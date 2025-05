The Siege and the Sandfox – Tu viaje comienza – ya disponible

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El estudio con sede en el Reino Unido, Cardboard Sword, lanza su título debut

20 de mayo de 2025 – El título debut de Cardboard Sword, The Siege and the Sandfox, ya está disponible desde hoy para PC a través de Steam, Epic Games Store, GOG y Humble por 14.99€.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento

The Siege and the Sandfox es un innovador juego Metroidvania de sigilo en 2D con exploración estilo parkour. Los jugadores explorarán el palacio y las profundas mazmorras que yacen bajo la antigua ciudad del desierto, asediada por su reino vecino. Domina las habilidades dinámicas de parkour y usa la astucia y el sigilo para descubrir la verdadera amenaza que acecha en su interior. Evita a los guardias, hazte amigo de los aliados y mejora tus habilidades para frustrar el malvado complot antes de que sea demasiado tarde.

«Hemos creado un estilo Pixel Art único y detallado, al tiempo que evocador y nostálgico, muy personal. Queríamos crear un juego indie Pixel Art visualmente impactante, y claramente diferente del resto. Nuestros artistas han pintado a mano todo, desde animaciones fotograma a fotograma hasta mapas normales en texturas, y han añadido detalles, efectos y toques finales adicionales. Nuestros equipos de programación y diseño han trabajado incansablemente para lograr 2D en Unreal, brindándonos su excelente iluminación y características para resaltar el trabajo. Esperamos que los jugadores aprecien la pasión y la determinación tras la creación de The Siege and the Sandfox«, explica Olly Bennett, CEO de Cardboard Sword.

Desde su enfoque artístico hasta su gran experiencia técnica y herramientas patentadas, Cardboard Sword ha creado una nueva versión de la fórmula Metroidvania, diseñando un juego que sumerge a los jugadores en una atmósfera rica y una intriga apasionante.

«Nuestra prioridad para The Siege and the Sandfox era crear un juego de sigilo en 2D evocador y significativo. Ha sido un gran desafío limitarse a esas dos dimensiones, y especialmente sin la capacidad de matar enemigos; Hemos tenido que jugar con la verticalidad y las ingeniosas habilidades de plataformas, para que cada enfrentamiento fuera un puzle esencial por resolver para los jugadores. Estamos deseando verlos navegar a través de nuestro plataformas de parkour, especialmente a nuestros seguidores entusiastas y solidarios que han recorrido el viaje de desarrollo con nosotros».

Características:

Metroidvania de sigilo en 2D con exploración estilo parkour

Pixel Art de estilo retro, elaborado a mano fotograma a fotograma, con el efecto moderno de Unreal Engine

Sonido inmersivo y dinámico que genera tensión y destaca el peligro

Una gama ecléctica de personajes por descubrir y ayudar

Controles fluidos y animaciones suaves y enlazadas.

Evita a los enemigos, elude la captura y encuentra otras formas de enfrentarte a las amenazas

The Siege and the Sandfox ya está disponible para PC a través de Steam, Epic Games Store, GOG y Humble.

. Leer artículo completo en Frikipandi The Siege and the Sandfox – Tu viaje comienza – ya disponible