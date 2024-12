10 Chambers presenta el primer tráiler de gameplay de Den of Wolves en The Game Awards

El estudio sueco de desarrollo de videojuegos 10 Chambers ha estrenado el primer tráiler de gameplay de su próximo juego, Den of Wolves, durante The Game Awards 2024.

El juego está dirigido por el director creativo Ulf Andersson, creador de los aclamados juegos de atracos PAYDAY: The Heist y PAYDAY 2. El tráiler comienza con una impresionante vista del horizonte dominado por corporaciones en Midway City, donde enormes rascacielos con los logotipos de poderosas empresas atraviesan las nubes, estableciendo el escenario para este ambicioso nuevo juego cooperativo de atracos. Acto seguido, el vídeo pasa directamente a escenas de gameplay.

Tráiler de gameplay:

Den of Wolves es un juego de disparos cooperativo en primera persona para 4 jugadores que lleva el género de atracos a otro nivel, combinando mecánicas tradicionales de infiltración con un innovador elemento de hackeo neural.

“Aunque mi trayectoria incluye PAYDAY: The Heist y PAYDAY 2, eso fue hace más de diez años. He evolucionado como desarrollador y creativo. Den of Wolves está tan influenciado por nuestro último juego, GTFO, como por los días de PAYDAY. Queremos elevar lo que un juego de atracos puede ser, redefinir lo que esto significa. No se pueden robar bancos indefinidamente”, comenta Ulf Andersson, director creativo de 10 Chambers.

El juego se desarrolla en Midway City, una zona libre de regulaciones corporativas establecida en 2035 mediante el Proyecto HOPLON. Construida en el remoto Midway Atoll en el océano Pacífico, la ciudad fue creada como respuesta a los devastadores ataques cibernéticos impulsados por inteligencia artificial que casi colapsaron la economía global a principios de los años 2030. Lo que comenzó como una zona corporativa de alta seguridad diseñada para proteger infraestructuras financieras y tecnológicas críticas, ha evolucionado en una metrópolis distópica donde las corporaciones operan con poder ilimitado y una supervisión mínima.

“Aunque Den of Wolves no es un juego de mundo abierto, hemos dedicado mucho tiempo y recursos a construir el mundo que te rodea. Desde la elaborada historia de fondo que explica cómo llegamos, hasta aquí hasta las marcas y corporaciones que conforman la ciudad, cada una con sus propias historias independientes”, explica Oscar J-T Holm, cofundador de 10 Chambers. “Incluso si no eres fanático de seguir la historia del juego, creemos que el simple hecho de saber que estas historias existen a tu alrededor aporta un poderoso propósito al jugar”.

Los jugadores explorarán varios distritos dentro de Midway City, cada uno con un carácter distintivo y controlado por diferentes intereses corporativos. El primer distrito disponible en el lanzamiento será el Distrito Promise, dominado por la poderosa corporación USTMAN SACS. Este distrito destaca por su dramático diseño vertical, donde el estatus social lo determina la altitud: desde los lujosos niveles superiores reservados para las élites corporativas hasta los deteriorados suburbios en las zonas bajas. En este entorno de desigualdad extrema y control corporativo, los jugadores deberán sortear avanzados sistemas de vigilancia y fuerzas de seguridad corruptas para ejecutar sus atracos.

Al final del tráiler se revela una fecha de lanzamiento, aunque de manera críptica.

“La fecha críptica en el tráiler es nuestro homenaje a los clásicos juegos de disparos en primera persona, donde los desarrolladores solo se atrevían a lanzar el juego cuando estuviera listo. En la industria actual, plagada de lanzamientos apresurados, queremos ser transparentes sobre los desafíos del desarrollo de videojuegos. Den of Wolves llegará a Steam Early Access… cuando esté listo”, afirma Robin Björkell, director de comunicación de 10 Chambers.

PAYDAY: The Heist® y PAYDAY 2® son marcas registradas de sus respectivos propietarios. 10 Chambers AB no está asociado, afiliado, patrocinado ni respaldado por ellos.

