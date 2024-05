Amazon Games amplía su presencia global con un nuevo estudio de desarrollo en Europa

Amazon Games ha anunciado hoy que ha abierto un nuevo estudio de desarrollo de videojuegos en Bucarest (Rumanía). Este estudio aumenta la dedicación de Amazon al desarrollo y publicación de juegos y se une a los equipos ya establecidos en el condado de Orange, Montreal, San Diego y Seattle. El nuevo estudio se centrará en ofrecer asistencia a todo el catálogo de juegos de Amazon Games, tanto presentes como futuros. Amazon Games está contratando de forma activa nuevos talentos para constituir el equipo y dispone de muchas vacantes disponibles.

«En Amazon Games, estamos totalmente dedicados a desarrollar y publicar juegos fantásticos y tenemos una ambiciosa hoja de ruta preparada», explica Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Games. «Ampliar nuestros equipos de desarrollo en Europa era un paso natural con el gran catálogo de juegos que tenemos. Bucarest es conocida por ser una de las ciudades europeas que más está creciendo en el ámbito del desarrollo de juegos y estamos deseando acceder a su gran reserva de talento».

Amazon Games ha contratado al veterano de la industria Cristian Pana para liderar el estudio. Cristian tiene más de 20 años de experiencia en la creación de videojuegos. Su último trabajo ha sido de director general de Ubisoft Bucarest. En el currículum de Cristian hay algunos de los juegos y franquicias más importantes del mundo, como Tom Clancy’s The Division, The Crew, Far Cry o Avatar y todo tipo de géneros, desde conducción a acción y aventura de mundo abierto o RPG de disparos.

«Estoy encantado de unirme a Amazon Games en una época en la que el equipo está en medio de una apasionante hoja de ruta», ha declarado Cristian Pana, jefe de estudio de Amazon Games Bucarest. «En el pasado he creado y liderado equipos sobresalientes, así que sé que en esta zona de Europa se localizan algunos de los mayores talentos de la industria».

Echad un vistazo a esta entrevista y conoced mejor a Cristian, su filosofía para el desarrollo de juegos y por qué está encantado de formar parte del equipo de Amazon Games.

El nuevo estudio asistirá en la visión de Amazon Games de desarrollar y publicar juegos que puedan fomentar la creación de comunidades tanto en ellos como a su alrededor. El catálogo de Amazon Games incluye dos juegos de servicio, New World y Lost Ark,con proyectos anunciados como Tomb Raider, El Señor de los Anillos y Throne and Liberty, además de otros todavía no anunciados de los estudios de San Diego y Montreal y del estudio independiente británico Glowmade.

Amazon Games está contratando personal de todo tipo de disciplinas, y entre los puestos vacantes del nuevo estudio de Bucarest se encuentran los de desarrollador de software, artista, diseñador o animador. Todos los detalles están en nuestra página de empleo.