Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game nuevo trailer. Acceso anticipado disponible desde el 7 de abril

Milestone, desarrollador y editor líder mundial de juegos de carrera con sede en Milán, y Feld Motor Sports, Inc., líder mundial en entretenimiento especializado en deportes de motor en estadios y arenas, estrenan hoy un nuevo tráiler de Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game, que desgrana el renovado modo carrera.

Os dejamos el trailer con el gameplay Monster Energy Supercross 25

Puedes ver el tráiler Career Explosion

El nuevo modo carrera ofrece a todos la oportunidad de experimentar la vida completa de un piloto de Supercross. Los jugadores se embarcarán en su tránsito desde la clase Futures, escalando posiciones hasta convertirse en la próxima estrella emergente. Mientras dan sus primeros pasos en el mundo del Supercross, a los jugadores los acompañará su Manager Personal, un valioso guía que también les introducirá en las nuevas características como la Red Social, una herramienta que permite interactuar con los demás pilotos y ganar popularidad; los Clímax, carreras cargadas de adrenalina que definirán el destino de los jugadores; y el desarrollo de la moto, para mejorar constantemente las prestaciones. A medida que los usuarios demuestren sus habilidades y su potencial, tendrán la oportunidad de determinar su propio camino, ascendiendo desde la Clase 250SX y apuntando más alto hasta llegar a la cima de la Categoría 450SX.

La innovadora carrera de la nueva entrega de la franquicia Monster Energy Supercross introduce por primera vez los Actos, que dividen el viaje del jugador en capítulos y le asignan misiones y objetivos específicos. Estos Actos culminarán en emocionantes carreras Clímax especiales, en las que los usuarios serán llevados al límite con objetivos específicos y rivales a batir. El rendimiento del jugador tanto en los Actos como en las pruebas Clímax influirá en la progresión de su carrera, en una evolución constante hacia el objetivo final del Campeonato. Además, al final de estos emocionantes eventos, los jugadores podrán competir en circuitos MX especiales hechos a medida y en secciones Rhythm Attacks, para disfrutar de una experiencia diferente y totalmente nueva.

La Red Social sumergirá a los aficionados en la atmósfera y la mentalidad del universo Supercross. En el nuevo centro de operaciones, los jugadores tendrán que enfrentarse e interactuar tanto con seguidores como con rivales. La reputación del piloto virtual cambiará drásticamente en función de las respuestas y el comportamiento de los jugadores, y el mayor número de seguidores tendrá más oportunidades de recibir importantes ofertas de los mejores equipos.

La colaboración y la comunicación con el equipo también son elementos fundamentales de Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game. Los jugadores deben mejorar y cuidar la relación con su equipo para desbloquear mejoras en la moto y aumentar su rendimiento sobre la pista. Los aficionados pueden crear la moto de sus sueños con el nuevo sistema de desarrollo de motos, que gira en torno a la reputación de los jugadores. Cuanto más alto sea su estatus, más podrán potenciar las actualizaciones y mejorar la moto.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC el 10 de abril de 2025, con un acceso anticipado disponible desde el 7 de abril

