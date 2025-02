Days Gone Remastered llega cargado de contenido a PS5 el próximo 25 de abril

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Days Gone Remastered llegará a PS5 el próximo 25 de abril cargado de contenido

Nuevos modos de juego, contenido adicional y funciones de accesibilidad

Ya disponible para reservar en formato digital

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia el lanzamiento de Days Gone Remastered, de Bend Studio para PlayStation 5 el próximo 25 de abril de 2025. Esta remasterización, desarrollada en colaboración con Climax Studios, busca ofrecer la experiencia definitiva del aclamado título de supervivencia en mundo abierto, optimizando su rendimiento y añadiendo nuevas características tanto para jugadores veteranos como para quienes lo descubran por primera vez.

Mejoras técnicas y compatibilidad con DualSense

Gracias a la potencia de PS5, Days Gone Remastered contará con una fidelidad gráfica mejorada, mayor distancia de aparición de vegetación, iluminación y sombreado avanzados, así como compatibilidad con audio Tempest 3D. Además, los jugadores podrán elegir entre dos modos de visualización:

Modo fidelidad con resolución 4K nativa.

con resolución 4K nativa. Modo rendimiento a 1440p reescalado a 4K, con 60 FPS constantes o una velocidad de fotogramas desbloqueada para pantallas compatibles con VRR.

El título también aprovechará las funciones del mando DualSense, ofreciendo una experiencia más inmersiva mediante el uso de respuesta háptica y gatillos adaptativos. Los jugadores podrán sentir el motor de la moto de Deacon St. John al acelerar, la resistencia de las diferentes armas y los efectos climáticos como la lluvia y los truenos. Además, cuando los jugadores se enfrenten a hordas de engendros en el mundo abierto, recibirán una respuesta háptica intensa que aumentará la sensación de peligro.

Nuevas funciones de accesibilidad

Bend Studio ha ampliado las opciones de accesibilidad para que más jugadores puedan disfrutar de Days Gone Remastered. Entre las nuevas funciones se incluyen:

Modo de alto contraste

Ajustes de velocidad del juego

Narración de la interfaz de usuario

Pistas de sonido para artículos

Remapeado del mando

Deslizador de campo de visión

Estas mejoras buscan adaptar la jugabilidad a diferentes necesidades y estilos de juego.

Nuevos modos de juego y contenido adicional

La remasterización no solo ofrecerá mejoras gráficas y técnicas, sino también nuevos modos de juego que ampliarán la experiencia:

Asalto de horda – Un modo arcade de supervivencia

Este nuevo modo enfrentará a los jugadores a hordas de engendros de mayor tamaño y enemigos más desafiantes, incluidos supervivientes hostiles y engendros evolucionados. A medida que avancen, la dificultad aumentará progresivamente.

En Asalto de horda, los jugadores podrán subir de nivel, desbloquear personajes adicionales, obtener parches estéticos exclusivos y adquirir inyectores especiales que proporcionarán mejoras significativas en la partida.

Modo muerte permanente

Un desafío extremo que pondrá a prueba la habilidad de los jugadores, obligándolos a completar la historia sin morir. Si el personaje fallece, la partida se reiniciará desde el comienzo o desde el segundo acto, dependiendo de la configuración elegida. Aquellos que logren superar este reto recibirán recompensas exclusivas, como un nuevo trofeo de PlayStation y estadísticas detalladas de su recorrido, incluyendo el tiempo de finalización y el número total de engendros eliminados.

Modo partida rápida

Disponible desde el día de lanzamiento, este modo desafía a los jugadores a completar la historia en el menor tiempo posible. Al finalizar, recibirán una imagen especial con su tiempo récord, que podrán compartir en redes sociales.

Modo foto mejorado

La remasterización también incluirá una versión mejorada del modo foto, ofreciendo nuevas opciones como ajuste de la hora del día, un sistema de iluminación en tres puntos y la posibilidad de añadir logos personalizados.

Precios, bonificaciones de reserva y actualización desde PS4

Days Gone Remastered se lanzará exclusivamente en formato digital por 49,99€. Aquellos que ya posean la versión de PS4 podrán actualizar a la remasterización por 10€. Sin embargo, los jugadores con copias físicas de PS4 deberán insertar el disco en su PS5 cada vez que quieran jugar. Esta oferta no aplicará a quienes obtuvieron el juego a través de PlayStation Plus.

Las reservas estarán disponibles a partir de mañana e incluirán ocho avatares exclusivos de personajes icónicos del juego (Deacon, Jack, Sarah, Rager, Boozer, Nero, Rikki y una horda) junto con cinco desbloqueos anticipados para mejorar la experiencia desde el inicio:

Habilidad Manitas

Mejora de nitro nivel 1

Mejora de carenado nivel 1

Ballesta de errante

Mejora de depósito de gasolina nivel 1

Lanzamiento en PC

Bend Studio también ha confirmado que todo el contenido y las mejoras de Days Gone Remastered estarán disponibles en la versión de PC el mismo 25 de abril de 2025. Los jugadores de PC podrán adquirir el DLC Carretera Rota por 10 euros, el cual incluirá:

Modo Asalto de horda

Modo Muerte permanente

Modo Partida rápida

Compatibilidad con respuesta háptica del DualSense

Nuevas funciones de accesibilidad

Modo foto mejorado

Los jugadores que no posean Days Gone en PC deberán comprar la versión completa antes de acceder al DLC.

Con un lanzamiento previsto para el 25 de abril de 2025, Days Gone Remastered ofrecerá la versión más completa del juego hasta la fecha, con mejoras gráficas, nuevas funciones y contenido adicional que ampliará la experiencia de juego. Tanto los jugadores de PS5 como los de PC podrán disfrutar de estas novedades, con opciones de actualización para quienes ya poseen el título. Ya disponible para reserva en la PlayStation Store. Toda la información de este anuncio en el blog de PlayStation España.

. Leer artículo completo en Frikipandi Days Gone Remastered llega cargado de contenido a PS5 el próximo 25 de abril