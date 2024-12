Compartir Facebook

¿Cómo ha sido tu 2024 en Nintendo Switch? Descúbrelo con tu resumen del año personalizado

Averigua a qué juego le has dedicado más horas, cuál es tu género favorito y cuál ha sido tu mes de más actividad. Además de elegir tu título preferido del año, puedes compartir tu resumen con otros usuarios en tus redes sociales.

El 2024 se acerca a su fin y es el momento de echar la vista atrás y rememorar los títulos que has jugado a lo largo del año en tu Nintendo Switch. Para poder revisitar esos recuerdos, no tienes más que entrar en la web del resumen del Año de Nintendo Switch. Allí encontrarás tus estadísticas personales, y podrás ver, por ejemplo, cuántas horas has jugado este año, cuál ha sido el género al que más tiempo le has dedicado o en qué mes has tenido tu pico de juego, entre otros datos.

Cuando hayas echado un vistazo a tus cifras, puedes elegir tu juego favorito de 2024. Y no olvides utilizar el hashtag #NintendoSwitch2024 para compartir tu resumen anual en redes sociales, y para descubrir a qué han estado jugando otras personas.

Nota: los datos que muestra la web Resumen del año reflejan la actividad en Nintendo Switch hasta el 30 de noviembre de 2024. Los datos de las cuentas de Nintendo se han recogido de acuerdo con la política de privacidad. Los contenidos de la página solo estarán disponibles por tiempo limitado.

