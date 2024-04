Tráiler de lanzamiento de Tales of Kenzera: ZAU y corto «My Shoes, Your Feet»

EA Originals y Surgent Studios han publicado el tráiler de lanzamiento de su nuevo juego indie de plataformas, acción y aventuras, Tales of Kenzera™: ZAU, que estará disponible el martes 23 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam por 19,99 $.

Echa un vistazo al tráiler oficial de lanzamiento de Tales of Kenzera: ZAU AQUÍ. Además, por si no te habías enterado, ayer Abubakar lanzó un corto muy personal y emotivo, “My Shoes, Your Feet» (Ponte en mi piel), producido en colaboración con Ridley Scott Creative Group, donde explica por qué creó Tales of Kenzera: ZAU..

Inspirado en el viaje personal del actor Abubakar Salim, fundador de Surgent Studios y nominado al premio BAFTA, Tales of Kenzera: ZAU es un viaje que combina la búsqueda por asimilar la pérdida de un padre y la pasión por los videojuegos. Este juego rinde homenaje al padre de Abubakar con una campaña en solitario tipo metroidvania que deja de manifiesto cómo la grandeza surge de la resiliencia y la experiencia de encontrar la esperanza y el coraje tras la pérdida.

