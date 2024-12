Compartir Facebook

EL INMENSO ELENCO DE FUNKO FUSIÓN LLEGA DE MANERA DIGITAL A PLAYSTATION 4 Y NINTENDO SWITCH.

ENTRA EN LA INMESA FÁBRICA DE WONDER WORKS Y EMPRENDE UN VIAJE INOLVIDABLE.

10:10 Games, en colaboración con Funko, Inc. y Universal Products & Experiences, anuncia hoy que el juego de acción y aventura con paquete IP Funko Fusion ya está disponible de manera digital para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Explora una multitud de mundos inspirados en series de TV, películas, cómics y videojuegos icónicos, como Jurassic World, JAWS, Back to the Future, The Thing, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, Xena: Warrior Princess, The Umbrella Academy, Masters of the Universe, ¡y más! Únete a la aventura para derrotar a los enemigos, resolver acertijos y descubrir el misterio de la siniestra influencia de Eddy Funko.

Desde su lanzamiento en septiembre, Funko Fusion ha ampliado su elenco de personajes mediante una gran cantidad de DLC gratuitos, que incluyen a Sun Wukong, Dr. Ian Malcolm de Jurassic World, y Trap Jaw de Masters of the Universe. También está disponible una gama de DLC pagos opcionales, que incluye a Bob Ross, Atom Eve y Rex Splode de Invincible, así como personajes de Wicked de Universal Pictures. Estos, y los próximos lanzamientos de DLC, llegarán pronto a PlayStation 4 y a Nintendo Switch a principios del próximo año.

Funko Fusion ya está disponible de manera digital en PlayStation 4 a través de la PlayStation Store y en Nintendo Switch a través de Nintendo eShop.

También estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam, con ediciones físicas para consola disponibles también en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Funko es una empresa estadounidense fundada en 1998 por Mike Becker y líder en el sector de los juguetes y los artículos coleccionables. Actualmente posee más de 1.000 licencias con las que ha creado una de las mayores colecciones del sector: 750 millones de productos fabricados con un tiempo mínimo de 70 días desde el concepto hasta la finalización de los mismos. Su línea de moda y accesorios, Loungefly, cuenta con una amplia selección de bolsos, mochilas, carteras y monederos para los fans de la cultura pop.

