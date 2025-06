PlayStation Plus celebra su 15º aniversario con los juegos gratuitos Diablo IV, Jusant y The King of Fighters XV

Sony Interactive Entertainment (SIE) celebra el 15º aniversario del servicio PlayStation®Plus, y con motivo de ello anuncia una serie de actividades y contenidos exclusivos, para la comunidad de jugadores de PlayStation®Plus, que se producirán durante el verano. A su vez, SIE desvela los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation®Store desde el 1 de julio hasta el 4 de agosto. Juegos del mes (Essential – Extra – Premium) Diablo IV para PS4® / PS5®: Es un RPG de acción ambientado en un oscuro mundo abierto de siniestra belleza que ofrece una experiencia inmersiva en solitario o en modo cooperativo. El jugador tendrá que hacer frente a incontables males, dominar un sinfín de facultades, superar mazmorras de pesadilla, coleccionar botín legendario y conocer personajes memorables en una historia fascinante. El título cuenta con un expansivo final del juego que permite a los jugadores juntarse en las ciudades para intercambiar objetos, formar equipo al enfrentarse a descomunales jefes del mundo, desbloquear montones de artículos de personalización para el personaje y su botín, y descubrir multitud de trepidantes actividades de las que disfrutar con el juego cruzado y la progresión cruzada en todas las plataformas disponibles.

The King of Fighters XV para PS4® / PS5®: Es un juego de lucha en 2D que continúa la emblemática saga de combates por equipos. Con un apartado visual renovado, un sistema de juego refinado y una plantilla de más de 39 luchadores, esta entrega mantiene la intensidad clásica de la franquicia y añade nuevas mecánicas que amplían la estrategia y la fluidez de los enfrentamientos. El título incluye modos para un jugador y multijugador, con opciones en línea optimizadas gracias al rollback netcode para una experiencia competitiva más estable.

Jusant para PS5®: Es un título de escalada con puzles y acción en tercera persona, que invita a los jugadores a vivir una experiencia meditativa a través de un viaje a lo más alto de una torre de gran altura en busca de respuestas. El jugador deberá superar desafíos físicos y emocionales a su propio ritmo mientras desentraña los secretos de una civilización olvidada. Cada tramo de la torre presenta biomas únicos, desde laderas áridas hasta túneles iluminados por bioluminiscencia, todo acompañado por una banda sonora atmosférica que complementa la narrativa ambiental. < Celebración del 15º aniversario de PlayStation®Plus Durante el verano, se celebrarán una serie de actividades para celebrar el 15º aniversario de PlayStation®Plus. Este mes las actividades son las siguientes: Nuevas pruebas de juego (Premium) :

: WWE 2K25 : Disponible a partir de hoy. Monster Hunter Wilds : Disponible a partir del 30 de junio.

Fin de Semana de Ofertas exclusivas en PlayStation®Store (Essential – Extra – Premium): Del 27 al 29 de junio, los suscriptores de PlayStation®Plus disfrutarán de descuentos exclusivos en títulos como Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII y Star Wars Outlaws. Contenidos exclusivos (Essential – Extra – Premium): Desde hoy, todos los suscriptores de PlayStation®Plus podrán canjear un pack sin coste añadido de Valorant que incluye: 2 adornos para arma Prelude to Chaos, 1 tarjeta de jugador Kohaku & Matsuba, 1 spray Imperium, 1 spray Chronovoid y 10 puntos Radianite. Todos los elementos son cosméticos y no afectan al juego. PlayStation Tournaments (Essential – Extra – Premium): A partir del sábado 28 de junio se desarrollará la copa del 15º aniversario de PlayStation®Plus. Los jugadores podrán competir en títulos populares como EA SPORTS FC™ 25, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8 y muchos más. Sony Pictures Core (Premium): Desde hoy y hasta el 12 de agosto, los suscriptores de PlayStation®Plus Premium obtendrán un 15% de descuento en hasta 2000 películas de toda la tienda, directamente desde la consola, en la biblioteca de Sony Pictures Core. Fin de Semana de Multijugador Online (no usuarios): A partir de las 00:01h del sábado 28 de junio y hasta las 23:59h del domingo 29 de junio (hora local) todos los jugadores podrán unirse a partidas multijugador online sin necesidad de ser suscriptores de PlayStation®Plus. Para más información del 15º aniversario de PlayStation®Plus, visita el siguiente enlace: https://www.playstation.com/es-es/ps-plus/whats-new/

