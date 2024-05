Blaze Entertainment Los cartuchos físicos para las plataformas Evercade superan el millón de unicades vendidas y nombra presidente a Dominic Wheatley fundador de Eidos y editor de Tomb Raider

Blaze Entertainment se complace en anunciar un trío de noticias positivas, que impulsan los planes para el crecimiento de sus marcas Evercade e HyperMegaTech.

La primera de ellas es el anuncio de un gran hito de ventas, con más de 1 millón de cartuchos físicos Evercade vendidos. Este logro se ha conseguido gracias al continuo crecimiento de la plataforma Evercade, a la calidad de las licencias de juegos retro e independientes, así como a los recientes estrenos de hardware tanto de Evercade como de las marcas HyperMegaTech alentando las ventas.

La cifra representa un enorme hito para Blaze como empresa británica independiente y pone de relieve la demanda de títulos que ayudaron a conformar la industria de los videojuegos, desde los primeros en adoptarlos hasta usuarios mucho más jóvenes, y de nuevos juegos independientes modernos y de corte retro, que sigue siendo fuerte especialmente en cuanto al coleccionismo de los cartuchos físicos de Evercade, eco de una época de enorme crecimiento y popularidad en el entretenimiento interactivo.

Asimismo, se ha nombrado presidente a Dominic Wheatley, veterano de la industria del videojuego. Más conocido como cofundador y consejero delegado del editor de juegos Eidos, que lanzó franquicias de increíble éxito como Tomb Raider y Championship Manager. En 2012 asumió el cargo de consejero delegado del Grupo Catalis, que ha llegado a tener más de 2300 empleados en varios países. Ahora es director del Grupo Catalis que incluye al editor de juegos independientes Curve Games y al proveedor de servicios externos Testronic.

La experiencia de Wheatley en el sector del juego y su vinculación a muchas franquicias y empresas de éxito hacen de él, el candidato perfecto para unirse al consejero delegado Andrew Byatt y al equipo de Blaze Entertainment y ayudar a la empresa a crecer en nuevos mercados.

La noticia de este nombramiento llega hoy junto a otro momento cúspide con el reciente anuncio de una asociación con Crystal Dynamics y la licencia de la franquicia Tomb Raider y el lanzamiento del cartucho físico Evercade Tomb Raider Collection 1, que se ha convertido en el que más rápido se ha vendido en los cinco años de historia de Evercade.

Esta nueva colección de cartuchos físicos incluye los tres juegos originales de Tomb Raider en su versión de 32 bits para consolas domésticas y viene acompañada de Evercade EXP-R y Evercade VS-R, el hardware más reciente de la marca, lo que permite a los aficionados disfrutar de la experiencia de juego retro de Evercade por menos de 100 euros.

“Cuando me presentaron al equipo de Blaze y descubrí lo que habían creado, me quedé impresionado. El diseño y la potencia del hardware y la lista de juegos que ya habían conseguido licenciar eran impresionantes. Me puse de rodillas y empecé a rezar. Cuando me pidieron que me uniera a ellos, dije, ¡Claro que sí!” Dominic Wheatley, presidente de Blaze Entertainment Ltd.

“La oportunidad de incorporar a Dominic, con su experiencia y contactos en el mundo de los videojuegos, junto con nuestros hitos de crecimiento es casi fortuita, especialmente con el éxito de nuestra reciente asociación con Crystal Dynamics y la franquicia Tomb Raider. Estoy encantado de que hayamos conseguido llevar a Blaze Entertainment a alcanzar este éxito y espero que con este nuevo nombramiento tengamos aún más posibilidades y la oportunidad de crear más productos fantásticos para todos” Andrew Byatt, consejero delegado de Blaze Entertainment Ltd.