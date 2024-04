Las ‘Rebajas de Primavera’ de PlayStation® llegan a los puntos de venta habituales

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada de las ‘Rebajas de Primavera’ a los puntos de venta habituales. En este sentido, y hasta el próximo 28 de abril, los jugadores de PlayStation®4 (PS4®) y PlayStation®5 (PS5®) podrán disfrutar de grandes ofertas en aclamados títulos.

Algunas de estas grandes ofertas incluyen, a un precio reducido de 19,99€ PVP Recomendado, juegos AAA exclusivos como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Uncharted: Colección Legado de los Ladrones o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Para PlayStation®4 el descuento será aún mayor, con títulos imprescindibles como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima o Death Stranding por 9,99€ PVP Recomendado.

En la nota de prensa adjunta puedes encontrar toda la información y descuentos incluyendo PlayStation®Hits y PlayStation®VR.

Por su parte, durante este periodo, los jugadores podrán adquirir los auricurales con micrófono Pulse 3D con un descuento de 10€, a un precio de 89,99€ PVP Recomendado.

Para conocer más información visita el Blog oficial PlayStation®.