El videojuego de béisbol MLB The Show 25 ya está a la venta

MLB The Show 25: La nueva entrega de la popular saga de béisbol ya está a la venta

Paul Skenes, Elly De La Cruz y Gunnar Henderson son los atletas estrella de portada

La nueva entrega llega con nuevas animaciones ShowTech, nuevos modos y nuevas recompensas, así como mejoras en la jugabilidad

Sony Interactive Entertainment y San Diego Studio anuncian el lanzamiento de MLB The Show 25, la última entrega de la aclamada serie de videojuegos de béisbol. Disponible a partir de hoy para PlayStation 5 y otras plataformas, MLB The Show 25 promete llevar la experiencia de béisbol virtual a nuevos niveles, con gráficos mejorados, jugabilidad optimizada y novedades que brindarán a los fans de este deporte una experiencia más auténtica y emocionante.

MLB The Show 25 ofrece mejoras y características innovadoras, entre las que se incluyen una mayor personalización, un sistema de física más avanzado, así como modos de juego expandido que permitirán a los usuarios vivir una experiencia aún más profunda. Además, los jugadores podrán disfrutar de la incorporación de nuevos equipos y estadios, así como de una actualización completa de las plantillas y ligas de la temporada 2025. Para más detalles sobre las novedades del juego haz click aquí.

Estas son las ediciones disponibles de MLB The Show 25:

Edición estándar : tanto física como digital, a un PVPR de 69,99€. Todos aquellos que reserven la edición digital recibirán un pack “Gold Choice”. Todas las ediciones físicas que lleven la pegatina de Topps en la portada incluirán 1 de las 3 cartas de Topps físicas exclusivas de MLB The Show 25 hasta agotar existencias*

: tanto física como digital, a un PVPR de 69,99€. Todos aquellos que reserven la edición digital recibirán un pack “Gold Choice”. Todas las ediciones físicas que lleven la pegatina de Topps en la portada incluirán 1 de las 3 cartas de Topps físicas exclusivas de MLB The Show 25 hasta agotar existencias* Edición Digital Deluxe: a un PVPR de 99,99€, que incluye recompensas diarias dobles, 20 packs “the show”, 1 pack 20 aniversario, 1 pack diamante, 5 packs de oro, 20k talones, 1 pack de equipamiento y 1 aspecto de bate de atleta de portada.

Con esta última entrega la saga continúa consolidándose como el título para los amantes del béisbol y los videojuegos, combinando jugabilidad con una simulación realista de este deporte. Ya sea en modo individual o competitivo, los jugadores podrán experimentar la emoción del béisbol en su PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

Los fans pueden suscribirse a The Scouting Report de MLB The Show para estar al día de las últimas funciones, actualizaciones y leyendas que llegarán a MLB The Show 25, donde además podrán desbloquear recompensas únicas. Más información en theshow.com. Además, desde hoy y con motivo del 20 aniversario de MLB The Show, ya está disponible la colección de ropa MLB The Show x Homage.

MLB The Show 25 ya está disponible para su compra en tiendas físicas y en plataformas digitales

. Leer artículo completo en Frikipandi El videojuego de béisbol MLB The Show 25 ya está a la venta