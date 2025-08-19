El bono de guerra legendario Helldivers 2 x Halo:ODTS llega el 26 de agosto

Helldivers lanza su primer bono de guerra legendario con Halo: armas temáticas, conjuntos de armaduras, patrones y mucho más inspirados en ODST.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada de un bono de guerra legendario: Helldivers 2 x Halo: ODTS, que estará disponible a partir del 26 de agosto a las 14:00 (CEST) por un precio de 1500 créditos en moneda del juego. Puedes ver el tráiler del anuncio

A continuación, el detalle del arsenal, armaduras y personalización que ofrece:

Arsenal disponible

El bono de guerra legendario incluye un conjunto de armas reconocidas por los seguidores de la franquicia:

Rifle de asalto MA5C : un rifle emblemático, con contador de munición y brújula integrada.

: un rifle emblemático, con contador de munición y brújula integrada. Pistola M6C/SOCOM : equipada con mira láser, linterna y silenciador, introducido por primera vez en Helldivers 2 para facilitar el sigilo en el juego.

: equipada con mira láser, linterna y silenciador, introducido por primera vez en Helldivers 2 para facilitar el sigilo en el juego. Escopeta M90A : escopeta de gran potencia que incorpora linterna.

: escopeta de gran potencia que incorpora linterna. Subfusil M7S: arma silenciosa con munición sin funda y silenciador no extraíble.

Armaduras y refuerzos

Los jugadores podrán equipar dos conjuntos de armadura:

Helljumper A-9 : botas blindadas con refuerzo pasivo: con los pies por delante.

: botas blindadas con refuerzo pasivo: con los pies por delante. Recon A-35: versión más ligera, elegante y sigilosa, con el mismo refuerzo pasivo.

Pasiva: Con los pies por delante

Reduce el ruido generado por el movimiento

El alcance al encontrar puntos de interés aumenta un 30 %

Inmunidad a las heridas en las piernas

Capas y personalización

El bono también ofrece nuevas capas y elementos cosméticos:

Reliquia respetada : capa con el logotipo ODST, heredada tras la caída de un Helljumper al hijo más valiente en caso de que muera prematuramente.

: capa con el logotipo ODST, heredada tras la caída de un Helljumper al hijo más valiente en caso de que muera prematuramente. El ojo de lo clandestino: capa discreta diseñada para misiones de sigilo.

A estos elementos se suman tarjetas de jugador con temática ODST, un nuevo título de jugador y el patrón de vehículo Verde Siniestro aplicable a cápsulas hell, lanzaderas, exotrajes y VRR.

Helldivers 2 x Halo: ODST aterriza el 26 de agosto a las 14:00 CEST

El bono de guerra legendario marca un nuevo nivel en los rangos de bonos de guerra y donde Arrowhead ha puesto todo su empeño para asegurar de hacer honor a su nombre. Este es un homenaje a una colaboración muy solicitada, con muchos detalles que encantarán a los fans.

El bono de guerra legendario Helldivers 2 x Halo: ODST aterriza en el Centro de Adquisiciones por 1500 Créditos, lo que supone un aumento con respecto a los niveles anteriores de bonos de guerra, y está repleto de equipamiento digno de una leyenda.

Los bonos de guerra legendarios no son compatibles con el nuevo token del bono de guerra prémium que llegará el 26 de agosto. De modo que los jugadores que planeen hacerse con este bono, deberán asegurarse de tener los Créditos cargados.

Para más información, consulta el blog oficial de PlayStation España.