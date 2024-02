Todo lo que necesitas saber antes de jugar a Banishers: Ghosts of New Eden en un nuevo gameplay

Focus Entertainment y DON’T NOD han desvelado un tráiler de gameplay oficial de Banishers: Ghosts of New Eden. Descubre todas las características principales del juego antes de este RPG de acción con historia, que mezcla una narrativa convincente y personal con un dinámico Sistema de combate. Asume el papel de dos hábiles cazadores de fantasmas y compañeros que se enfrentan a desafiantes decisiones con profundas consecuencias tanto para los vivos como para los muertos.

El juego que saldrá a la venta el 13 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y ya está disponible para su reserva anticipada para todas las plataformas.

Puedes ver el tráiler. Todo lo que necesitas saber antes de jugar a Banishers: Ghosts of New Eden

Desata toda la fuerza de los Banishers

New Eden, 1695. Antea y Red son amantes y Banishers, cazadores de espíritus entrenados, que protegen a la nete de los persistentes espectros. En un mundo lleno de peligros ocultos, juega como ambos personajes, enfréntate a difíciles elecciones y toma duras decisiones mientras luchas contra todo tipo de criaturas de pesadilla, combinando el armamento de Red con las habilidades espectrales de Antea.

En este nuevo tráiler, navegaréis por las tierras de New Eden aprendiendo más sobre vuestro propósito como Banishshers y cómo ayudar a levantar la maldición que afecta a su gente, mientras lidiáis con vuestra propia tragedia como amantes: uno vivo, otro muerto. Descubre una mezcla de estilos de combate con el rifle, la espada, la espada de fuego firebane de Red, junto a los ataques etéreos de Antea. Con sus habilidades de otro mundo, desvela lo oculto y desata devastadores ataques espirituales, desde teletransporte hasta zonas de daño espectral. Cambia de personaje sin esfuerzo para crear combos y poderosas sinergias mientras te enfrentas a enemigos cada vez más maliciosos.

Cada alma que destierres, cada espíritu al que concedes la paz, cada vida que sacrifiques para salvar a Antea te guiarán inexorablemente hacia un final u otro. ¿Serás un salvador misericordioso o un desterrador implacable?

Banishers: Ghosts of New Eden se lanzará el 13 de febrero de 2024, en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC. Suscríbete al boletín para recibir la última información exclusiva y las próximas ofertas especiales de Banishers: Ghosts of New Eden y todo el catálogo de Focus.