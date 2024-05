Ubisoft presenta The rogue prince of persia, ya disponible hoy en acceso anticipado en Steam

Comienzo del acceso anticipado de The Rogue Prince of Persia, que ya está disponible en Steam, así como en GeForce Now. Dentro tráiler!

Hoy, Ubisoft y el estudio colaborador Evil Empire, han anunciado que The Rogue Prince of Persia™, un juego roguelite 2D de acción y plataformas, ya está disponible en todo el mundo en acceso anticipado en Steam, por un precio de 19.99 € (con un 10 % de descuento en las primeras 24 horas). El juego también está disponible en el servicio GeForce Now. En un primer momento, el acceso anticipado de The Rogue Prince of Persia incluirá seis biomas, ocho armas principales y seis potentes herramientas, dos combates contra jefes y una treintena de artilugios que permitirán un sinfín de combinaciones, adaptadas a cualquier estilo de juego.

A medida que se acerque el lanzamiento de la versión completa 1.0, los jugadores verán llegar más contenido: nuevos niveles, jefes, armas, enemigos y actualizaciones, además de otros añadidos basados en las opiniones de la comunidad.

“Me emociona mucho mostrar The Rogue Prince of Persia a los jugadores, y tengo muchas ganas de que el juego se convierta no solo en algo nuestro, sino en un proyecto que compartamos con la comunidad”, ha dicho Lucie Dewagnier, Game Director de Evil Empire.

En The Rogue Prince of Persia, los jugadores se verán transportados a una versión mítica de Ctesifonte, antaño el vibrante corazón del Imperio persa. El Príncipe tendrá que actuar para salvar a esta majestuosa ciudad, al borde de la aniquilación tras la invasión de las despiadadas hordas de hunos comandados por su malvado jefe Nogai.

En su viaje a través de increíbles biomas, el Príncipe tendrá que hacer gala de todas sus habilidades acrobáticas para atravesar los niveles generados de forma procedimental, conseguir y refinar un arsenal de armas, equiparse con nuevos artilugios, desbloquear nuevo equipamiento en el Oasis, y encontrar aliados para tener una oportunidad de salvar la ciudad. Para dominar los desafíos de plataformas del juego, los jugadores tendrán que valerse de la icónica capacidad de correr por la pared, que les permitirá cruzar abismos, evitar trampas y flanquear a enemigos. Con todo, el entorno no será el único peligro al que harán frente los jugadores, pues también tendrán que combatir contra una variedad de amenazas: los hunos, armados con magia chamánica oscura, y todas las bestias impregnadas con este infame poder.

La banda sonora original del título también juega un gran papel en la inmersión de los jugadores en esta visión moderna y épica del folclore persa, con una música compuesta y producida por ASADI, un productor musical y artista de performance persa-estadounidense. La banda sonora original de The Rogue Prince of Persia muestra una fusión entre sonidos modernos y tradicionales, con ritmos que acompañan a los movimientos del Príncipe. El disco estará disponible el 31 de mayo en Ubisoft Music y en todas las plataformas de streaming, y puede preguardarse ya en este enlace: https://ubisoftmusic.ffm.to/therogueprinceofpersia-ost.

Leer artículo completo en Frikipandi