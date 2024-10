Hunt: Showdown 1896 revela un nuevo evento y modo de juego que llegarán este Halloween

Compartir Facebook

Hunt: Showdown 1896 revela un nuevo evento y un modo de juego por tiempo limitado, que llegará este Halloween

«Bounty Clash» y el evento del juego » Harvest of Ghosts» formarán parte de las celebraciones de Halloween de Hunt esta escalofriante temporada

Crytek se complace en anunciar que un nuevo modo de juego, ‘Bounty Clash’, así como un nuevo evento, ‘Harvest of Ghosts’, llegarán a Hunt: Showdown 1896 para todos los jugadores este Halloween. ‘Bounty Clash’ estará disponible desde el miércoles 16 de octubre hasta el domingo 20 de octubre y, posteriormente, aparecerá todos los fines de semana durante el evento ‘Harvest of Ghosts’. El evento del juego ‘Harvest of Ghosts’ se llevará a cabo entre el 16 de octubre y el 26 de noviembre, lleno de nuevas golosinas para que los jugadores las consigan.

Harvest of Ghosts | Tráiler oficial del evento | Hunt: Showdown 1896

Nuevo modo de juego

Presentamos ‘Bounty Clash’, un nuevo modo de juego experimental donde la acción y velocidad son clave. Los jugadores aparecerán en un complejo aleatorio, con un jefe muerto como objetivo a la espera de ser desterrado y un objeto disponible para recoger. Tendrán que derrotar a otros equipos para llegar a su objetivo, en particas rápidas y despiadadas, ya que habrá que luchar contra los enemigos, correr hacia el objetivo y extraer todo en los 15 minutos de tiempo disponibles.

Los cazadores entrarán en el modo de juego desde su lista. Por lo que las opciones son más que nunca, en uno de los impresionantes complejos de Mammon’s Gulch o Stillwater Bayou. Estos se han adaptado de manera específica para este modo. Los jugadores se emparejarán de acuerdo con su MMR, pero esto no se verá afectado por los resultados de las partidas de Bounty Clash.

Rush – Fight – Extract – (Correr – Luchar- Escapar) – ¡Repite y disfruta de la emoción con este nuevo modo de juego por tiempo limitado!

Evento ‘Harvest of Ghosts’

La corrupción entra en una nueva fase, con dos incursiones activas por primera vez en la historia. Esta circunstancia sin precedentes ha dado lugar a una nueva y perversa temporada llamada ‘Harvest of Ghosts’.

Un nuevo cazador llamado ‘Harvest’ ha manipulado las fuerzas detrás de Dark Sight y se ha convertido en una especie de ‘avatar’. A medida que crece la destrucción de ‘Harvest of Ghosts’, él también lo hace. Su creación son herramientas raras (Dark Dynamite, Satchel) y están disponibles para los cazadores por un alto precio. Ha atraído hacia él a todo tipo de buscadores que utilizarán la Corrupción como arma y toman poderes oscuros bajo el Pacto de las Profecías (Pact of Omens).

El trío del pacto se enfrenta y lucha por sobrevivir en el otoño embrujado de ‘Harvest of Ghost’, donde cualquier cazador puede ser enviado a su tumba o levantarse de ella una vez más.

Características principales

Harvest of Ghosts’ presenta nuevas y emocionantes mecánicas y pactos en Hunt: Showdown 1896. Ya que los jugadores buscan puntos de evento para progresar y marcas de compromiso que se usan para desbloquear nuevos poderes. A medida que avanzan en el evento, los jugadores desbloquearán nuevas armas, equipo y muchas recompensas adicionales.

Los cazadores encontrarán recompensas selladas en varias ubicaciones y obtendrán marcas de compromiso (Pledge Marks), con un máximo de 4 por misión. Pueden comprometerse con uno de los tres pactos y obtener rasgos del pacto, cambiando la jugabilidad y proporcionando nuevas tácticas durante el evento ‘Harvest of Ghosts’.

Wilderness Pact (Pacto de la Naturaleza)

El Pacto de la Naturaleza continúa su lucha para proteger la tierra, contra aquellos que manipulan la Visión Oscura para que su intromisión no propague aún más la corrupción.

Los rasgos de la naturaleza, como Surefoot y Beastface, hacen que tu cazador tenga mejor movilidad y esté más equipado para la exploración.

The Pact Of Omens (Pacto de las profecías)

Arma la corrupción: El Pacto de las profecías aprovecha los poderes de la Visión Oscura para infligir daño y terror a sus enemigos, sembrando el caos entre todos.

Rasgos del Pacto de las profecías: Sentido de la Explosión y Sentido del Dolor dotan a tu Cazador de sentidos agudizados que permiten ventajas tácticas tanto en el sonido como en la vista.

Smugglers Pact (Pacto de Contrabandistas)

El Pacto de Contrabandistas intenta hacerse con los objetos de la Vista Oscura y desatar la potencia de fuego del nuevo contrabando de todo el mundo.

Los rasgos del Pacto de Contrabandistas – Gunrunner y Greyhound arman fuertemente a tu Cazador y le permiten atravesar rápidamente el Mapa.

‘Harvest of Ghosts’ también trae consigo nuevas armas, modificaciones y equipo, alterando aún más la forma en que los jugadores abordan su caza:

Bomb Launcher: un arma compacta que dispara un arpón explosivo y puede cambiar entre dos tipos de munición.

Maynard Sniper: un rifle con mira telescópica de daño mejorado con una recarga en dos etapas.

Auto-4 Short: una variante acortada de una escopeta semiautomática.

Centennial Pointman: un rifle de repetición de palanca con alta velocidad de salida con una culata acortada y una mira de alcance de medio a largo.

Rival 78 Mace: una variante recortada de escopeta de doble cañón de daño mejorado con una porra de lectura adjunta.

Dark Dynamite Satchel: un paquete de cartuchos de dinamita con detonación remota a través de Dark Sight, que se puede acoplar a paredes y suelos.

Añade cambios y recompensas más emocionantes junto con un rayo de reanimación ballesta de mano y se desbloquearán aún más con el lanzamiento de ‘Harvest of Ghosts’ el 16 de octubre de 2024 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

