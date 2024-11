As Dusk Falls ya está disponible en formato físico

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La historia de los videojuegos se hace formato físico con la colaboración entre Serenity Forge y Tesura Games con el lanzamiento de As Dusk Falls.

Desarrollado por INTERIOR/NIGHT y publicado por Serenity Forge, el título de los creadores de Heavy Rain y Beyond: Two Souls, ha sido merecedor de un montón de premios y reconocimientos, incluyendo Mejor Juego por Impacto en los The Game Award.

Disponible a partir de hoy en formato físico para PlayStation 5 en Edición Estándar y Especial.

As Dusk Falls ya disponible en Formato Físico para PlayStation 5

Cada familia tiene secretos. Cada secreto tiene un precio.

Madrid, España <31 de Octubre, 2024> Cada camino te ha llevado a la Edición Física de As Dusk Falls para PlayStation 5 en Europa. La anunciada edición del juego desarrollado por INTERIOR/NIGHT y publicado en físico por Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus!) llega a partir de hoy a Europa gracias al publisher y distribuidor Tesura Games. Toma decisiones que marcarán vidas y prepárate para la Edición Estándar y Especial de As Dusk Falls en Europa, disponible a partir de hoy. Échale un vistazo al tráiler por aquí.

Descripción

As Dusk Falls es un drama interactivo original de INTERIOR/NIGHT que explora las vidas entrelazadas de dos familias a lo largo de treinta años. Todo empieza en 1998 con un robo que no sale del todo bien en un pequeño pueblo de Arizona. A partir de este momento, las decisiones que tomes tendrán un enorme impacto en las vidas de los personajes en esta intransigente historia de traición, sacrificio y resistencia.

Revive la historia una y otra vez para descubrir los diferentes resultados de los personajes y explorar los matices ocultos detrás de cada decisión. ¿Lograrán tus personajes salir indemnes? ¿En qué tipo de personas se convertirán al final?

Características

● Del nuevo estudio del Diseñador Líder tras Heavy Rain y Beyond Two Souls llega un durísimo drama donde tú y tus amigos jugaréis juntos para tomar complicadas decisiones que harán cambiar la vida de los personajes.

● ¡Una historia profunda llena de extraños personajes, humor negro y giros de guión!

● Historia cinematográfica con vida gracias a la interpretación de actores reales representados digitalmente con un estilo artístico exquisito, lo que crea una experiencia única que se desarrolla como una novela gráfica en movimiento.

● El Modo Co-op permite hasta 8 jugadores a la vez, de forma local u online (o ambas).

La Edición Estándar de As Dusk Falls para PlayStation 5 includes un Póster Cinemático.

La Edición Especial incluye:

🔑 Edición Estándar (PS5) con Póster Cinemático

🔑 Caja Coleccionista

🔑 Colección de Postales

🔑 Crossroads Pin

🔑 Réplica de la llave del Desert Dream Motel

🔑 Libro Negro de Dante “18 Years of Secrets!

¡As Dusk Falls se encuentra disponible a partir de hoy mismo en Edición Estándar y Especial para PlayStation 5! ¡Consíguelo en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon!

Tesura Games site – https://tesuragames.com/juegos/as-dusk-falls/

Tesura Store – https://store.tesuragames.com/productos/?_search=as%20dusk%20falls

. Leer artículo completo en Frikipandi As Dusk Falls ya está disponible en formato físico