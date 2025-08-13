NHL 26 eleva la jugabilidad con ICE-Q 2.0 e integración de datos de NHL EDGE

Compartir Facebook

Tras la presentación de NHL 26 , EA SPORTS invita a los jugadores a disfrutar del primer Deep Dive de esta nueva edición del juego.

El vídeo de hoy explora las innovaciones en la jugabilidad de NHL 26 y muestra cómo las superestrellas juegan de forma más auténtica que nunca, gracias al sistema de jugabilidad mejorado ICE-Q 2.0, impulsado por los datos posicionales de NHL EDGE (seguimiento del disco y de los jugadores).

ICE-Q 2.0 impulsado por NHL EDGE

El año pasado presentamos ICE-Q, un nuevo sistema de inteligencia de jugabilidad que mejoró el movimiento y la capacidad de respuesta de los jugadores en el juego, ofreciendo a los aficionados más control y una experiencia de hockey más auténtica. Para NHL 26, hemos desarrollado aún más la visión clave de ICE-Q —la Auténtica Inteligencia de Hockey— incorporando los conocimientos basados en datos de NHL EDGE para influir en el rendimiento de los jugadores en el juego, dando lugar a formaciones dinámicas y tácticas en evolución que dan vida al partido. En conjunto, esto significa que los jugadores controlados por la IA empiezan a pensar, moverse y jugar como verdaderas superestrellas de la NHL.

A continuación, un vistazo a las distintas áreas del juego que han mejorado con ICE-Q 2.0:

Atributos: Los datos de NHL EDGE que impulsan ICE-Q 2.0 se utilizan para definir atributos como la aceleración en patinaje, la velocidad máxima, la potencia del slap shot y la potencia del wrist shot. Esto proporciona una diferenciación auténtica para las superestrellas en el juego y ofrece ventajas estratégicas emocionantes para los jugadores.

Los datos de NHL EDGE que impulsan ICE-Q 2.0 se utilizan para definir atributos como la aceleración en patinaje, la velocidad máxima, la potencia del slap shot y la potencia del wrist shot. Esto proporciona una diferenciación auténtica para las superestrellas en el juego y ofrece ventajas estratégicas emocionantes para los jugadores. Tendencias: Los datos de NHL EDGE ayudan a identificar los rasgos únicos y comportamientos intangibles que distinguen a las superestrellas, incorporándolos al juego junto con movimientos característicos —como el tiro bajo de Draisaitl desde la línea de gol o el estilo físico de Trouba—. Veintidós tendencias ofensivas y defensivas distintas hacen que las estrellas de la NHL en NHL 26 se comporten de forma realista.

Los datos de NHL EDGE ayudan a identificar los rasgos únicos y comportamientos intangibles que distinguen a las superestrellas, incorporándolos al juego junto con movimientos característicos —como el tiro bajo de Draisaitl desde la línea de gol o el estilo físico de Trouba—. Veintidós tendencias ofensivas y defensivas distintas hacen que las estrellas de la NHL en NHL 26 se comporten de forma realista. Sistema de portería (Goalie Crease System): Este nuevo sistema otorga más control que nunca bajo los palos, con porteros que se adaptan sin problemas, ajustando ángulos y profundidad para lograr paradas más consistentes. Con 81 nuevas animaciones para paradas a corta distancia y poke checks, ahora los porteros reaccionan con mayor conciencia, siguiendo cambios en la trayectoria del disco incluso después de un primer intento de parada, y ofreciendo reacciones dinámicas y en tiempo real cuando el disco se acerca demasiado.

Este nuevo sistema otorga más control que nunca bajo los palos, con porteros que se adaptan sin problemas, ajustando ángulos y profundidad para lograr paradas más consistentes. Con 81 nuevas animaciones para paradas a corta distancia y poke checks, ahora los porteros reaccionan con mayor conciencia, siguiendo cambios en la trayectoria del disco incluso después de un primer intento de parada, y ofreciendo reacciones dinámicas y en tiempo real cuando el disco se acerca demasiado. Presentación ICE-Q 2.0: Además de sentir la diferencia con ICE-Q 2.0, los jugadores podrán ver de inmediato el impacto del sistema gracias a una serie de nuevos elementos visuales que muestran análisis detallados de las hazañas de las superestrellas. Las repeticiones extendidas ahora ofrecen información ampliada —desde velocidades de tiro y patinaje hasta análisis de amenazas en oportunidades de gol, goles esperados y zonas de parada—. Nuevos paquetes visuales y sonoros multi-historia destacan narrativas secuenciales del partido, mientras que las comparativas en los faceoffs y los nuevos ángulos de cámara refuerzan la inmersión y la narración en las retransmisiones dentro del juego.

X-Factors refinados e impactantes

En NHL 26, los X-Factors han sido completamente renovados, dando vida a las superestrellas con habilidades únicas y determinantes. Este año, los jugadores podrán disfrutar de resultados tácticos para las superestrellas —velocidad explosiva, precisión milimétrica, fuerza imparable y más—, así como de una gran variedad de animaciones inéditas gracias a 28 X-Factors refinados y mejorados, repartidos en cinco categorías. Esto genera efectos de juego más significativos para cada X-Factor y garantiza que todos aporten verdaderas diferencias estratégicas a cada partido.

Además, los jugadores podrán aprovechar el nuevo sistema de creación de X-Factors en World of Chel para diseñar, ajustar y experimentar con sus construcciones de jugador. En NHL 26, los X-Factors se convierten en un arma formidable sobre el hielo, haciendo que las superestrellas se sientan realmente como superestrellas.