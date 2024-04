Compartir Facebook

Hoy os dejamos la nueva presentación Indie World ha revelado una selección de títulos para todos los gustos que llegarán a Nintendo Switch en 2024. Que gran año.

Entre las novedades destacadas se incluyen SteamWorld Heist II, Little Kitty, Big City y Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter

En la presentación Indie World más reciente, Nintendo ha mostrado una espectacular selección de juegos de socios desarrolladores y distribuidores independientes que llegarán a Nintendo Switch a lo largo de 2024. Entre los aspectos más destacados, se cuenta el anuncio de que SteamWorld Heist II, la nueva entrega de la popular franquicia SteamWorld, de Thunderful, desembarcará en Nintendo Switch el 8 de agosto. Esta entrega combina elementos de los juegos de disparos y de estrategia por turnos, y los jugadores liderarán una dispar tripulación de Steambots mientras surcan el Gran Mar, exploran más allá del horizonte y combaten contra una enigmática amenaza que pone en peligro el mundo entero.

En la presentación también se han mostrado juegos como Little Kitty, Big City, una encantadora aventura en la que los usuarios controlan a un gatito curioso que busca el camino de vuelta a casa, disponible para Nintendo Switch a partir del 9 de mayo; Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter, una aventura de estilo «roguelike» en la que las intrépidas tortugas viajan a través de portales que alteran la realidad para rescatar a su maestro, y que estará disponible en julio; Sticky Business, un entrañable juego de simulación en el que los usuarios diseñan y venden sus propias pegatinas, disponible a partir de hoy junto con el contenido descargable de pago Plan With Me; Cat Quest III, la nueva entrega de la adorable serie de juegos de rol y acción en la que los jugadores surcarán las aguas del Gatoribe en busca de un mítico tesoro, disponible el 8 de agosto; y Europa, un título de acción y aventura en 3D en el que los jugadores explorarán las ruinas de una utopía fallida y descubrirán la historia del último ser humano que queda con vida, disponible en 2024.

La presentación Indie World al completo se puede ver en Presentación Indie World – 17-04-2024 (Nintendo Switch) ; hay más información disponible en el portal de Indie World.

A continuación, se proporciona información detallada sobre los juegos mostrados en la presentación:

SteamWorld Heist II, de Thunderful: Una épica aventura en alta mar aguarda en SteamWorld Heist II, la secuela del aclamado título SteamWorld Heist. El mar anda revuelto en SteamWorld: el agua se ha vuelto corrosiva y destruye los metálicos cuerpos de los desafortunados robots. Los jugadores capitanearán una dispar tripulación de Steambots y se abrirán paso a través de tiroteos por turnos en los que los proyectiles pueden rebotar con precisión mortífera. En esta ocasión, hay una mapa del mundo para explorar en el que los usuarios también librarán combates navales en tiempo real contra navíos enemigos. Además, otra novedad en esta secuela es la incorporación de un sistema de oficios que ofrece opciones de personalización muy completas. Junto con más de 150 armas, objetos y piezas para la nave disponibles, ¡los jugadores podrán crear la tripulación perfecta para la misión que les ocupe! Una aventura a toda vela arrancará cuando SteamWorld Heist II llegue a Nintendo Switch el 8 de agosto.

Little Kitty, Big City, de Double Dagger Studio: En esta adorable aventura, una plácida siesta gatuna se convierte en un encantador viaje en el que los jugadores controlarán a un gatito curioso que busca el camino de vuelta a casa. Hay mucho que hacer durante el viaje: explorar una bulliciosa ciudad, completar misiones, echarles una pata a animales en situaciones peliagudas y trabar amistad con otros mininos callejeros. Los jugadores también disponen de más de 40 sombreros encantadores con los que marcar estilo mientras hacen todo tipo de travesuras en este mundo abierto de dimensiones limitadas, pero repleto de sorpresas. Little Kitty, Big City llegará a Nintendo Switch el 9 de mayo. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop.

Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter, de Super Evil Megacorp: Las heroicas Tortugas Ninja se verán las caras con el Clan del Pie en su primera aventura de estilo «roguelike», y viajarán a través de portales que alteran la realidad para rescatar a Splinter, su maestro. Cada nivel puede transformarse a través de potenciadores aleatorios, cambios en la distribución de las salas y elementos que modifican a los jefes. Los jugadores pueden incrementar sus poderes de tortuga de manera permanente usando la moneda dentro del juego para adquirir artefactos que mejoran las habilidades, y así poder enfrentarse a sesiones de juego mucho más desafiantes. Por otro lado, los jugadores también podrán explorar ubicaciones emblemáticas de Nueva York e incluso jugar en línea*1 en compañía de hasta tres personas en un modo cooperativo que permite a los participantes unirse o abandonar la partida en cualquier momento. Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter llegará a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas en julio.

Sticky Business, de Spellgarden Games y Assemble Entertainment: En Sticky Business, un entrañable juego de simulación de negocios, los jugadores gestionarán una tienda en la que crearán pegatinas y se las enviarán a sus clientes. Hay más de 400 elementos para diseñar pegatinas, y también hay disponibles distintas mejoras, entre las que se incluyen efectos metalizados. Además, a medida que los jugadores completen los pedidos, aprenderán más detalles sobre las vidas de sus clientes. Por otro lado, el contenido descargable de pago Plan With Me añade diez historias adicionales de clientes centradas en la escritura de diarios, así como más de 100 elementos para pegatinas. Los jugadores pueden montar su propio negocio de pegatinas en Sticky Business enseguida, ya que tanto el juego como el contenido descargable*2 llegan hoy mismo a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas. También habrá disponible a partir de hoy un pack que incluye el juego y el contenido descargable.

Cat Quest III, de The Gentlebros y Kepler Interactive: En Cat Quest III, un adorable y apacible juego de rol y acción, los usuarios encarnarán a un intrépido corsario felino y surcarán el Gatoribe en busca de la Estella Polar, un mítico tesoro largo tiempo perdido. Pero ¡ojo avizor! Los mares están plagados de Pirratas a los órdenes del Rey Pirrata, dispuestos a darles caza a los jugadores. Los usuarios explorarán un maravilloso mundo nuevo, tanto en solitario como en compañía en el modo local cooperativo*3, y participarán en encarnizadas batallas con el nuevo y perfeccionado sistema de combate, que permite cambiar de arma y ejecutar ataques combinados más eficientes. Además, por primera vez en la serie, los usuarios podrán viajar por el océano y batallar a bordo de su propio navío. El Gatoribe aguarda a todos los espíritus aventureros en Cat Quest III, que llegará a Nintendo Switch el 8 de agosto. Las reservas se abren hoy en Nintendo eShop, y también habrá disponible una versión de prueba gratuita.

Europa, de Helder Pinto / Novadust Entertainment y Future Friends Games: En la luna de Europa, un androide llamado Zee emprende un viaje para desentrañar los misterios de una civilización desaparecida. En este juego de acción y plataformas en 3D, los jugadores usarán la mochila propulsora de Zee para planear, volar y acelerar por paisajes impresionantes llenos de lagos, praderas y montañas. También resolverán puzles y esquivarán peligros ocultos entre las ruinas para descubrir la historia del último ser humano que queda con vida. Europa llegará a Nintendo Switch este año. Habrá disponible una versión de prueba gratuita en Nintendo eShop a partir de hoy.

Yars Rising, de WayForward Technologies y Atari: El renombrado estudio de desarrollo WayForward, responsable de Shantae y River City Girls, nos trae Yars Rising, un juego de acción y aventura de desplazamiento lateral inspirado en uno de los títulos clásicos más conocidos de Atari: Yars’ Revenge. Los jugadores encarnarán a Emi Kimura, una joven hacker que ha sido contratada por alguien misterioso para que se infiltre en la siniestra corporación QoTech. Los usuarios correrán, saltarán, se moverán sigilosamente y hackearán a diestro y siniestro mientras les plantan cara a hordas de enemigos robóticos y alienígenas, y arrojan luz sobre un complicado secreto rodeado de intriga. Este titulo también incluye una serie de desafiantes minijuegos que rinden homenaje a la entrega original de Yars’ Revenge. Yars Rising se infiltrará en Nintendo Switch este año.

Refind Self: The Personality Test Game, de Lizardry y PLAYISM: En este juego de exploración y aventura, los jugadores encarnarán a una androide, la creación de una profesora ya fallecida. No hay respuestas correctas ni equivocadas, y cada decisión que tomen los jugadores revelarán más detalles sobre quiénes son. Los usuarios viajarán a lugares sacados de sus recuerdos, interactuarán con otros personajes y aclararán poco a poco el destino que la profesora había imaginado para ellos. Al final de la aventura, descubrirán cuál es su personalidad. Hay mas de 23 personalidades distintas, y los jugadores podrán toman decisiones diferentes en cada partida para ver en qué desembocan. También podrán compartir y comparar sus resultados con otros jugadores*4. Es hora de descubrir distintas personalidades en Refind Self: The Personality Test Game, que llegará a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas este verano.

ANTONBLAST, de Summitsphere: El mismísimo diablo ha robado la preciada colección de espíritus del personaje protagonista, quien emprenderá una épica aventura para recuperarla a toda costa en ANTONBLAST, un dinámico juego de acción y plataformas que combina la acción más destructiva con gráficos pixelados espectaculares. Los jugadores blandirán el Mighty Hammer como Dynamite Anton o el Massive Mace como Dynamite Annie, arrasarán con mundo extravagantes y lucharán contra jefes de armas tomar. Además, podrán destruir el entorno para cambiar de ruta y descubrir nuevas zonas que explorar. Por otro lado, cuando lleguen al final de cada nivel, se activará un detonador y tendrán que deshacer el camino a toda mecha antes de que todo salte por los aires. Es hora de pasarlo bomba en ANTONBLAST, que llegará a Nintendo Switch como exclusiva temporal para consolas el 12 de noviembre. Habrá disponible una versión de prueba gratuita en Nintendo eShop a partir de hoy.

Valley Peaks, de Tub Club y Those Awesome Guys: Valley Peaks es un juego de plataformas y escalada en primera persona que se desarrolla en una cadena montañosa en la que habitan curiosos batracios. Los jugadores deberán ocuparse de un trabajo técnico en las montañas, y podrán explorar hasta hartarse y plantarles cara a desafíos aparentemente imposibles. Entre una escalada y otra, podrán conversar con los batracios habitantes y aceptar sencillas misiones secundarias, como rellenar cartillas de sellos para obtener equipamiento. Por otro lado, también podrán desconectar con relajantes minijuegos mientras atienden las peticiones de los lugareños. Las montañas aguardan en Valley Peaks, que llegará a Nintendo Switch este año.

Lorelei and the Laser Eyes, de Simogo y Annapurna Interactive: En este juego de puzles no lineal desarrollado por el equipo responsable de Sayonara Wild Hearts, una mujer es convocada para participar en un proyecto en un viejo hotel en algún lugar de Europa central, donde se verá envuelta en un juego de ilusiones cada vez más peligroso y surrealista. Este juego de aventura en tercera persona incluye más de 100 acertijos con mecánicas y perspectivas cambiantes, y cada uno ofrece una pista para descifrar el enigma. Habrá que tirar de ingenio en Lorelei and the Laser Eyes, que llegará en primicia para consolas a Nintendo Switch el 16 de mayo.

stitch., de Lykke Studios: En stitch., los jugadores crearán hermosos bordados al resolver puzles llamados «bastidores», que difieren en dificultad y tamaño. Los jugadores completarán bastidores en el orden que prefieran. Además, cada bastidor ofrece una experiencia plácida y relajante, y cuenta con una opción de pistas y varios ajustes de accesibilidad. Tras completar un bastidor, los usuarios podrán bordarlo de nuevo en el modo Puntadas libres. Los puzles Shikaku diarios*5 son desafiantes y no cuentan con ninguna pista, mientras que los bastidores semanales*6 se inspiran en eventos reales y ofrecen información muy interesante. stitch. llega en exclusiva para consolas a Nintendo Switch hoy mismo.

Además de los títulos mencionados más arriba, se ha incluido en la presentación un resumen con más juegos indies que también están de camino a Nintendo Switch: SCHiM, un juego de plataformas en 3D que mezcla luces y sombras en su mecánica de juego, disponible el 18 de julio; Duck Detective: The Secret Salami, un juego de aventura narrativa en el que los jugadores deberán tirar de ingenio para analizar pistas y resolver misterios de un plumazo, que llegará en exclusiva a Nintendo Switch el 23 de mayo; BZZZT, un juego de plataformas a toda velocidad con una estética retrofuturista, disponible en verano de 2024; Another Crab’s Treasure, en el que los jugadores encarnarán a un cangrejo ermitaño que busca recuperar su preciada concha en una épica aventura por un océano contaminado, disponible el 25 de abril; y ANIMAL WELL, una aventura de acción en la que los jugadores explorarán un complejo laberinto interconectado para sacar a la luz sus secretos, disponible el 9 de mayo.

El catálogo de juegos indies de Nintendo Switch continúa creciendo; la nueva presentación Indie World ha mostrado una amplia variedad de títulos que llegarán próximamente a la consola en 2024. Entre los juegos destacados en la presentación, se incluyen SteamWorld Heist II, disponible el 8 de agosto; Little Kitty Big City, disponible el 9 de mayo; y Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter, que llegará este julio. Además, Sticky Business, un entrañable juego de simulación de negocios, y stitch., un creativo juego de puzles basado en los bordados, llegan hoy mismo a Nintendo eShop. Por otro lado, ANTONBLAST, Cat Quest III y Europa también contarán a partir de hoy con versiones de prueba gratuitas.

