Path of Exile 2: Dawn of the Hunt golpeará con fuerza este abril

Una nueva cacería comienza en Path of Exile 2 el 4 de abril a las 21:00 CET, desatando una nueva y brutal era. Dawn of the Hunt supone la primera gran actualización de contenido de Path of Exile 2 desde su lanzamiento del acceso anticipado el pasado año.

Abate a tu presa con la nueva clase Huntress , una ágil combatiente que utiliza lanza y broque, especializada en un estilo híbrido de combate cuerpo a cuerpo y a distancia

, una ágil combatiente que utiliza lanza y broque, especializada en un estilo híbrido de combate cuerpo a cuerpo y a distancia Llegan cinco nuevas clases de ascendencia : Ritualist, Amazon, Smith of Kitava, Tactician y Lich

: Ritualist, Amazon, Smith of Kitava, Tactician y Lich Enfréntate a docenas de nuevos encuentros en el endgame , junto con importantes renovaciones de mecánicas

, junto con importantes renovaciones de mecánicas Descubre más de cien objetos únicos nuevos, además de opciones de artesanía ampliadas sustancialmente que te ayudarán a mejorar tus habilidades para derrotar monstruos

Tráiler de presentación de la nueva clase:

Aniquila a tus enemigos con la clase Huntress y su estilo híbrido de combate a distancia y cuerpo a cuerpo.

Ponte las botas ensangrentadas de la clase Huntress, una feroz y ágil guerrera con lanza. Desterrada de su tierra natal, ahora acecha a su presa lanzando su lanza a distancia y ataques cuerpo a cuerpo. Su brutal arsenal está diseñado para que el combate se sienta como una persecución implacable, siempre en movimiento, entrando y saliendo del alcance cuerpo a cuerpo en cualquier momento.

La clase Huntress también puede bloquear ataques enemigos, aturdiendo a los monstruos antes de continuar con uno de sus múltiples contraataques. Por ejemplo, utiliza Disengage tras realizar un bloqueo para saltar rápidamente hacia atrás, ganando una carga de Frenesí y después continuar con un lanzamiento potenciado de su lanza.

Acecha a tu presa con una variedad de ataques elementales con lanza que permiten a la Huntress ejecutar algunas de las combinaciones de ataques más largas que hemos creado para cualquier clase.

Desata el caos con cinco nuevas clases de ascendencia

Con las cinco nuevas clases de ascendencia, Dawn of the Hunt introduce nuevas formas de ampliar tus opciones a la hora de configurar tu personaje.

Ritualist (Huntress) – La Ritualist sacrifica carne y sangre, liberando una fuerza vital corrupta sobre sus enemigos. Ha profundizado en las artes prohibidas de las tradiciones Azmeri, utilizando el sacrificio de sangre y la plaga como armas.

La Ritualist sacrifica carne y sangre, liberando una fuerza vital corrupta sobre sus enemigos. Ha profundizado en las artes prohibidas de las tradiciones Azmeri, utilizando el sacrificio de sangre y la plaga como armas. Amazon (Huntress) – Una cazadora sin igual que se nutre de la precisión y la furia elemental. La clase Amazon forja guerreras en cazadoras de élite, que han jugador proteger a los Azmeri Elders con una precisión letal.

Una cazadora sin igual que se nutre de la precisión y la furia elemental. La clase Amazon forja guerreras en cazadoras de élite, que han jugador proteger a los Azmeri Elders con una precisión letal. Lich (Witch) – La Lich desgarra su propia alma, convirtiéndose en una maestra de los no muertos y el caos. Es experta en el caos y las maldiciones, y puede usar su propia vida para potenciar su energía.

La Lich desgarra su propia alma, convirtiéndose en una maestra de los no muertos y el caos. Es experta en el caos y las maldiciones, y puede usar su propia vida para potenciar su energía. Smith of Kitava (Warrior) – El Smith of Kitava forja armas de destrucción con fuego y sufrimiento. Abraza el poder más puro y lleva las habilidades de herrería a nuevas cotas al resonar con el insaciable Kitava.

El Smith of Kitava forja armas de destrucción con fuego y sufrimiento. Abraza el poder más puro y lleva las habilidades de herrería a nuevas cotas al resonar con el insaciable Kitava. Tactician (Mercenary) – El Mercenary Tactician lleva la brutalidad militar al campo de batalla. Como antiguo miembro entrenado de los Blackguard Elite, es capaz de diezmar a los monstruos de Wraeclast mientras obtiene beneficios considerables.

Afila tu arsenal con nuevas gemas de habilidad y asistencia

Además de las 20 nuevas habilidades para la lanza diseñadas para la clase Huntress, también hemos incorporado dos habilidades muy esperadas:

Raise Spectre – Esta habilidad te permite atrapar y convocar las almas de casi cualquier enemigo del juego. Con cientos de variantes de monstruos en Path of Exile 2, podrás experimentar sin límites hasta formar el ejército de no muertos perfecto.

Summon Rhoa Mount – Invoca una Rhoa para que luche a tu lado o móntala para moverte a toda velocidad mientras sigues atacando a tus enemigos. Pero cuidado, si recibes demasiado daño serás derribado, quedando vulnerable a merced de un destino brutal.

Esta expansión también trae una renovación sustancial al desarrollo del personaje con la llegada de más de 100 nuevas gemas de asistencia que aumentará la diversidad de builds de personaje. Las gemas de asistencia añaden una gran variedad de efectos interesantes a tus habilidades, modificándolas de formas que cambian por completo la jugabilidad.

Por ejemplo, la gema Haemocrystals convierte los efectos de sangrado en cristales de Vaal explosivos, y Caltrops permite que tus habilidades cubran el escenario con trampas que ralentizan a tus enemigos.

Desbloquea tu verdadero potencial con más de 100 objetos únicos nuevos

Dawn of the Hunt se centra en los objetos únicos de mitad y final del juego, asegurando que los personajes de nivel alto puedan perseguir recompensas más interesantes.

Un poder sin precedentes te espera con las nuevas herramientas de artesanía

Se han introducido nuevas herramientas de artesanía como recompensas en muchas áreas del juego:

Se han añadido más de 20 nuevas runas que te permiten desbloquear nuevos modificadores en tu equipo.

que te permiten desbloquear nuevos modificadores en tu equipo. Las runas ahora escalan con múltiples niveles, lo que permite que sus modificadores sean más poderosos y viables en el endgame.

Seguimos ampliando las opciones de artesanía con la incorporación de modificadores insertables aún más especializados, cuya primera tanda llegará con la próxima actualización de contenido.

La oscuridad acecha

El Azmeri Spirit ha emergido en Wraeclast. Cuando te acerques, estos espíritus huirán, e infundirán su poder a los monstruos con los que entren en contacto, haciéndolos más poderosos. Además, los espíritus buscarán y poseerán monstruos raros o únicos, otorgándoles nuevas y poderosas habilidades, así como recompensas valiosas. Existen doce tipos distintos de espíritu, cada uno con sus propias mecánicas y recompensas.

Nuevos mapas

Dawn of the Hunt añade ocho nuevos mapas ofreciendo nuevos desafíos y recompensas. Cada uno de ellos viene con nuevos e interesantes encuentros.

Enfréntate a monstruos raros reflejados en una realidad cambiante y deformada en The Fractured Lake, o adéntrate en los salvajes bosques ezomitas de The Phaaryl Megaliths donde las piedras talladas con runas rebosan energía. Sobrevive a oleadas de jefes letales y conseguirás todo su botín y runas exclusivas.

Cajas únicas

Encuentra las cuatro nuevas cajas únicas, cada una con mecánicas mortales y valiosas recompensas.

Ogham’s Legacy presenta una piedra rúnica y una criatura caída que, al activarse revive como un poderoso enemigo raro. Cada vez que lo derrotes, resucitará de nuevo con modificadores adicionales, haciendo que el combate sea cada vez más difícil, pero también más gratificante.

Ixchel’s Torment aprovecha la antigua taumaturgia Vaal, liberando guardianes imbuidos de caos que protegen un poderoso artefacto. Los vencederos serán recompensados con un objeto único que contará con un modificador corrupto específico.

Esencias corruptas

Las esencias han recibido grandes mejoras. Se han introducido cuatro nuevas esencias corruptas: Hysteria, Delirium, Horror e Insanity. Cada una de ellas ofrece nuevas mecánicas de combate y poderosos resultados cuando se utilizan en la modificación de objetos, por ejemplo, garantizando un doble encantamiento cuando se usa una orbe de Vaal en cinturones.

Purifica la corrupción

La corrupción sigue expandiéndose por todo Wraeclast y ha creado zonas de corrupción cada vez más grandes. En el centro de cada una de ellas reside un Corrupted Nexus, el hogar de tres nuevos y terroríficos jefes, amalgamas de la corrupción misma.

Al derrotar a estos jefes, se limpiarán las áreas restantes de la zona de corrupción. Los mapas purificados contendrán nuevos monstruos, un nuevo jefe y su propio conjunto de modificadores y recompensas.

Enfréntate contra los Rogue Exiles

En tus viajes algunas veces te encontrarás con Rogue Exiles, otros exiliados que son muy hostiles. Te desafiarán a un combate a muerte. Estos exiliados tienen la capacidad de rodar por el suelo, evadir tus habilidades mediante un desplazamiento y posicionamiento inteligente, y ofrecer un estilo de juego cargado de acción. Los Rogue Exiles utilizan las mismas habilidades disponibles para los jugadores e incluso los mismos objetos. No solo visten estos objetos únicos, sino que saben sacarles provecho.

Por supuesto, si consigues derrotar a estos exiliados, ¡sus objetos caerán al suelo!



Mejoras dinámicas al endgame

Dawn of the Hunt reequilibra de forma significativa el contenido final del juego. El número de torres se ha reducido drásticamente, pero ahora son mucho más poderosas. Las tablillas ahora afectan al doble de áreas y, al completar mapas de nivel alto dentro del rango de las torres, este número aumenta aún más. Además, cada torre podrá consumir hasta tres tablillas al mismo tiempo.

Estos cambios reducen considerablemente las tareas repetitivas requeridas en el endgame, a la vez que mejora tu capacidad de sacarles provecho. Por si fuera poco, ¡ahora las torres pueden aparecer con todas las mecánicas y cuentan con nuevos jefes propios!

Prepárate para la cacería

Álzate como un cazador, o sucumbe como una presa el 4 de abril. La actualización de contenido Dawn of the Hunt también estará disponible para las ligas existentes del acceso anticipado para aquellos que quieran seguir jugando con sus personajes. Sin embargo, se recomienda comenzar en una de las nuevas ligas de Dawn of the Hunt, para disfrutar de una experiencia completa y una economía que parte desde cero.

Entra de lleno en la locura y consigue Path of Exile 2: Dawn of the Hunt en PC, Steam, PlayStation, Xbo x y Epic Games Store. Dawn of the Hunt se lanzará el 4 de abril de manera simultánea en todas las plataformas.

Sobre Grinding Gear Games

Grinding Gear Games se fundó en 2006 y tiene su sede en West Auckland, Nueva Zelanda. Los miembros de su equipo proceden de varios países y tienen diversos antecedentes, que van desde la inteligencia artificial y la seguridad de software hasta el diseño industrial y los torneos profesionales de videojuegos. En 2024, GGG lanzó Path of Exile 2 en acceso anticipado, al tiempo que mantuvo su compromiso con la expansión en curso y los nuevos lanzamientos de contenido para el aclama Path of Exile.

