Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colours: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection llegan a PlayStation Plus como juegos del mes de marzo

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation™Store desde el 4 de marzo hasta el 31 de marzo. Juegos del mes (Essential – Extra – Premium) Dragon Age™: The Veilguard para PS5®: Es un inmersivo RPG en el que el jugador se adentrará en Thedas, una tierra vibrante de agrestes páramos, laberintos traicioneros y ciudades resplandecientes, rebosantes de conflictos y magia secreta. Tras varios siglos de oscuridad, un par de dioses antiguos vuelven a ser libres y están decididos a destruir el mundo. Rook, la nueva figura heroica de Dragon Age™, liderará a un equipo de siete camaradas, con historias llenas de matices que descubrir y condicionar, para forjar su destino y convertirse en la Guardia del Velo.

para PS4®: En esta entrega de la emblemática saga de acción y plataformas, SONIC, el malvado Dr. Eggman ha construido un parque de atracciones interestelar, pero lo está haciendo funcionar gracias a unos alienígenas llamados Wisps. El jugador deberá utilizar la velocidad de Sonic para liberarlos y conseguir poderes increíbles mientras explora seis mundos únicos repletos de obstáculos. Esta entrega ofrece la experiencia definitiva de Sonic Colours con gráficos mejorados, funciones adicionales, un nuevo modo de juego y una jugabilidad mejorada. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection para PS4® / PS5®: Reúne trece títulos clásicos de Konami de las TMNT en un increíble pack, ofreciendo a los jugadores una oportunidad única de disfrutar estos juegos con nuevas y fantásticas opciones que mejoran la experiencia de juego como: partidas online y en local para algunos títulos, posibilidad de guardar en cualquier momento y rebobinar, arte y bocetos de desarrollo únicos, contenido multimedia histórico de las Tortugas Ninja y mucho más. Packs exclusivos de PlayStation®Plus (Essential – Extra – Premium) PlayStation®Plus ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos exclusivos a través de PlayStation™Store y sin coste adicional para juegos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League®, Fall Guys o Call of Duty®: Warzone™, entre otros. Destacan los siguientes packs exclusivos: Apex Legend™: Pack de juego PlayStation ®Plus

®Plus Fall Guys: Pack Digidelicias de PlayStation ®Plus

®Plus Call of Duty®: Warzone™ Paquete de PlayStation ®Plus Temporada 2

®Plus Temporada 2 Roblox: Mininator

Brawlhalla – Bonus Pack 17

Fortnite – Pack de Estilo envuelto

Rocket League® – Pack de PlayStation ®Plus Niveles de suscripción El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation™Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital. PlayStation ®Plus Essential: Incluye tres juegos descargables al mes para PS4® y PS5® , acceso al modo multijugador online , descuentos exclusivos en PlayStation ™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation ® Direct**. * Característica exclusiva de PS5® . **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes .

Incluye , acceso al , descuentos exclusivos en ™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en ® Direct**. Característica exclusiva de PS5® **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo . PlayStation ®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation ®Plus Essential más un catálogo de más de 450 de los mejores títulos para PS4® y PS5® , incluidos juegos exclusivos de PlayStation ®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes .

Incluye todas las ventajas de ®Plus Essential más un , incluidos juegos exclusivos de ®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo . PlayStation ®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation ®Plus Essential y PlayStation ®Plus Extra, y además añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 o God of War Ragnarök entre otros, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation ® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5® que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes. Más información en el Blog PlayStation®.

