza en esta elección, ya que permite a los jugadores integrarse con la cultura local de Albión o afianzar las costumbres romanas.

Ya sea al escoger Albión como provincia inicial para construir el imperio o al descubrir estas misteriosas tierras más adelantes, los jugadores dispondrán de nuevas formas de gobierno y características como:

• Un panteón de deidades celtas expandido: al llegar a Albión, los jugadores podrán desbloquear nuevos dioses mediante el Árbol de Descubrimiento (incluyendo a Epona, Mercurio-Lug y Cernunnos). Algunas deidades solo estarán disponibles si se toman ciertas decisiones, y cada una ofrecerá beneficios únicos al imperio y a los ciudadanos que los adoren.

• Acceso a nueva tecnología: a medida que los jugadores descubran los secretos ocultos de Albión, desarrollarán nuevas tecnologías que darán más poder a los gobernadores para forjar la provincia acorde con su visión. Desde innovaciones como el drenaje de los pantanos (un hito en la ingeniería romana) hasta otros avances transformadores, cada descubrimiento ofrece nuevas oportunidades de expansión y ambición.

• Romanización: al poner el pie en Albión por primera vez, los gobernadores recién nombrados encontrarán una tierra salvaje e indómita, aún inexplorada para los romanos, pero rica en su legado celta. Como gobernador, tendrás que tomar una decisión: conservar las tradiciones celtas o imponer la ambición romana. En función del camino que escojas, tu hogar tendrá unas necesidades y requerirá unos recursos concretos.

JUEGA ANTES AL JUEGO – DEMO PARA TODO EL MUNDO POR TIEMPO LIMITADO

Del 2 al 16 de septiembre habrá disponible una demo por tiempo limitado de Anno 117: Pax Romana, a la que tendrán acceso todos los jugadores de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect. Los jugadores podrán comenzar descubriendo el corazón del imperio en la provincia del Lacio o escoger la misteriosa y salvaje provincia de Albión.