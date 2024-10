As Dusk Falls confirma fecha de lanzamiento en Formato Físico para PlayStation 5

Cada familia tiene secretos. Cada secreto tiene un precio.

Cada camino que tomes te llevará a la Edición Física de As Dusk Falls para PlayStation 5 en Europa, Especial incluida. La anunciada edición del juego desarrollado por INTERIOR/NIGHT y publicado en físico por Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus!) llega ahora a Europa gracias al publisher y distribuidor Tesura Games. Toma decisiones que marcarán vidas y prepárate para el lanzamiento de As Dusk Falls en Europa este mismo 31 de octubre . Échale un vistazo al tráiler por aquí.

Descripción

As Dusk Falls es un drama interactivo original de INTERIOR/NIGHT que explora las vidas entrelazadas de dos familias a lo largo de treinta años. Todo empieza en 1998 con un robo que no sale del todo bien en un pequeño pueblo de Arizona. A partir de este momento, las decisiones que tomes tendrán un enorme impacto en las vidas de los personajes en esta intransigente historia de traición, sacrificio y resistencia.

Revive la historia una y otra vez para descubrir los diferentes resultados de los personajes y explorar los matices ocultos detrás de cada decisión. ¿Lograrán tus personajes salir indemnes? ¿En qué tipo de personas se convertirán al final?

Características

Del nuevo estudio del Diseñador Líder tras Heavy Rain y Beyond Two Souls llega un durísimo drama donde tú y tus amigos jugaréis juntos para tomar complicadas decisiones que harán cambiar la vida de los personajes.

¡Una historia profunda llena de extraños personajes, humor negro y giros de guión!

Historia cinematográfica con vida gracias a la interpretación de actores reales representados digitalmente con un estilo artístico exquisito, lo que crea una experiencia única que se desarrolla como una novela gráfica en movimiento.

El Modo Co-op permite hasta 8 jugadores a la vez, de forma local u online (o ambas).

La Edición Estándar de As Dusk Falls para PlayStation 5 includes un Póster Cinemático.

La Edición Especial incluye:

🔑 Edición Estándar (PS5) con Póster Cinemático

🔑 Caja Coleccionista

🔑 Colección de Postales

🔑 Crossroads Pin

🔑 Réplica de la llave del Desert Dream Motel

🔑 Libro Negro de Dante “18 Years of Secrets!

¡As Dusk Falls se lanzará el 31 de octubre en Edición Estándar y Especial para PlayStation 5! ¡Las reservas ya están disponibles en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon!

