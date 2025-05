Mafia: The Old Country saldrá a la venta el 8 de agosto de 2025 y estrena tráiler oficial de juego con un análisis de los desarrolladores

Hoy anunciamos el videojuego Mafia: The Old Country saldrá a la venta el 8 de agosto de 2025 y estrena tráiler oficial de juego con un análisis de los desarrolladores. Que lo disfrutes.

equipo de desarrollo de Hangar 13 ofrecerá un panel en PAX East para profundizar en el próximo capítulo de la acreditada franquicia, ya disponible para reservar

– 2K y Hangar 13 han presentado hoy el tráiler oficial del juego y el vídeo «Breaking Omerta» con el análisis de los desarrolladores de Mafia: The Old Country, que llegará a PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam y NVIDIA GeForce NOW el 8 de agosto de 2025. Los fans pueden ver el panel de desarrolladores de PAX East hoy a las 8:00 p.m. CEST en YouTube y Twitch para aprender más sobre Mafia: The Old Country directamente de sus desarrolladores, y para reservar el juego hoy mismo.

“Mafia: The Old Country es una experiencia centrada y lineal que combina una narrativa de calidad, una auténtica inmersión en la época y una versión refinada de la conocida jugabilidad de Mafia”, ha declarado Nick Baynes, presidente de Hangar 13. “Este enfoque nos permite ofrecer una historia descarnada, realista, brutal y emotiva. Basada en la Sicilia de principios del siglo XX, se trata de una historia sobre el origen de la mafia que sigue a nuestro protagonista, Enzo Favara, mientras presta juramento y se abre camino en la familia criminal de Don Torrisi.”

Lealtad, honor y obediencia: estas cualidades son las que distinguen a Enzo del resto. Su viaje en el nuevo tráiler de juego incluye acción cuerpo a cuerpo y con armas de fuego, movilidad con vehículos apropiados para la época y a caballo, todo ello en el oscuro pero vibrante telón de fondo de la Sicilia de los años 1900.

Los fans pueden echar un vistazo entre bastidores al proceso creativo de Mafia: The Old Country en el vídeo «Breaking Omerta». Descubre cómo Hangar 13 dio vida meticulosamente a la Sicilia de principios del siglo XX, creando un escenario impresionante y auténtico para contar esta inolvidable historia sobre el origen de la mafia. Construyendo una narrativa emocional y atractiva llena de giros inolvidables que definen las mejores sagas criminales, el juego ofrece una mezcla de narración profunda y una jugabilidad de vida o muerte de alta intensidad. Mafia: The Old Country también será una experiencia distintiva para la serie, ya que será el primero en aprovechar la potencia de Unreal Engine 5.

“Creemos que existe un gran público para las historias atractivas que no requieren grandes compromisos de tiempo”, ha dicho el presidente de 2K, David Ismailer. “Estamos entusiasmados de ofrecer un juego como Mafia: The Old Country en nuestra cartera, y de proporcionar una experiencia narrativa lineal altamente pulida que puede complementar fácilmente los otros juegos más persistentes que nuestros jugadores también aman y con los que se comprometen de manera más consistente.”

Mafia: The Old Country dispondrá de dos ediciones: Edición Estándar y Edición Deluxe. Ambas ediciones se pueden reservar hoy y saldrán a la venta en todo el mundo el 8 de agosto de 2025.

La Edición Estándar incluye el juego base completo y estará disponible por 49,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

incluye el juego base completo y estará disponible por 49,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam. La Edición Deluxe permite a los jugadores adentrarse en el submundo criminal de Sicilia al más puro estilo Cosa Nostra con una gran variedad de objetos adicionales y estará disponible por 59,99 € en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Esta edición incluye el pack Padrino, con la escopeta «Lupara Speciale», la pistola «Vendetti Speciale», el amuleto «Immortale», el traje «Padrino», el cuchillo «Stiletto Speciale», la limusina «Eckhart Speciale» y el caballo y los accesorios «Cosimo». Además, ofrece el pack Gatto Nero con la pistola «Bodeo Nero», el amuleto «Velocità», el traje de carreras «Gatto Nero» y el coche de carreras «Carozella Nero», además de materiales digitales adicionales como la partitura original y un libro de arte digital lleno de arte conceptual y notas del desarrollador.

Reserva Mafia: The Old Country Edición Estándar o Edición Deluxe y recibirás el Pack Soldato, que incluye el atuendo «Soldato», el cuchillo «Scannaturi Speciale», el caballo «Tesoro», accesorios y el amuleto «Lupara».*

Basándose en 22 años de experiencia en la creación de los brutales e inmersivos mundos de Mafia, los veteranos de la franquicia Hangar 13 están creando Mafia: The Old Country, la historia original de la aclamada serie. Creada en 2002 con el lanzamiento del emblemático juego Mafia, la franquicia ha vendido más de 38 millones de copias en consolas y PC.

Para obtener la información más reciente sobre Mafia: The Old Country y reservar el juego, visita mafiagame.com

.