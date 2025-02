Compartir Facebook

State of Play: resumen de todos los anuncios

Housemarque desveló Saros un nuevo juego de acción con temática de exploración espacial.

Lost Soul Aside anunció fecha de lanzamiento para el 30 de mayo.

Days Gone anuncia remaster y abre reservas hoy.

Stellar Blade anuncia Goddess of Victory: Nikke, disponible para PS5 y PC este junio.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció anoche en la última edición del State of Play una gran cantidad de títulos y novedades que están por llegar próximamente. El evento, que duró más de 40 minutos, desveló videojuegos como Saros, el nuevo título de Housemarque, así como una gran multitud de DLCs, y fechas que asientan el panorama de lanzamientos de este 2025. El evento se puede visualizar en diferido en este enlace.

Saros : Desarrollado por los autores del aclamado Returnal , Saros promete llevar a los jugadores a un vasto universo con mecánicas de exploración innovadoras y combate estratégico.

: Desarrollado por los autores del aclamado , Saros promete llevar a los jugadores a un vasto universo con mecánicas de exploración innovadoras y combate estratégico. Lost Soul Aside : el título desarrollado bajo el paraguas de China Hero Project fija su fecha de lanzamiento para PS5 y PC el próximo 30 de mayo.

: el título desarrollado bajo el paraguas de China Hero Project fija su fecha de lanzamiento para PS5 y PC el próximo 30 de mayo. Darwin’s Paradox! : este juego de plataformas y puzles protagonizado por un pulpo se estrenará en 2025 para PS5.

: este juego de plataformas y puzles protagonizado por un pulpo se estrenará en 2025 para PS5. Days Gone Remastered para PS5 estará disponible el 25 de abril.

para PS5 estará disponible el 25 de abril. Desvelado Tides of Annihilation : un nuevo juego de acción y aventuras para PS5 inspirado en las leyendas artúricas

: un nuevo juego de acción y aventuras para PS5 inspirado en las leyendas artúricas Metal Gear Solid Delta: Snake Eater saldrá a la venta el 28 de agosto de 2025.

saldrá a la venta el 28 de agosto de 2025. Mindseye mostró dos tráileres que adelantan parte de la trama y los emocionantes enfrentamientos que aguardan al jugador. Está previsto que el juego llegue a PS5 este verano.

mostró dos tráileres que adelantan parte de la trama y los emocionantes enfrentamientos que aguardan al jugador. Está previsto que el juego llegue a PS5 este verano. El tráiler de lanzamiento de Monster Hunter Wilds revela nuevos monstruos en una actualización poslanzamiento

revela nuevos monstruos en una actualización poslanzamiento Shinobi: Art of Vengeance mostró su primer vistazo y confirma que saldrá a la venta el 29 de agosto en PS5.

Split Fiction mostró su tráiler de historia oficial

La versión alfa de Splitgate 2 se anuncia para el 27 de febrero.

Sonic Racing: CrossWorlds: SEGA ha presentado el primer avance de su nuevo juego de carreras de Sonic, que llegará a PS5 y PS4 próximamente.

SEGA ha presentado el primer avance de su nuevo juego de carreras de Sonic, que llegará a PS5 y PS4 próximamente. Digimon Story Time Stranger saldrá en 2025 para PS5.

saldrá en 2025 para PS5. Directive 8020, de los creadores de Until Dawn, muestra su primer tráiler de historia y fija fecha de lanzamiento para el 2 de octubre.

Tanto la versión para PC de Stellar Blade como el DLC de Goddess of Victory: Nikke, disponible para PS5 y PC, anuncian su salida a la venta en junio

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii anuncia demo disponible el 14 de febrero de 2025, que muestra un enfoque más relajado y tropical en el universo Yakuza, con elementos de aventuras en alta mar y combates en la playa.

Dave the Diver: Ichiban’s Holiday: Anunciado para abril de 2025, con la expansión en colaboración con Like a Dragon

Desvelado Metal Eden, un juego de disparos en primera persona de ciencia ficción lleno de adrenalina llega el 6 de mayo a PS5.

El State of Play de hoy ha estado cargado de novedades: nuevos juegos, adelantos de próximos títulos, fechas de lanzamiento confirmadas y mucho más. No queremos haceros esperar más, así que, sin más dilación, aquí os dejamos lo más destacado del evento que pudisteis seguir en nuestro canal de Twitch.

Si queréis, podéis volver a verlo completo a continuación. Justo debajo, encontraréis un resumen de todos los anuncios con sus tráileres incluidos, así como de la información que nos han proporcionado los creadores de los juegos para los nuevos artículos del Blog de PlayStation.

Borderlands 4

Gearbox se centró en la próxima secuela de su looter-shooter Borderlands 4, confirmando que se lanzará para PS5 el 23 de setiembre. El nuevo tráiler muestra la intensa acción, devastadoras habilidades de acción y movimientos totalmente nuevos que os esperan en el planeta Kairos. Como se menciona al final del tráiler, la presentación completa del gameplay de Borderlands 4 se revelará por primera vez en el State of Play de primavera.

Gearbox presenta las novedades de la serie en un artículo del Blog de PlayStation dedicado al juego.

Darwin’s Paradox!

En este juego de plataformas y puzles que se estrenará en 2025 para PS5, tomarás el control de Darwin, un pulpo que han sacado del mar y ha acabado en una misteriosa fábrica de alimentos. Darwin cuenta con todas las características evolutivas de un pulpo, como la capacidad de escalar casi cualquier superficie, camuflarse y disparar tinta para escapar de sus enemigos.

Dave the Diver: Ichiban’s Holiday

Una colaboración que no pasará desapercibida: Dave the Diver se une a Like a Dragon. Kasuga Ichiban decide relajarse en el Blue Hole, pero acaba descubriendo una organización de cazadores furtivos de delfines, lo que obliga a Ichiban y a Dave a entrar en acción. Preparaos para cantar en el karaoke, infiltraros al estilo beat’em up y encontraros con caras conocidas en el DLC que llegará a PS5 y PS4 este abril.

Days Gone Remastered

Days Gone Remastered llega a PlayStation 5 el 25 de abril de 2025 como nunca antes, con gráficos mejorados, audio 3D Tempest y funciones de DualSense. Además, incluye contenido nuevo, como el modo arcade de supervivencia Asalto a la horda, el modo Muerte permanente y mucho más. Aquellos jugadores que posean la versión de PS4 podrán acceder a la actualización por 10 $.

Bend Studio nos cuenta más sobre la remasterización, así como sobre el modo Spreedrun que llegará después del lanzamiento.

Digimon Story Time Stranger

La última entrega de la serie Digimon Story, Digimon Story Time Stranger, saldrá a la venta en 2025 para PlayStation 5. En este JRPG, los jugadores viajarán entre el mundo humano y los fantásticos reinos del Mundo Digital. También podrán disfrutar de un sistema de combate mejorado y personajes favoritos como Agumon y Omnimon, además de otros Digimon con nuevas funciones.

Descubre los primeros detalles de la historia y la jugabilidad de la mano de Bandai Namco.

Directive 8020

Ved cómo los astronautas de la Cassiopeia se embarcan en una misión mortal para salvar a la humanidad, donde cada una de las decisiones podría ser su última, en nuevo tráiler exclusiva de la historia. Supermassive Games también ha anunciado que lanzará su juego de terror y supervivencia el 2 de octubre.

Dreams of Another

Q-Games anunció Dreams of Another, la nueva incorporación a la serie PixelJunk que llegará este año a PS5 y PSVR2. Este juego de acción y exploración en tercera persona se basa en la idea filosófica de que no puede haber creación sin destrucción. Así pues, vuestros disparos servirán para materializar y reconstruir el entorno en vez de para destruir objetos. Con esta mecánica innovadora, el juego crea una experiencia que rompe con los cánones del género e invita a los jugadores a explorar una nueva dimensión.

Five Nights At Freddy’s: Secret of the Mimic

Steel Wool Games vuelve para traernos otra excursión al terrorífico mundo de Five Nights at Freddy’s. Secret of the Mimic es una aventura completamente nueva que llegará a PS5 y PSVR2 el próximo 13 de junio. Este tráiler del juego ofrece un primer vistazo tanto de los objetivos como de algunos de los terrores que os encontraréis por el camino.

Hell is Us

En el State of Play de hoy, se ha revelado, junto con un nuevo tráiler que muestra un adelanto del combate y algunos personajes, la fecha de lanzamiento para PS5 de la aventura de acción Hell is Us: el 4 de septiembre.

Lies of P: Overture

Lies of P, el RPG de acción de 2023, contará con una precuela en formato de DLC llamada Lies of P: Overture, que transportará a los jugadores a la ciudad de Krat en su época de esplendor, antes de su caída. En el umbral de la masacre del Frenesí de las Marionetas, seguiréis a la Acechadora Legendaria, una figura misteriosa que os guiará a través de historias no contadas y secretos escalofriantes. Interpretaréis el papel de la letal marioneta de Geppetto y recorreréis Krat y sus alrededores para descubrir secretos ocultos y luchar en batallas épicas que darán forma tanto al pasado como al futuro de Lies of P.

No tendréis que esperar mucho para jugar, ya que Lies of P: Overture llega este verano a PS5, PS5 Pro y PS4. Descubrid más detalles del juego de la mano del propio estudio.

View and download image

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Si estabais deseando embarcaros en la nueva aventura de acción de Ryu Ga Gotoku Studio que llegará el mes que viene, esta sorpresa os va a encantar: ¡el 14 de febrero podréis probar la demo para PS5 de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii! Es la oportunidad perfecta para aquellos que todavía no han probado la saga de comenzar a jugarla con este spin-off protagonizado por Goro Majima, el personaje favorito de los fans.

Lost Soul Aside

Ultizero Games os presenta Lost Soul Aside, una emocionante aventura de ciencia ficción que incorpora combates muy elegantes, equipaciones personalizables y combos sinérgicos, así como entornos diferentes, enemigos únicos, personajes fascinantes y una historia cautivadora, elementos que dan forma a un mundo lleno de tensión y secretos que explorar. El juego llegará a PS5 y PC el próximo 30 de mayo.

El estudio profundiza en las mecánicas y la historia del juego en un nuevo artículo del Blog de PlayStation.

Metal Eden

Tal y como lo describe su creador, Reikon Games, Metal Eden es un juego de disparos en primera persona de ciencia ficción lleno de adrenalina. Este título se desarrolla en una colonia espacial del futuro lejano que corre un grave peligro. Así, con el objetivo de proteger a los colonos, se envía a Aska, un androide diseñado para el combate. Preparaos, porque el 6 de mayo llega a PS5 una experiencia repleta de acción sin límites.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

¡Naked Snake se cuela en PS5 el 28 de agosto! Para celebrar el anuncio de la fecha de lanzamiento, Konami ha presentado un nuevo tráiler del remake en el que se muestra por primera vez a la unidad Cobra en el juego. Y eso no es todo, pues el final del tráiler también revela que el remake traerá de vuelta el minijuego Snake vs Monkey.

Konami comparte más detalles sobre el esperado remake: nuevas sorpresas, camuflaje de selección rápida y la promesa de que no decepcionará a sus fans.

MindsEye

Acompañad a Jacob Diaz en su viaje para descubrir los secretos de su pasado en la aventura de acción MindsEye. Estos dos tráileres adelantan parte de la trama y los emocionantes enfrentamientos que os esperan en Redrock, una ciudad ubicada en la América ficticia de un futuro cercano. Está previsto que el juego llegue a PS5 este verano.

Monster Hunter Wilds

Capcom se unió al State of Play no solo para preparar a los jugadores de cara al inminente lanzamiento de Monster Hunter Wilds el 28 de febrero, sino también para anunciar que la lista de enemigos colosales aumentará muy pronto con una actualización que llegará esta primavera.

Conoced al Mizutsune, el majestuoso monstruo que presenta Capcom en su último artículo del Blog de PlayStation.

Onimusha: Way of the Sword y Onimusha 2: Samurai’s Destiny

En el State of Play de hoy, Capcom ha revelado dos emocionantes novedades sobre Onimusha. Para empezar, Capcom ha presentado un nuevo tráiler de Onimusha: Way of the Sword y se ha confirmado que Toshiro Mifune, la ya fallecida estrella del cine japonés de samuráis, será el modelo facial del protagonista, Miyamoto Musashi. Todavía tendremos que esperar hasta 2026 para disfrutar de este juego de PS5, pero la espera se hará más amena con el lanzamiento de la recién revelada remasterización del Onimusha 2: Samurai’s Destiny, pues llegará a PS5 y PS4 el 23 de mayo de este año.

Pinchad aquí para obtener más información sobre ambos títulos y descubrir las mejoras que incluirá la remasterización.

View and download image

PlayStation Plus

En el evento de hoy, también se han anunciado los títulos que llegarán al catálogo de juegos de PlayStation Plus en los próximos meses. A partir del 18 de febrero, podréis jugar a Star Wars Jedi Survivor, Top Spin 2K25 y a Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1, de los creadores de Life is Strange, que se incorporará al catálogo desde su lanzamiento. Además, a lo largo del año, también se unirán al catálogo dos títulos indie: Blue Prince, una aventura centrada en la arquitectura, y Abiotic Factor, un juego de construcción y supervivencia para seis jugadores.

No os perdáis los juegos que se sumarán al catálogo en febrero, así como los títulos que llegarán próximamente a PlayStation Plus, incluidos los tres primeros Armored Core, que estarán disponibles con la suscripción de PlayStation Plus Premium.

Saros

Housemarque ha anunciado su nuevo título, Saros, que se lanzará en PS5 y PS5 Pro en 2026. Este nuevo juego de acción cuenta la inquietante historia de una colonia extraterrestre perdida en Carcosa, amenazada por un ominoso eclipse. En él interpretaréis a Arjun Devraj, un poderoso ejecutor Soltari que no descansará hasta dar con la persona que busca. A lo largo de este año se publicará un adelanto más detallado del juego.

En este artículo, Housemarque comparte los primeros detalles sobre cómo ha llevado la jugabilidad característica de Returnal a nuevo nivel.

Shinobi: Art of Vengeance

La mítica saga Shinobi estará de vuelta el 29 de agosto de 2025 con una nueva entrega de acción y plataformas en 2D que os dejará boquiabiertos con el espectacular apartado gráfico dibujado a mano de Lizardcube, el estudio detrás del popular juego de peleas Streets of Rage 4. Este juego basado en niveles, que estará disponible para PS5 y PS4, mantiene la esencia de las entregas anteriores con su ritmo acelerado, poderes especiales y muchas otras sorpresas más.

SEGA y Lizardcube comparten detalles sobre el proceso de reinvención de la saga y ofrecen un adelanto de lo que les espera a los jugadores cuando salga el juego en este artículo.

Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA ha presentado el primer avance de su nuevo juego de carreras de Sonic, que llegará pisando el acelerador a PS5 y PS4 próximamente. Este título introduce los Rings de viaje, objetos que os transportarán de un mundo a una ubicación completamente distinta durante las carreras, y la mecánica de artilugios al estilo RPG, que os permitirá seleccionar distintas mejoras para usar en la pista.

SEGA ofrece más detalles sobre estas nuevas funciones, el regreso de Extreme Gear y la personalización de vehículos más avanzada hasta ahora en un nuevo artículo del Blog de PlayStation.

Split Fiction

Descubrid el poder de la amistad en Split Fiction, la nueva aventura cooperativa de Hazelight Studios, los creadores de It Takes Two, que llegará a PS5 próximamente. Controlad a Mio o Zoe y vivid situaciones de lo más estrafalarias mientras recorréis las historias nacidas de su desbordante imaginación. Con el Pase de amigo, podréis invitar a un amigo a jugar online de forma totalmente gratuita. Bastará con que uno tenga el juego para que podáis disfrutarlo juntos.

View and download image

Splitgate 2

¡La versión alfa de Splitgate 2 llega a PS5 el 27 de febrero! Esta versión alfa se centra en el modo Multi-Team Portal Warfare: batallas de 24 jugadores divididos entre 3 equipos (8 contra 8 contra 8) que se desarrollan en un mapa veinte veces más grande que cualquier otro que se haya visto en el juego. 1047 Games sigue trabajando en mejorar el juego a partir de los comentarios obtenidos de las pruebas internas y externas, así que ahora es vuestro momento para contribuir a su desarrollo.

Stellar Blade

El juego de acción y ciencia ficción se une a Goddess of Victory: Nikke para traeros contenido nuevo y muy emocionante: una batalla contra un jefe, figuras coleccionables, pegatinas y nuevos trajes. Tanto la versión para PC de Stellar Blade como el DLC de Goddess of Victory: Nikke, disponible para PS5 y PC, saldrán a la venta en junio.

The Midnight Walk

Moonhood inauguró por todo lo alto nuestro último State of Play con un nuevo avance de The Midnight Walk, su aventura de fantasía oscura hecha en stop motion. Además, también nos dio una fecha de lanzamiento: ¡el 8 de mayo!

Tides of Annihilation

Eclipse Glow Studio revela Tides of Annihilation, un juego de acción y aventuras para un solo jugador que os sumergirá en un Londres místico y devastado. Los jugadores interpretarán a Gwendolyn, una mujer con el poder de controlar una misteriosa niebla gris capaz de invocar a dos caballeros espectrales para que luchen a su lado. En este título, los jugadores deberán tomar decisiones estratégicas sobre los caballeros que desean invocar teniendo en cuenta su estilo de juego y los desafíos que se les pongan por delante.

El creador del juego nos presenta dos versiones de Londres muy diferentes y conectadas entre sí. Además, nos introduce a los caballeros colosales, enemigos que deambulan por dicha ciudad y que os supondrán todo un reto.

Warriors: Abyss

Dynasty Warriors se adentra en el género roguelite con Warriors: Abyss, ¡ya disponible para PS5 y PS4! Poneos en la piel de más de 100 adalides y luchad contra hordas de enemigos en el infierno. Probad distintas combinaciones de héroes y objetos para encontrar nuevas estrategias que os permitan superar desafíos exigentes y adentraros en lo desconocido.

Descubrid las mecánicas únicas y las más de dieciséis mil millones de combinaciones de estilos de batalla que ofrece Warriors: Abyss de la mano de Tecmo Koei.

WWE 2K25

Paul Heyman, de la WWE, se unió a nosotros en el State of Play para presentar un nuevo adelanto de WWE 2K25. El tráiler reveló The Island, una de las novedades del juego, que llegará el 14 de marzo a PS5 y PS4. The Island es un mundo abierto online lleno de lugares emblemáticos de la WWE, misiones, eventos en vivo y tiendas que puede albergar hasta 50 jugadores al mismo tiempo. The Island también incluye opciones de personalización avanzada, por lo que los jugadores podrán personalizar a sus MySuperstars como nunca.

