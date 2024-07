¡Celebra el Prime Day 2024 con Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 y Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration!

Por si te lo has perdido, el martes 16 y el miércoles 17 de julio Amazon celebra su décimo Prime Day, que ofrece acceso exclusivo a millones de grandes ofertas. A medida que nos acercamos al Prime Day 2024, estamos encantados de ofrecer a los miembros tres juegos extra para reclamar, incluyendo Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 y Rise of the Tomb Raider sin coste adicional. Los juegos adicionales estarán disponibles por tiempo limitado. A partir del 16 de julio a las 9:00 horas (peninsular), los miembros tendrán 48 horas para reclamar los tres nuevos títulos del Prime Day, ¡así que asegúrate de marcar la fecha en tu calendario!