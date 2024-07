Directo de la actualización 43 de The Elder Scrolls Online

¡Recorred Tamriel juntos!

Cuando encontréis una casa que os impresione de verdad, podéis recomendársela a otros o añadirla a vuestra lista de favoritos para visitarla más tarde. De hecho, podéis hacerlo incluso si no está incluida en la lista de “Visitar casas”. Cada semana podréis recomendar un número limitado de casas, pero, en cambio, podréis visitar todas las que queráis. ¡Y, de hecho, vuestra propia casa puede aparecer también en la lista de recomendadas del buscador de actividades si se vuelve lo bastante popular!

ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO INFINITO

Además, la actualización 43 añade más profundidad al Archivo Infinito con nuevos mapas, enemigos, versos, visiones y botín, incluidos nuevos conjuntos de objetos. A partir de ahora, habrá nuevas fases donde el propio Archivo constituirá uno de los peligros a los que os enfrentaréis, y encontraréis un mayor abanico de enemigos maligráficos contra los que combatir.

Para ayudaros a superar estos nuevos desafíos, contaréis con 8 nuevos versos y 10 visiones más. Por poner un par de ejemplos, podréis usar el nuevo verso de falange para pedir la ayuda de unos soldados fantasmales que formarán un muro defensivo o usar la nueva visión necrótica para desbloquear una transformación de avatar no muerto que os permitirá aumentar temporalmente vuestro poder por cada enemigo abatido. Además, podréis conseguir nuevos y poderosos objetos que desbloquearán una versión garantizada de un verso de transformación como el avatar no muerto, pero que sepáis que no será fácil.

Una vez que volváis al índice con las fortunas del Archivo ganadas con el sudor de vuestra frente, podréis gastarlas en nuevas recompensas, como las que incluye el catálogo rotativo del archivero Ool, o en los objetos de la nueva archivera Brax, que vende solo piezas de conjuntos. El catálogo de Brax no se limita a los siete conjuntos que incluía el Archivo en su lanzamiento, sino que cuenta con novedades como el macabro conjunto detonador de cadáveres de nigromantes, que hace explotar los cuerpos que consumís con vuestras habilidades. Como ocurría con los anteriores, cada uno de estos conjuntos de objetos está inspirado en una línea de habilidades concreta.

MEJORAS PRÁCTICAS

Las funcionalidades y novedades acabamos de describir no son las únicas cosas que trae la actualización 43. También incluye varias mejoras de menor calado encaminadas a hacer que vuestra estancia en Tamriel sea más fácil y grata.

Por ejemplo, hemos ampliado el sistema que impide que aparezcan duplicados de piezas de un conjunto concreto que todavía no habéis completado en las colecciones, que ahora se utiliza también en más actividades. Por ejemplo, tenemos las recompensas de las pruebas semanales, los vendedores de la Ciudad Imperial y los cofres de recompensa de mazmorras concretas para conjuntos de monstruo que se les pueden comprar a Glirion el Barbarroja, Maj-al Ragath y Urgarlag la Castradora en los enclaves de los Intrépidos a cambio de llaves de estos.

La actualización añade también mejoras del sistema de vista previa de las monturas en la Tienda de coronas, que ahora permite ver con antelación las animaciones que se usan, por ejemplo, al invocar o encabritar la montura, sin tener que comprarla. Para finalizar, incluye multitud de cambios menores y correcciones de bugs. Por ejemplo, a partir de la actualización 43, las interfaces del comerciante y el banco del gremio recordarán el último gremio de jugadores con el que interactuasteis durante una sesión de juego.

La actualización 43 trae montones de novedades, mejoras y correcciones a los aventureros de Tamriel, que podréis empezar a probar en el SPP a partir de la semana que viene. ¡Atentos a las notas del parche! ¿Tenéis ganas de echar mano a todas las nuevas funcionalidades? Pues contádnoslo por X (antes conocida como Twitter), Instagram y Facebook.

El parche para el juego base de la actualización 43 llega el 19 de agosto para PC/Mac y el 4 de septiembre para Xbox y PlayStation.