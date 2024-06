EA SPORTS F1 24 llega a las tiendas. Conviertete en el próximo campeón de Fórmula 1

Compartir Facebook

SÉ UNO DE LOS 20 EN EA SPORTS™ F1® 24 – HOY SE LANZA EN TODO EL MUNDO

Experimenta la emoción de las carreras de F1® con un modo Carrera renovado, un manejo dinámico sin precedentes, funciones avanzadas de autenticidad y mucho más.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) marca un hito importante en el desarrollo de una experiencia F1® cada vez más inmersiva y auténtica con el lanzamiento mundial de EA SPORTS™ F1® 24. El juego oficial del FIA Formula One World Championship™ ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One y PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam. Los jugadores ahora pueden jugar como un piloto actual de F1® o un Icono del pasado para reescribir la historia o crear nuevos argumentos en el renovado Modo Carrera. El nuevo EA SPORTS Dynamic Handling y una serie de características de autenticidad, incluyendo pistas actualizadas, audio de retransmisión real y modelos de pilotos mejorados, elevan el nivel de inmersión.

«F1 24 sumerge a los jugadores en el mundo de la Fórmula 1 como nunca antes. Este año, hemos impulsado múltiples áreas del juego, abriendo oportunidades para que los jugadores corran como sus héroes -pasados o presentes- y creen historias que les gustaría ver desarrollarse», dijo Lee Mather, Director Creativo Senior de Codemasters. «Con la actualización más significativa de nuestro Modo Carrera desde 2016 y el nuevo EA SPORTS Dynamic Handling, los jugadores se sentirán más que nunca como uno de los 20.»

El Modo Carrera, piedra angular de la serie F1®, recibe una importante revisión que refleja los desafíos del mundo real a los que se enfrentan los pilotos de F1®. Los pilotos reciben ahora objetivos a corto y largo plazo basados en las aspiraciones del equipo, lo que añade más profundidad a su experiencia y les mantiene motivados con objetivos que van más allá de luchar por un puesto en el podio. El nuevo modo Carrera para dos jugadores permite a un amigo jugar de forma cooperativa o competitiva, y Carrera Challenge ofrece una experiencia competitiva con escenarios cambiantes del tamaño de un bocado.

El EA SPORTS Dynamic Handling redefine la física del coche para aumentar el control y ofrece a los jugadores más capacidad de decisión sobre el rendimiento del vehículo y la estrategia de carrera. Gracias a la nueva cinemática de la suspensión, el modelo de neumáticos, la simulación aerodinámica y las renovadas opciones de motor y configuración, los jugadores recibirán información detallada que les proporcionará un manejo más preciso.

F1® 24 amplía la autenticidad y la precisión con cuatro circuitos rediseñados, incluidos Silverstone y el circuito de Spa-Francorchamps, muestras reales de comunicación por radio, recreación mejorada de los pilotos y los coches, nuevas escenas cinemáticas y mucho más. Los coches oficiales de los 10 equipos del Campeonato de 2024 se han recreado meticulosamente utilizando datos CAD detallados. Además, los pilotos de 2024 tienen un aspecto más realista gracias al renderizado completo del pelo y a las enormes mejoras introducidas en los sombreadores de ojos y piel.

F1® World vuelve por segunda temporada con una nueva característica. Fanzone permite a los jugadores unirse a una liga de tiempo limitado, alineándose con su equipo y piloto favoritos a lo largo de una temporada de Podium Pass. Fomentando el sentido de comunidad, los jugadores trabajan por objetivos comunes y compiten por Fan Points en varios modos de F1® World, con recompensas para aquellos que terminen en lo más alto de la tabla del campeonato.

Tras el lanzamiento, los jugadores podrán disfrutar de cinco temporadas de contenido en directo. Cada temporada está ambientada en eventos reales de F1®, lo que mantiene a los fans en el corazón de la acción de las carreras durante todo el año.

Para estar al día de las últimas noticias e información sobre el juego de F1®, sigue el sitio web

