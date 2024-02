Compartir Facebook

La demo gratuita de Mario vs. Donkey Kong ya está disponible en la Nintendo eShop Donkey Kong asalta la fábrica de juguetes de Mario para hacerse con todos los Minimarios… ¡y Mario debe volver a enfrentarse a su mayor rival para recuperarlos!

Desde hoy, ya se puede descargar desde la Nintendo eShop de Nintendo Switch la demo de Mario vs. Donkey Kong, la versión renovada del clásico de Game Boy Advance. Esta demo gratuita permite jugar cuatro niveles del primer mundo del juego antes del lanzamiento del juego completo, el 16 de febrero. Para conocer más detalles sobre Mario vs. Donkey Kong, no te pierdas el vídeo Mario vs. Donkey Kong – Tráiler general (Nintendo Switch).

Resuelve puzles, supera desafíos y encuentra las llaves para rescatar a los Minimarios y desbaratar los planes de Donkey Kong. La demo también permite compartir un Joy-Con con un amigo o un familiar y probar el nuevo modo cooperativo local, en el que dos jugadores podrán hacer equipo como Mario y Toad. También están disponibles los nuevos ajustes de dificultad: el Modo Clásico cuenta con el mismo nivel de dificultad que la versión original de Game Boy Advance, mientras que el Modo Relajado permite tomarse las cosas con más calma, para quien quiera un menor nivel de desafío al dar la posibilidad de reiniciar los niveles desde varios puntos de control y eliminar el tiempo límite de cada fase.

