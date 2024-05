Compartir Facebook

Videojuegos PlayStation Indies mayo 2024

PlayStation da la bienvenida a las recientes incorporaciones de indies a su catálogo y a los próximos y esperados lanzamientos del mes de mayo: nuevas expansiones de contenido de clásicos indies, aventuras narrativas, homenajes a los 90 e historias repletas de significado. Estas son las novedades de PlayStation Indies:

A Tale of Paper tiene nuevo DLC, Refolded, y estrena edición física

La entrañable historia del ser de origami Line regresa con una nueva edición, que incluye el juego original junto con la reciente expansión Unfolded Melody, que ya está disponible en formato físico de mano de Selecta Play. El nuevo contenido expande el mundo onírico de A Tale of Paper, con nuevos escenarios donde las plataformas son protagonistas. También está disponible por separado en versión digital en PlayStation Store.

La entrañable historia de Until Then llega el 23 de mayo a PS4 y PS5

En un mundo que aún está recuperándose de una catástrofe conoceremos a Mark y a sus amigos, adolescentes que navegan por las alegrías y las penas de un nuevo año de instituto. Inspirado en los impresionantes paisajes filipinos, Until Then ofrece una jugabilidad de scroll lateral a través de escenarios y relaciones personales, cuyas acciones tendrán consecuencias en el desenlace final. Llega este 23 de mayo a PlayStation.

Tales from Candleforth ya está disponible en PlayStation Store

El estudio español Under the Bed Games presenta su primer juego, una aventura point & click en 2D dibujada completamente a mano. Con una ambientación de horror folk, el videojuego narra los cuentos populares prohibidos de Candleforth, pueblo al que llega la joven Sarah en busca de una poción para curar a un niño que sufre una extraña enfermedad. Puedes ver el tráiler en este enlace y descubrir más en PlayStation Store.

Ya puedes disfrutar de la épica historia de Planet of Lana

Esta aventura cinemática llena de puzles y plataformas está ambientada en una épica historia de ciencia ficción cuya jugabilidad está basada en el compañerismo. En Planet of Lana, una joven y su leal amigo se embarcarán en una misión de rescate a través de maravillosos entornos naturales y futuristas. Puedes ver el tráiler en este enlace y encontrarlo ya en PlayStation Store.

Morkull Ragast’s Rage estrena demo en PlayStation

Influenciado por películas tradicionales de animación y animado completamente a mano, Morkull Ragast’s Rage presenta la historia de Morkull, el villano, dios de la muerte y la oscuridad, quien es consciente que es un personaje de un videojuego controlado por un jugador. Entre plataformas, acción y exploración, Morkull romperá la cuarta pared constantemente para comunicarse con el jugador. El objetivo: ayudar a Morkull a llevar a cabo sus malvados planes por el mundo. Está siendo desarrollado por los españoles Disaster Games y ya tiene una demo en PlayStation.

Crow Country, el videojuego de terror que homenajea la era dorada de los videojuegos de los 90, acaba de aterrizar en PlayStation

Desarrollado por SBF Games, este título de terror y supervivencia pone a prueba al jugador mediante puzles y acertijos mientras investiga la inquietante tranquilidad de un parque de atracciones abandonado. Con la misión de descubrir qué ocurrió con su dueño, Mara Forest se adentra en esta historia presentada con un apartado artístico que homenajea los clásicos videojuegos de terror de los 90. Puedes ver el tráiler en este enlace.

Animal Well ya está disponible en PlayStation Plus de lanzamiento

Tras siete años de desarrollo, Billy Basso estrena Animal Well, un mundo repleto de maravillas pixeladas con un cuidado apartado artístico y sonoro. El jugador podrá experimentar la modificación de los atmosféricos entornos mediante objetos soprendentes mientras intenta sobrevivir a lo que acecha en la oscuridad.

Nuevos indies con PlayStation Plus

Este mes llegan varios grandes títulos indies a PlayStation Plus, tanto es u versión Essential como Extra y Premium: el aclamado Tunic disponible para descarga solo este mes, el divertido multijugador Odd Ballers basado en el clásico balón prisionero, el videojuego de acción y aventuras inspirado en India Raji: An Ancient Epic o el original y estético Nour: Play With Your Food.

Videojuegos PlayStation Indies mayo 2024