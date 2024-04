Compartir Facebook

Hoy os dejamos una noticia para los más frikis. Que la fuerza te acompañe este 4 de mayo en la construcción de los nuevos sets de LEGO Star Wars para tu disfrute

El Grupo LEGO y Lucasfilm continúan celebrando los 25 años de colaboración de LEGO® Star Wars™

Ya está disponible la nueva gama de productos LEGO Star Wars 25º aniversario, incluido el set de construcción LEGO Star Wars TIE Interceptor™

El contenido de LEGO Star Wars llegará a LEGO Fortnite a partir del 3 de mayo

Los fans están invitados a participar en el Festival de Cine de 25 Segundos de LEGO Star Wars

Este 2024 se celebra el 25º aniversario de la colaboración LEGO® Star Wars™ entre el Grupo LEGO y Lucasfilm durante todo el año, para conmemorar este hito de la relación y en honor a los fans de LEGO® Star Wars de toda la galaxia. Ahora los fans ya podrán aferrarse con fuerza a sus Interceptores TIE, ya que se avecinan muchas cosas emocionantes, ¡May the 4th be with you! (¡Que la fuerza te acompañe!).

Nuevos productos para celebrar un 25º aniversario galáctico

¿Qué mejor que celebrar un aniversario con grandes novedades y descuentos? El set de construcción del Interceptor TIE que formó parte del primer lanzamiento de la Ultimate Collector Series en 2000 vuelve en una versión nueva y rediseñada, por eso los fans de Star Wars: El Retorno del Jedi™ podrán revivir la acción de la película, mientras recrean las características alas, la detallada cabina y los cañones láser del magnífico set de construcción LEGO Star Wars TIE Interceptor™.

El set de 1.931 piezas mide unos impresionantes 40 centímetros de largo y se completa con una minifigura exclusiva del Piloto TIE y una figura del droide ratón, actualmente limitadas a este set. El modelo está montado sobre una base con una placa impresa e incluye un ladrillo impreso (de 3,2 cm de ancho, 0,8 cm de largo y 3,2 cm de alto) con el logotipo del aniversario de LEGO Star Wars.

Continuando con las novedades, los fans de Star Wars: La Amenaza Fantasma™ podrán sumergirse en la construcción de una instantánea dinámica de Tatooine con el set de construcción Mos Espa Podrace™ Diorama. El set de exhibición de 718 piezas incluye a Anakin Skywalker, el Cañón del Arco y una placa con el consejo de Qui-Gon Jinn: «Recuerda. Concéntrate en el momento. Siente. No pienses. Usa tus instintos».

Y, para los que ya se han aventurado en el lado oscuro, el set de construcción de 640 piezas Darth Maul’s Sith Infiltrator™ podría ser el ideal. Los aficionados pueden desplegar las alas y replegar el tren de aterrizaje para volar, disparar los 2 cañones con resorte y pulsar el gatillo para soltar 3 droides sonda DRK-1 desde el compartimento frontal.

Como alternativa, los fans pueden echar un vistazo al droide destructor Droideka™, construido con ladrillos y compuesto por 583 piezas. Además, los que prefieran los personajes de exhibición construidos con ladrillos también están de enhorabuena con el set de seis figuras coleccionables LEGO BrickHeadz™ con los personajes de Jar Binks, Anakin Skywalker, la Reina Amidala, el Capitán Panaka, Qui-Gon Jinn y Darth Maul.

Para los amantes de Star Wars: La venganza de los Sith™, también hay un set BrickHeadz™ Clone Commander Cody.

Y para cualquiera que sea del equipo Grogu se alegrará de poder sumergirse ahora en la experiencia de construcción del BARC Speeder™ Escape de 221 piezas junto a Kelleran Beq.

Celebraciones pro todo lo alto más allá del ladrillo

Pero eso no es todo, porque las celebraciones del 4 de mayo continúan en LEGO Fortnite, con nuevos y emocionantes contenidos de LEGO Star Wars para descubrir en el juego de artesanía de supervivencia a partir del 3 de mayo. Los seguidores del juego no deben perder de vista las estrellas en LEGO Fortnite a finales de mes.

También se pondrá a la venta el 1 de mayo el nuevo libro LEGO Star Wars Coffee Table Book, The Force of Creativity: un libro de tapa dura de 312 páginas en un estuche con recuerdos colectivos que lleva a los fans en un viaje a través de entrevistas con más de 50 colaboradores de Grupo LEGO y Lucasfilm. El libro incluye arte de desarrollo, diseños de personajes y ofrece a los apasionados de las sagas una visión real de la galaxia LEGO Star Wars. El libro puede reservarse aquí.

«¡Que el día 4 acompañe a todos los fans de LEGO Star Wars! Estamos muy contentos de continuar la celebración de nuestro 25 aniversario con una emocionante línea de nuevos sets, eventos y experiencias para que los fans disfruten. Estoy deseando ver cómo celebran los fans de todo el mundo este emblemático día en todo el mundo», comentó Mike Ilacqua, jefe de Producto de LEGO Star Wars en Grupo LEGO.

A su vez, también se invita a todos los constructores a participar en el Festival de Cine de 25 Segundos, que estará abierto hasta el 22 de abril y culminará el 4 de mayo, cuando el festival dé realmente el pistoletazo de salida, con todos los vídeos presentados en el canal de LEGO en YouTube, así como los momentos más destacados en LEGO.com.

Este festival de cine invita a los fans a enviar su propio clip de 25 segundos que recree sus momentos favoritos de Star Wars o cree uno nuevo con los sets de construcción y minifiguras de LEGO Star Wars que atesoran.

Y, por último, destacar que, del 1 al 5 de mayo, los fans de LEGO Star Wars recibirán los tres Regalos con la compra al adquirir el nuevo LEGO Star Wars TIE Interceptor™: incluyendo el coleccionable Batalla de Yavin que representa la vista de la cabina de Darth Vader, el set del Transporte de Tropas de la Federación de Comercio que conmemora el 25 aniversario de Star Wars: La Amenaza Fantasma, y el set de construcción AAT™. Estas ofertas coinciden con el evento LEGO Star Wars May the 4th Livestream, que ofrecerá ofertas especiales, revelaciones de sets, diseñadores y emocionantes sorteos, como un set TIE Interceptor™ firmado en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania el 1 de mayo.

Los nuevos productos LEGO Star Wars estarán disponibles a partir del 1 de mayo de 2024. El set LEGO Star Wars TIE Interceptor estará disponible en exclusiva en las tiendas LEGO y en línea en LEGO.com, con acceso anticipado para los LEGO Insiders a partir del 1 de mayo de 2024, y para todos los compradores a partir del 4 de mayo de 2024. www.LEGO.com/Star-Wars

Detalles de los productos:

El set de construcción LEGO® Star Wars™ TIE Interceptor™.

Edad: 18+

PVP: 229.99€

Piezas 1,931

N.º de producto: 75382

Dimensiones: Mide más de 32 cm (12,5 pulg.) de alto, 40 cm (16 pulg.) de largo y 33 cm (13 pulg.) de ancho

Disponible: 1 de mayo de 2024

El set de construcción LEGO® Star Wars™ Mos Espa Podrace™ Diorama

Edad: 18+

Precio 79,99€

Piezas 718

Código del producto: 75380

Dimensiones: Mide más de 4,5 pulg. (12 cm) de alto, 12 pulg. (30 cm) de ancho y 5,5 pulg. (14 cm) de profundidad

Disponible: 1 de mayo de 2024

El set de construcción LEGO® Star Wars™ Darth Maul’s Sith Infiltrator™

Edad: 9+

Precio 69,99€

Piezas 640

Código del producto: 75383

Dimensiones: Mide más de 7 cm (3 pulg.) de alto, 27 cm (11 pulg.) de largo y 20 cm (7,5 pulg.) de ancho

Disponible: 1 de mayo de 2024 – pedido anticipado a partir del 1 de abril

El set de construcción LEGO® Star Wars™ Droideka™

Edad: 18+

Precio 64,99€

Piezas 583

N.º de producto: 75381

Dimensiones: Mide más de 8 pulg. (21 cm) de alto, 6,0 pulg. (16 cm) de largo y 5,5 pulg. (14 cm) de ancho

Disponible: 1 de mayo de 2024

El set de construcción LEGO® Star Wars™ BARC Speeder™ Escape

Edad: 8+

Precio 29,99€

Piezas: 221

Código del producto: 75378

Dimensiones: BARC Speeder y coche lateral mide más de 4 cm (1,5 pulg.) de alto, 19 cm (7,5 pulg.) de largo y 9 cm (3,5 pulg.) de ancho. La escenografía mide más de 7 cm (3 pulg.) de alto, 1 cm (1 pulg.) de largo y 3 cm (1 pulg.) de ancho.

El set de construcción LEGO® Star Wars™ BrickHeadz™ comandante Clon Cody™

Edad: 10+

Precio 9,99€

Piezas 147

N.º de producto: 40675

Dimensiones: Mide más de 8 cm de alto, 6 cm de ancho y 5 cm de profundidad

Disponible: 1 de mayo de 2024

El set de construcción LEGO® Star Wars™ BrickHeadz™ La amenaza fantasma™

Edad: 10+

Precio 54,99 €

Piezas: 732

N.º de producto: 40676

Disponible: 1 de mayo de 2024

LEGO® Star Wars™: La fuerza de la creatividad Libro de mesa de café

Edad: 18+

Precio: 149.99€

N.º de producto: 5008878

Regalo con la compra

Ten en cuenta que las familias y los fans de LEGO® Star Wars™ recibirán los tres Regalos con compra al adquirir el nuevo LEGO Star Wars TIE Interceptor, solo en la web lego.com.

5008818: Juego de construcción coleccionable LEGO Star Wars: Batalla de Yavin

Fechas: Del 1 al 5 de mayo (sólo LEGO Insiders, en todas las tiendas y en línea)

Compra mínima: 90€

Características y funciones clave: La parte delantera tiene una diana móvil para alinearse sobre el X-wing en la escena de detrás, y la parte trasera está moldeada con la ventana de la cabina del TIE Fighter de Darth. «¡Ya te tengo!»

Los Insiders de LEGO pueden conseguir un Regalo por Compra (5008818) altamente coleccionable al comprar un set LEGO Star Wars con un precio mínimo de 90€ entre el 1 y el 5 de mayo de 2024. El coleccionable representa la vista de la cabina de Darth Vader durante la Batalla de Yavin del Episodio IV en la trinchera de la Estrella de la Muerte, apuntando al X-wing de Luke. La parte delantera tiene una diana móvil para alinearse sobre el X-wing en la escena de detrás, y la parte trasera está moldeada con la ventana de la cabina del TIE Fighter de Darth Vader. «¡Ya te tengo!»

40686: Set de construcción LEGO Star Wars Transportador de tropas de la Federación de Comercio

Fechas: Del 1 al 5 de mayo, en tiendas LEGO seleccionadas y online

Compra mínima: 160€

Características y funciones clave: MT4 2024 se centrará en celebrar el 25 aniversario de Star Wars: La amenaza fantasma y el 25 aniversario de LEGO Star Wars. Como recreación de un set clásico muy atractivo y deseable, el Regalo con la compra incluye una ficha impresa con el logotipo del aniversario.

30680: Juego de construcción AAT

Fechas: Del 1 al 5 de mayo, en tiendas LEGO seleccionadas y online

Compra mínima: 40€

Características y funciones clave: Celebra el 25º aniversario de Star Wars: La amenaza fantasma e introduce a los niños en los sets LEGO Star Wars con esta minifigura AAT, que incluye un cañón láser giratorio.

