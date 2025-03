Compartir Facebook

EA Y HAZELIGHT PRESENTAN SPLIT FICTION: FRIEND EDITION, PERFECTO PARA LOS QUE BUSCAN COMPAÑÍA PARA DISFRUTAR DEL MODO COOPERATIVO

Gracias a Split Fiction: Friend Edition podrás encontrar un compañero de juego de carne y hueso con el que disfrutar la partida de principio a fin

Puedes disfrutar del tráiler de presentación en este link

Hoy es un gran día para los auténticos aficionados al mundo del videojuego. EA y Hazelight Studios presentan Split Fiction: Friend Edition, una edición muy especial de la nueva aventura cooperativa que presenta el equipo de It Takes Two, Juego del Año de 2021. Esta edición limitada de Split Fiction viene con todo lo necesario para que puedas sumergirte en una increíble mecánica cooperativa: una copia del juego, un segundo mando y, por primera vez (y puede que última), un amigo de carne y hueso. ¡Prepárate porque Split Fiction: Friend Edition llegará muy pronto!

«¡Como jugador, formar parte de una edición especial tan épica como esta es increíble! Me llena de orgullo ser el primer amigo real que viene con un juego», nos cuenta Greg, un compañero que los jugadores pueden encontrar dentro del pack Split Fiction: Friend Edition. «Josef Fares me dio un poco de miedo cuando me dijo que me metiera en la caja, pero era más grande y cómoda de lo que parecía. Estoy deseando viajar por el mundo y hacer nuevas amistades. En cuanto me saquen de la caja, repartiré aperitivos y chocaré los cinco con mis compañeros para celebrar cada victoria».

Split Fiction: Friend Edition es una solución innovadora al clásico problema que muchos jugadores deben enfrentar a la hora de jugar en el modo cooperativo, no tener con quien hacerlo. El pack incluye un acompañante de carne y hueso para aquellas personas que quieran disfrutar de la magia multijugador que define los juegos de Hazelight. Además, si quieres retransmitir tu jugada por stream y necesitas un acompañante, también encontrarás en este lote al mejor compañero.

«He escuchado los comentarios. Hay gente que no tiene amigos para jugar. Pero no os preocupéis, ¡yo os ayudo!» dijo Josef Fares, fundador de Hazelight Studios.

En respuesta a la Friend Edition, el director de distribución de EA, Scott Forrest, también declaró: «¡¿Que están haciendo QUÉ?! ¡No, por supuesto que no lo hemos aprobado! ¿Quién se molestaría en enviar a un compañero de juego cuando puedes unirte a Discord y usar el Pase de amigo gratis?».

Las copias de Split Fiction: Friend Edition son muy limitadas, así que visita su página web oficial para no perderte nada. ¿Te has quedado sin esta edición especial? ¡No te preocupes! Hay muchísimos jugadores que buscan compañeros en el servidor oficial de Hazelight en Discord. Además, con el Pase de amigo puedes invitar a cualquiera a jugar gratis contigo si tienes una copia del juego: https://discord.com/invite/hazelight

Independientemente de cómo se encuentren dos jugadores, Split Fiction contará con el crossplay completo en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de EA app, Steam y Epic Games Store a partir de su lanzamiento el 6 de marzo. El Pase de amigo de Hazelight regresa, como ya ha hecho en títulos anteriores, para que puedas encontrar un acompañante con el que disfrutar del modo cooperativo de la manera más sencilla. Solo es necesario que uno de los dos jugadores cuente con un ejemplar del juego para que puedan disfrutar juntos, incluso en distintas plataformas.

