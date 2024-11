Compartir Facebook

El nuevo juego de rol para un jugador invita a los jugadores a una aventura épica y emocionante en el fantástico mundo de Thedas

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y BioWare anuncian hoy que Dragon Age: The Veilguard ya está disponible para PlayStation 5 (con una mejora para PS5 Pro), Xbox Series X|S y PC en Steam (confirmado para Steam Deck), EA App y Epic Games Store. Esta aventura épica y emocionante ofrece todo lo que caracteriza a la franquicia: una historia interesante, un entorno de fantasía, camaradas y compañerismo y un mundo en el que importas mucho. La siguiente entrega de la adorada franquicia de BioWare ha cautivado a la crítica de todo el mundo. Medios como IGN y GamesRadar+ dejar muy claro en sus reseñas que «se merece un lugar en el panteón de los juegos de rol» y que es «el verdadero retorno de BioWare al RPG», con una puntuación de 9/10 y 4,5/5.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de Dragon Age: The Veilguard AQUÍ

En Dragon Age: The Veilguard, Solas, el Lobo Terrible, quiere desgarrar el Velo que separa Thedas del mundo de los demonios y así restablecer la inmortalidad y la gloria de su pueblo, aunque sea a costa de un número infinito de vidas. Pero su ritual sale mal y sus peores temores se hacen realidad cuando dos de sus más antiguos y poderosos adversarios son liberados. Los jugadores se pondrán en la piel de Rook, un personaje totalmente personalizable que se alzará y reunirá a su equipo para detener a dos poderosas deidades en una aventura que se extenderá por bulliciosas ciudades, exuberantes junglas, bosques boreales, pantanos infestados y las profundidades más insondables de Thedas.

«En nombre de BioWare, quiero agradeceros que os unáis a nosotros en nuestra última aventura», ha dicho Gary McKay, vicepresidente/director general de BioWare; productor ejecutivo de Dragon Age: The Veilguard. «Tras años de minuciosa planificación, incontables horas de trabajo experto e innumerables decisiones de diseño, Dragon Age: The Veilguard ya está listo. Estamos muy orgullosos de este logro y entusiasmados por ver su impacto en nuestra comunidad mundial de fans, sin los cuales nada de esto sería posible. Esperamos que os divirtáis en vuestra aventura como Rook tanto como nosotros creándola».

Dragon Age: The Veilguard es compatible con una resolución panorámica 21:9, velocidad de fotogramas sin límites para PC y funciones de trazado de rayos. Además, podrás acelerar el rendimiento con DLSS 3, hacer que la mecánica de juego sea aún más sensible con Reflex y mejorar la calidad de imagen y la inmersión con reflejos con trazado de rayos y la oclusión ambiental. También se podrá jugar a Dragon Age: The Veilguard con mayor calidad gracias a NVIDIA GeForce NOW, y una mejora específica para PlayStation 5 Pro. Además, este será el primer título de EA con función HDR10+ GAMING, que ofrece un rendimiento de alto rango dinámico impecable en monitores con certificación HDR10+ GAMING, como televisores Amazon, Roku, Hisense, Samsung y monitores de juego.

El título parte de los pilares que hacen tan conocida a esta saga para ofrecer una atrevida y épica aventura de la mano de una historia interesante, un combate fluido y estratégico, camaradas, compañerismo y decisiones importantes. Algunos de los elementos cruciales de la experiencia son:

Compañerismo: Los nuevos camaradas de Dragon Age: The Veilguard traen consigo algunas de las tramas individuales más atractivas de la narrativa de Dragon Age . Las amplias y dinámicas historias incluyen romance, pérdidas y complejas decisiones que afectarán a las relaciones y al destino de cada miembro de la guardia del Velo. Algunos camaradas nuevos, como la exploradora del Velo Bellara, el nigromante Emmrich y la detective privada Neve, provienen de facciones emblemáticas de la tradición de Dragon Age , con árboles de habilidades individuales y equipamiento especializado para la progresión avanzada del equipo. También verás caras conocidas, como la arquera Encaje Harding, que regresa a la serie como camarada a tiempo completo.

Decisiones y consecuencias: Dragon Age: The Veilguard se desarrolla a partir de las vastas raíces narrativas de la saga y ofrece una historia y unos mundos extraordinarios, camaradas con personalidades profundas, decisiones significativas e impactantes momentos cinematográficos. Las decisiones que tomes durante tu viaje afectarán a los vínculos y relaciones que establezcas.

se desarrolla a partir de las vastas raíces narrativas de la saga y ofrece una historia y unos mundos extraordinarios, camaradas con personalidades profundas, decisiones significativas e impactantes momentos cinematográficos. Las decisiones que tomes durante tu viaje afectarán a los vínculos y relaciones que establezcas. Una experiencia elaborada: Como juego de rol basado en los personajes, Dragon Age: The Veilguard ofrece una experiencia elaborada que rinde homenaje a la trayectoria en el sector narrativo de BioWare. En el faro tendrás tu sede central para descansar y descubrir más cosas sobre el mundo a través de conversaciones, mientras que la Encrucijada te permite viajar con tus camaradas a regiones independientes del mundo. Disfrutarás más que nunca de Thedas mientras desarrollas tu historia a través de biomas meticulosamente elaborados y hermosas regiones como Rivain, Weisshaupt, Arlathan, Minrathous, los Caminos de las Profundidades y más, que te invitan a profundizar en la narrativa y a descubrir los misterios de la región.

Combate fluido y personalizable: El combate inmersivo combina controles fluidos en cada momento con decisiones tácticas. Los jugadores pueden personalizar por completo su experiencia para adaptarla a su estilo de juego con distintos árboles de habilidades de tres clases diferentes (guerrero, mago y pícaro). Cada una cuenta con técnicas y especializaciones únicas. Elige dos camaradas para que te acompañen durante las misiones y desatar potentes ataques en equipo que pueden cambiar las tornas de cualquier batalla. Toma decisiones estratégicas y lidera a tus aliados para que luchen, se curen o se mantengan alejados de la refriega con la nueva rueda de habilidades incorporada.

El combate inmersivo combina controles fluidos en cada momento con decisiones tácticas. Los jugadores pueden personalizar por completo su experiencia para adaptarla a su estilo de juego con distintos árboles de habilidades de tres clases diferentes (guerrero, mago y pícaro). Cada una cuenta con técnicas y especializaciones únicas. Elige dos camaradas para que te acompañen durante las misiones y desatar potentes ataques en equipo que pueden cambiar las tornas de cualquier batalla. Toma decisiones estratégicas y lidera a tus aliados para que luchen, se curen o se mantengan alejados de la refriega con la nueva rueda de habilidades incorporada. Conviértete en la persona al mando que quieras ser: Dragon Age: The Veilguard cuenta con un sólido sistema de creación de personajes que te permite convertirte en la persona al mando que quieras ser con una amplia gama de opciones de personalización. BioWare ha elaborado el creador de personajes más completo de Dragon Age hasta la fecha para que esta historia sea completamente tuya.

Hans Zimmer, dos veces ganador de un Óscar, y lorne Balfe, ganador de un Grammy, han compuesto juntos la banda sonora original (OST) de Dragon Age: The Veilguard, que saldrá oficialmente el 1 de noviembre de la mano de Lakeshore Records. El primer single del álbum, el tema principal de Dragon Age: The Veilguard, ya puede descargarse y retransmitirse en todos los principales proveedores musicales, como Spotify, iTunes y Deezer.

Los jugadores pueden comprar la Edición Estándar de Dragon Age: The Veilguard a un precio de venta al público de 69,99 $ en PlayStation 5 y Xbox Series X|S o 59,99 $ en PC. Por otro lado, la Edición Deluxe está disponible a un precio recomendado de venta al público de 89,99 $ en consola o 79,99 $ en PC, e incluirá los siguientes elementos cosméticos: tres conjuntos de armadura y seis armas para Rook, y siete conjuntos de armadura y armas para sus camaradas. Los miembros de EA Play Pro en EA App disfrutarán de acceso ilimitado a la edición EA Play Pro desde el 31 de octubre†.

Además, la tienda de BioWare Gear ha añadido nuevos productos, como el cofre de Rook, disponible por 150 €*. Incluye una gran variedad de accesorios físicos exclusivos, como una daga de lirio luminosa, una baraja de cartas de Rook con imágenes del juego y más (juego no incluido).

Para obtener más información y mantenerte al día sobre Dragon Age: The Veilguard, visita el sitio web oficial.

