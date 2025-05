Onimusha 2: Samurai’s Destiny ya disponible

Compartir Facebook

Lanzado originalmente en 2002, el icónico juego de acción y supervivencia de samuráis de Capcom, Onimusha™ 2: Samurai’s Destiny, regresa hoy para cautivar a una nueva generación de jugadores en PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One y PC a través de Steam con gráficos mejorados y actualizaciones modernas. Adéntrate en una oscura y retorcida reinvención del Japón feudal donde el folclore choca con la leyenda de los samuráis en una épica historia de venganza.

La entrada más vendida de la saga Onimusha, Onimusha 2: Samurai’s Destiny sigue el apasionante viaje de Jubei Yagyu, un maestro espadachín cuya aldea natal fue diezmada por Nobunaga Oda y su imponente ejército de demonios. Dotado de poderes Oni después de un misterioso encuentro, Jubei se embarca en un camino de venganza, jurando castigar y derrotar al malvado Nobunaga.

¡Puedes ver el tráiler de lanzamiento aquí

Para obtener más detalles, visita el sitio web oficial de Onimusha 2: Samurai’s Destiny, o accede a los recursos de prensa en el sitio de prensa de Capcom.

Del período Sengoku a la Era Moderna

Este clásico regresa en forma remasterizada con efectos visuales mejorados en HD e introduce una variedad de nuevas características y actualizaciones de calidad de vida:

· Mejoras de juego modernas: Con características adicionales como controles totalmente refinados, cambio de arma inmediato, guardado automático, secuencias de vídeo que se pueden omitir y efectos visuales en alta resolución, esta remasterización ofrece una sensación de juego moderna más suave e intuitiva mientras se mantiene fiel a la experiencia del clásico original de acción de samuráis.

· Más opciones de dificultad: Enfréntate al nuevo modo «Infierno» para poner a prueba tus habilidades de combate samurái. Haz todo lo posible por bloquear, esquivar y ejecutar contraataques, porque un solo golpe puede suponer el final del juego. Los jugadores que quieran sentarse y sumergirse en la historia de los samuráis también pueden probar el modo «Fácil», ahora disponible desde el comienzo del juego.

· Galería ampliada del juego: Descubre más de 100 obras de arte clásicas recién añadidas y 43 piezas de la banda sonora original del juego en la galería ampliada.

· Minijuegos desbloqueados desde el principio: Anteriormente disponibles solo trascompletar el juego, los jugadores ahora pueden disfrutar de numerosos minijuegos, incluyendo: The Man in Black, Team Oni y Puzzle Phantom Realm en cualquier momento.

Afinidad y acción

Onimusha 2: Samurai’s Destiny también desafía a los jugadores con una mezcla de manejo de espada satisfactorio y una narrativa ramificada con un sistema de afinidad, lo que significa que los jugadores deben concentrarse tanto en la batalla como cuando interactúan con los aliados.

· Manejo de espada satisfactorio: Domina una variedad de vivaces movimientos de combate, incluidos los ataques críticos, que son golpes poderosos y cronometrados que pueden causar la muerte instantánea a los enemigos. Los jugadores pueden activar diferentes tipos de ataques críticos dependiendo de su posición y tiempo. Equipa varias armas para desatar ataques mágicos únicos y aprovecha la temible transformación de Onimusha para convertirte en una fuerza imparable.

· Sistema de afinidad: Construye relaciones con un colorido elenco de aliados, incluido el feroz guerrero Oyu; el estratégico Magoichi Saiga, jefe del equipo de armas Kishu Saia; el maestro portador de lanzas Ekei Ankokuji; y Kotaro Fuma, un hábil ninja. Tus interacciones y decisiones dan forma a la historia, desbloqueando diferentes caminos. Con narrativas ramificadas y múltiples resultados de la historia, el juego ofrece numerosos viajes para explorar, lo que aumenta su valor de rejugabilidad.

La versión remasterizada de Onimusha 2: Samurai’s Destiny ya está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC a través de Steam. El juego admite una variedad de idiomas subtitulados, incluidos inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, japonés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, ruso, polaco, coreano y árabe.

Los jugadores con datos de guardado de Onimusha™: Warlords remaster pueden desbloquear un atuendo especial para Jubei en Onimusha 2: Samurai’s Destiny inspirado en el personaje principal del primer título, Samanosuke Akechi. El paquete «Onimusha 1 + 2 Pack», que incluye ambas remasterizaciones, también está disponible ahora en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC a través de Steam.

Acerca de Capcom

Capcom es uno de los principales desarrolladores, editores y distribuidores mundiales de entretenimiento interactivo para videoconsolas, PC y dispositivos portátiles e inalámbricos. Fundada en 1983, la empresa ha creado cientos de juegos, incluidas las revolucionarias franquicias Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ y Ace Attorney™. Capcom opera en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Tokio, y su sede central se encuentra en Osaka (Japón). Puede encontrar más información sobre Capcom y sus productos en www.capcom.com o news.capcomusa.com.

Capcom y el logotipo de Capcom son marcas registradas de Capcom Co., Ltd. en EE.UU. u otros países. Ace Attorney, Devil May Cry, Mega Man, Monster Hunter, Resident Evil y Street Fighter son marcas comerciales y/o marcas registradas de Capcom Co., Ltd. y/o sus filiales, en EE.UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

