Arrancamos con todos los detalles de New Blood, la Season 2 del Year 9 de Rainbow Six, que llega con una remasterización del primer agente de Siege, ajustes de equilibrio de gran importancia, la función Membresía de Rainbow Six Siege y cambios en el sistema de bienvenida.

Recluta “sangre nueva” en Rainbow Six® Siege a partir del 11 de junio

Hoy, Ubisoft ha presentado la segunda temporada del Year 9 de Rainbow Six Siege: Operation New Blood. Esta temporada cuenta con una remasterización completa del agente original del juego, el Recluta, además de grandes ajustes de equilibrio, la introducción de la Membresía de Rainbow Six, y otras actualizaciones de jugabilidad importantes como la optimización de las listas de partidas y cambios en la comodidad del jugador.

Después de nueve años, Siege reinventa a su primer agente. Ahora el Recluta cuenta con un nuevo aspecto, y ofrece dos nuevos arquetipos que permiten jugar como agente de ataque o de defensa, además de acceder a todos los dispositivos secundarios (dependiendo de su bando). Striker, como Recluta atacante, tiene la amplia gama de dispositivos secundarios de ataque a su disposición, y cuenta con el M4 o la M249 como armas principales, y la 5.7 USG o la ITA 12S como armas secundarias. Por su parte, Sentry, Recluta de defensa, puede elegir entre cualquiera de los dispositivos secundarios defensores que hay en su arsenal. En su equipo están el Commando 9 y la M870 como armas principales, y la C75 Auto o la Super Shorty como armas secundarias.

El equipamiento personalizable de Striker y Sentry les permite adaptarse a las estrategias de los jugadores, suplir carencias allí donde haga falta, y ofrecer nuevas oportunidades para probar distintos dispositivos secundarios y tácticas de juego. Como todos los jugadores tienen acceso al Recluta, lo que recibirán quienes tengan el Battle Pass Premium será un vale canjeable por cualquier agente; aquellas personas que ya tengan a todos los agentes disponibles recibirán 600 créditos R6.

Rainbow Six Siege sigue insistiendo en la importancia de jugar de forma estratégica y justa en la Season 2 del Year 9. Con Operation New Blood llegan cambios de equilibrio para los agentes de defensa Fenrir y Solis, que suelen imponerse en las partidas y exigen demasiada atención por parte de los atacantes. El número de Minas de miedo F-NATT en manos de Fenrir se ha reducido a 4, y ya no cuentan con un período antibalas, independientemente de lo cerca que estén los enemigos. Por su parte, la duración y el rango del Electrosensor SPEC-IO de Solis se ha reducido conforme al feedback de los jugadores, con el objetivo de mantener un equilibrio entre agentes de ataque y de defensa.

Esta temporada también llegará la Membresía de R6. Quienes tengan una Membresía activa obtendrán contenido exclusivo cada mes, incluyendo equipamiento de tiempo limitado, skins legendarias animadas, desbloqueos inmediatos de 10 niveles del Battle Pass, un pack Bravo y acceso al Battle Pass Premium, todo ello por 9.99 €/mes (o con descuento en la suscripción anual, que cuesta solo 79.99 €).

Superada la fase de beta, a partir del 25 de junio aquellos jugadores que hayan activado la verificación en dos pasos y tengan un nivel de autorización de 25 o superior podrán acceder al Marketplace de Rainbow Six Siege. Este espacio permite intercambiar de forma segura e instantánea skins usando créditos R6.

Operation New Blood también añade el filtro “Mapas estándar”, con opciones de las listas de mapas Igualado, No Igualado y Todos los mapas. Ahora los jugadores pueden personalizar su experiencia matchmaking no igualada para que se parezca más al juego casual o al competitivo.

El entrenamiento y el proceso de bienvenida siguen siendo una prioridad, con diversas actualizaciones que aseguran que tanto jugadores nuevos como veteranos puedan tener una experiencia de práctica a su medida. A partir de ahora, los jugadores podrán practicar su puntería y recorrer los mapas con feedback en el modo Endless Drill. Por otra parte, el modo Versus IA también contará con un número significativo de nuevos mapas y agentes que diversificarán la experiencia de entrenamiento.

Otras actualizaciones de esta temporada incluyen cambios en las ventanas de la interfaz de los espectadores para que haya menos ruido, ajustes en la destructibilidad y la organización del mapa Estadio, y actualizaciones de comodidad del jugador (ajustes de audio y posibilidad de personalizar las granadas flash).

Rainbow Six Siege ya está disponible en Ubisoft+ (el servicio de suscripción de Ubisoft*), PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de consolas de Xbox One, Xbox Series X | S, Windows PC (incluyendo en Steam) y Amazon Luna.

Para comprar Rainbow Six Siege, entra en store.ubisoft.com. Para más información sobre el Year 9, visita rainbow6.com/Roadmap

