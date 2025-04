Análisis del Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Hoy tenemos ganas de darle al puño de la moto en PS5 Pro con el nuevo motor Unreal Engine 5 para aprovechas las consolas de nueva generación.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game, la nueva entrega de la franquicia que se estrena en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC el 10 de abril de 2025, con un acceso anticipado disponible desde el 7 de abril.

En los últimos años, los videojuegos de motocross han evolucionado significativamente, y una de las franquicias más populares en este género ha sido Monster Energy Supercross – The Official Video Game. La serie ha ido mejorando en cada entrega, y Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game no es la excepción. Este título ha logrado combinar a la perfección la emoción del motocross con la precisión de un simulador y la accesibilidad que los jugadores casuales esperan, todo ello mientras mantiene una experiencia auténtica para los fans de este deporte extremo.

Gráficos impresionantes y una jugabilidad mejorada

Uno de los aspectos más destacados de Monster Energy Supercross 25 es su impresionante apartado gráfico. Si bien la serie siempre ha sido conocida por sus gráficos realistas, en esta ocasión, el salto es aún más notorio. Los modelos de las motos, los pilotos y los entornos han sido detallados con una increíble atención al detalle. Desde la textura del barro que se adhiere a las motos hasta la dinámica de las sombras y la luz, todo en el juego se siente más inmersivo que nunca.

Los circuitos están diseñados con un nivel de detalle asombroso. Las pistas, que recrean los terrenos de las competencias reales de Supercross, incluyen no solo los obstáculos típicos, sino también una variedad de detalles adicionales como espectadores animados, banderas ondeando y un ambiente vibrante que captura la esencia de la emoción que se vive en una competición de motocross. Esta atención al detalle mejora enormemente la experiencia visual, haciendo que cada carrera se sienta como una verdadera competencia profesional.

El modelado físico de las motos también ha sido mejorado. Las bicicletas y sus componentes parecen moverse y comportarse de una manera más realista, lo que aporta una sensación más auténtica a la conducción. El feedback visual y auditivo al realizar maniobras también ha sido optimizado para que los jugadores sientan que realmente están pilotando una moto en condiciones extremas.

Análisis del Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Mecánicas de jugabilidad y accesibilidad para todos

El aspecto de la jugabilidad es donde Monster Energy Supercross 25 brilla con luz propia. El título ha logrado un equilibrio perfecto entre la simulación y la accesibilidad. Para los jugadores más experimentados que buscan una experiencia más desafiante, el juego ofrece un sistema de físicas realista, donde cada maniobra, ya sea un salto o una curva cerrada, requiere precisión y control. La sensación de velocidad es palpable, y la respuesta de las motos a las acciones del jugador es precisa y satisfactoria.

Por otro lado, para los jugadores que no están tan familiarizados con el motocross o que simplemente prefieren una experiencia más relajada, el juego ofrece una serie de opciones de personalización y ajustes en la dificultad. Estas opciones incluyen desde ayudas de manejo, como un sistema de control más asistido que permite tomar las curvas con mayor facilidad, hasta un nivel de dificultad adaptable que ajusta la IA de los oponentes para que siempre exista un desafío, pero sin que se convierta en una barrera insuperable.

Además, el sistema de progreso en el juego es gratificante. A medida que los jugadores avanzan, tienen la oportunidad de mejorar su moto y su piloto, desbloqueando nuevas piezas y equipamiento que afectan directamente el rendimiento en las pistas. Esta mecánica de progresión se siente orgánica y muy bien integrada, lo que hace que los jugadores siempre tengan algo por lo que luchar en cada carrera.

Modos de juego y personalización

En cuanto a los modos de juego, Monster Energy Supercross 25 ofrece una gran variedad. El modo carrera es, sin duda, el más profundo y ofrece la posibilidad de personalizar al máximo al piloto y la moto. Desde el diseño de la moto hasta la elección del equipo, los jugadores pueden crear su propio competidor único. Este nivel de personalización va más allá de lo visual, ya que también afecta el rendimiento, permitiendo que los jugadores ajusten la moto a su estilo de conducción, eligiendo suspensiones, neumáticos, y más.

El juego también incluye modos multijugador, tanto locales como en línea, lo que permite a los jugadores competir contra sus amigos o contra otros pilotos de todo el mundo. Las carreras en línea son rápidas, dinámicas y competitivas, con una comunidad activa que asegura que siempre haya desafíos disponibles, independientemente de la hora del día.

Otro aspecto positivo es el regreso del editor de pistas. Los fanáticos del juego pueden diseñar y compartir sus propias pistas personalizadas, lo que añade una gran rejugabilidad al título. Este editor es intuitivo, permitiendo que incluso los jugadores menos experimentados puedan crear sus propias competiciones y compartirlas con la comunidad, lo que incrementa la longevidad del juego.

Sonido inmersivo y banda sonora energética

La parte sonora de Monster Energy Supercross 25 también ha sido cuidadosamente trabajada. El sonido de las motos es impresionante; los rugidos de los motores, el crujir del barro bajo las ruedas, y el ruido ambiente de las multitudes crean una atmósfera vibrante y emocionante. La música que acompaña al juego está llena de energía, con una mezcla de rock y electrónica que mantiene a los jugadores motivados y centrados en la acción.

Además, las voces y los comentarios durante las carreras son acertados, añadiendo un toque de realismo y profundidad al evento. El locutor transmite la emoción de la competencia, brindando un contexto que hace que las victorias y derrotas se sientan aún más impactantes.

Desarrollo de la comunidad y soporte post-lanzamiento

Otro de los grandes aciertos de Monster Energy Supercross 25 es el apoyo que ha recibido desde su lanzamiento. El equipo de desarrollo ha mantenido un contacto constante con la comunidad de jugadores, lanzando actualizaciones regulares que incluyen ajustes de balance, correcciones de errores y nuevos contenidos. Esto no solo mantiene el juego fresco, sino que también demuestra el compromiso de los desarrolladores con la experiencia del usuario.

Además, los eventos en línea, como las competiciones de temporada, mantienen a los jugadores comprometidos con el título. Estos eventos suelen traer nuevos desafíos, tablas de clasificación y recompensas exclusivas, lo que incentiva a los jugadores a seguir participando mucho después de la fecha de lanzamiento.

Reconstruyendo la serie desde la base, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game incluirá todos los contenidos oficiales de la temporada 2025 del campeonato y, por primera vez, permitirá a los jugadores correr en los circuitos de la temporada actual incluso antes que los pilotos reales.

Además de ofrecer las emociones de la temporada en curso, la nueva física de pilotaje cambiará profundamente la experiencia de juego tanto para los veteranos como para los recién llegados. Los jugadores encontrarán cambios significativos en el manejo general debido a un reelaborado sistema de equilibrio de la moto, que pone mayor énfasis en el peso de los pilotos. Sobre el terreno, esto tendrá un gran impacto tanto en los baches y las secciones más rápidas de las pistas, donde los aficionados tendrán que manejar adecuadamente el cuerpo del piloto para contrarrestar el movimiento de la moto, como en las partes más técnicas, otorgando a los jugadores un mayor control sobre la fase de curvas.

Además, el ángulo de dirección, la tracción y la fase de contacto entre el neumático y el suelo se han revisado para ofrecer una sensación más realista e inmersiva. Del mismo modo, un renovado sistema de control con el mando dará a los usuarios el control total del movimiento en el aire, permitiéndoles decidir cómo gestionar el peso tanto de los pilotos como de las motos tras el salto. De este modo, maniobras como inclinar la moto lateralmente en al aire durante un salto y mantenerse a baja altura en los saltos serán mucho más gratificantes y, quienes dominen estos movimientos, obtendrán una ventaja aún mayor.

Cabe destacar que la adopción del motor Unreal Engine 5 ha permitido al estudio milanés introducir un sistema de deformación dinámica del terreno con surcos evolutivos, una de las características más solicitadas por la comunidad. Por primera vez, la pista cobrará vida y evolucionará a medida que avance la carrera, desafiando así a los jugadores a adaptar su pilotaje para encontrar las mejores trayectorias vuelta tras vuelta. El nuevo motor del juego también ha permitido la implementación de un sistema de IA neuronal que cambiará por completo la forma en que se comportan los rivales durante una carrera, una primicia en la historia de la franquicia. De hecho, los pilotos controlados por la IA ajustarán sus tácticas y trazadas sobre la marcha, proporcionando una experiencia de juego impredecible y siempre cambiante.

Novedades

El juego ha reconstruido desde cero para ofrecer a los aficionados al Supercross la experiencia de juego más auténtica y atractiva hasta la fecha.

Por primera vez, los jugadores podrán vivir las emociones de la temporada actual e incluso anticiparse al calendario oficial compitiendo en los circuitos, escuderías y motos oficiales de la temporada 2025, a lo largo del curso real de la campaña.

Gracias al motor Unreal Engine 5, el juego contará con unos gráficos sin precedentes, así como un nuevo sistema de física para ofrecer un nuevo nivel de realismo y simulación.

En respuesta a una de las peticiones más insistentes de la comunidad, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game introduce un sistema dinámico de deformación del terreno con surcos cambiantes sobre el trazado.

Más allá de la apariencia visual, estas añadirán una nueva capa de dinamismo a la jugabilidad, ya que ahora las pistas cambiarán en cada vuelta con la suciedad acumulándose sobre el circuito y creando tanto bancos de arena como surcos.

Las claves

NUEVO MODO DE TRAYECTORIA

Comienza tu viaje personal en un modo de Trayectoria completamente mejorado y exclusivo. Vive varios momentos claves y emocionantes que le darán forma a tu futuro de maneras inesperadas. Controla tus relaciones mediante las redes sociales y enfrenta a tus rivales tanto dentro como fuera de la pista. Impresiona a los equipos, forja vínculos y desarrolla tu moto para conseguir la ventaja.

o Prueba los nuevos desafíos. Aumenta tus niveles de adrenalina con las competencias de Motocross que se desarrollan en pistas totalmente nuevas y pon tus habilidades a prueba con el emocionante desafío 1vs1 de Rhythm Attack conta tuds amigos o pilotos de todo el mundo.

o Domina la técnica. Mejora tus habilidades con los tutoriales proactivos de la Supercross Academy y disfruta de una experiencia de conducción clara e inmediata gracias a las asistencias para conducir de la tecnología neural.

o Nunca dejes de correr. Mantén la adrenalina al máximo con mucho contenido tras el lanzamiento. Descubre 12 temporadas mensuales, cada una con temáticas y recompensas exclusivas, además de misiones diarias, semanales y de temporada que ofrecen premios de personalización exclusivos.

CRUZA LA LÍNEA DEL REALISMO CON UNREAL ENGINE 5

Este nuevo capítulo creado con Unreal Engine 5 redefine la experiencia de Supercross y te ofrece una inmersión y realismo de vanguardia con físicas actualizadas y condiciones dinámicas para los terrenos.

o Nuevas físicas. Las físicas terrestres y aéreas se renovaron por completo: ahora brindan control total sobre el tiempo en el aire y te permiten afrontar cada esquina con la mayor precisión.

o Nuevos surcos evolutivos. Gracias a los nuevos surcos evolutivos, cada pista cambiará de forma dinámica con cada vuelta, lo que desafiará a adaptar tu conducción en una experiencia de juego en constante evolución.

o Nueva IA Neural. Por primera vez en la saga, la nueva IA neural trae oponentes impredecibles, tácticas y trazadas que se pueden adaptar a lo largo de la carrera.

NUEVOS EDITORES Y PERSONALIZACIONES

Monster Energy Supercross 25 ahora trae nuevas herramientas de edición que te permiten ir más allá de la personalización de las pistas y los cascos. Podrás crear diseños personalizados para las motos, diseñar equipo de manejo exclusivo y hasta tus propios parches traseros.

Conclusión: Un título imprescindible para los fanáticos del motocross En resumen, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game es una de las mejores entregas de la saga hasta la fecha. Con gráficos de alta calidad gracias al motor Unreal Engine 5, una jugabilidad que equilibra la simulación y la accesibilidad, y una amplia variedad de modos de juego y opciones de personalización, el título se presenta como una experiencia envolvente tanto para novatos como para veteranos del motocross. El realismo, combinado con una banda sonora energética y un sólido soporte post-lanzamiento, garantiza que Monster Energy Supercross 25 sea un juego que ofrecerá horas de diversión para todos los entusiastas del deporte y los videojuegos de carreras. Si eres un fanático del motocross, o simplemente te gustan los juegos de carreras que ofrecen tanto desafío como diversión, Monster Energy Supercross 25 es un título que no puede faltar en tu colección. Sin lugar a dudas, los desarrolladores han conseguido ofrecer una experiencia única que captura la esencia del Supercross mientras proporciona una jugabilidad emocionante y accesible para todos.

Título: Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game

Plataformas: PS5, XBOX SERIES X|S, PC STEAM y EPIC

Género: Motor

Editor/Desarrollador: Milestone – Feld Motor Sports

PEGI: +3

Idioma: Textos en castellano

Fecha de lanzamiento: 10 de abril de 2025

Página oficial: https://games.milestone.it/es/games/supercross-25/

Análisis Monster Energy Supercross 25 Gráficos Sonido Jugabilidad Duracción Precio Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game es una de las mejores entregas de la saga hasta la fecha. Con gráficos de alta calidad gracias al motor Unreal Engine 5, una jugabilidad que equilibra la simulación y la accesibilidad, y una amplia variedad de modos de juego y opciones de personalización, el título se presenta como una experiencia envolvente tanto para novatos como para veteranos del motocross. El realismo, combinado con una banda sonora energética y un sólido soporte post-lanzamiento, garantiza que Monster Energy Supercross 25 sea un juego que ofrecerá horas de diversión para todos los entusiastas del deporte y los videojuegos de carreras. User Rating: Be the first one !

