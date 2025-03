Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles – 25th Anniversary Edition en Limited Run Games

Compartir Facebook

Esta es tu última oportunidad para conseguir una copia física de la Edición del 25 Aniversario del icónico juego de aventuras en cooperativo y desplazamiento lateral, Star Wars: Episodio I: Jedi Power Battles.

No queremos que busques el juego en lugares equivocados, por lo que te informamos que está disponible en Limited Run Games para PS5, Xbox y Nintendo Switch. Esto no es algo que puedas encontrar en Hoth Topic en el Darth Mall, y las reservas se cerrarán el domingo 23 de marzo a las 11:59 p.m. ET.

Recupera el Palacio Real de Theed en este trepidante juego de acción con sables de luz. Contarás con el poder de la Fuerza y ​​tu fiel sable de luz para defenderte de legiones de droides de batalla, droides destructores, asesinos y otras criaturas de Star Wars: La Amenaza Fantasma.

Sabemos que te encantó el juego clásico, pero esta versión New Game+ te ofrece aún más características además de las que ya conoces y amas. Esquemas de control modernos están disponibles, así como los originales, pero todavía tienes la opción de ingresar códigos de trucos clásicos como el Modo Cabeza Grande (!), y quizás lo mejor de todo, nuevos personajes jugables como el Tusken Raider.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Juega como Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Adi Gallia o Qui-Gon Jinn enfrentándote a droides y otros enemigos familiares de Star Wars: La Amenaza Fantasma Alternativamente, juega como uno de los personajes previamente bloqueados como Darth Maul, Capitán Panaka, Reina Amidala, Ki-Adi Mundi y el Droide de Batalla, ¡ahora disponibles desde el inicio! Trae a un amigo en el clásico cooperativo de sofá Combate lado a lado con un compañero en cooperativo de sofá para 2 jugadores en toda la campaña de 10 niveles y minijuegos adicionales Clásico y New Game+ – Usa esquemas de control clásicos o modernos, cambia los colores de tu sable de luz para que coincidan con las películas, disfruta de nuevos personajes jugables como el Tusken Raider, ingresa códigos de trucos clásicos como el Modo Cabeza Grande, y descubre más sorpresas en esta celebración del 25 aniversario de Star Wars: Episodio I: Jedi Power Battle.

¡Desviar. Derrotar. Destruir!

