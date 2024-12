Estos son los títulos más escuchados de Audible en 2024: desde el universo Reina Roja, el True Crime de Carles Porta, al desarrollo personal de Marian Rojas

Tu padre está malherido. Ha tenido un accidente de caza. Ven, te lo pido. Vuelve a casa. Oihane recibe el mensaje de su madre y sin dudarlo pone rumbo al barrio rural que la vio nacer y crecer. También, que la vio huir. Su padre ha sido alcanzado por la escopeta de un vecino y debe acudir a su lado, pese a que sabe lo difícil que es regresar a Urrun. Las gentes de allí son ariscas y desconfiadas. Violentas. Oihane no tarda en descubrir que nada ha cambiado. Tampoco que todo lo que rodea el accidente está envuelto en un misterio muy turbio, ya que su padre no ha sido el único que ha resultado herido. El hermetismo generalizado forzará a Oihane a alargar la estancia para llegar a la verdad. Un regreso lleno de turbulencias a un barrio que esconde demasiados secretos y en el que no tardará en volver a derramarse la sangre.