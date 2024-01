Banishers: Ghosts of New Eden – El emotivo tráiler de la historia muestra una historia de amor, sacrificio y trágico destino

Focus Entertainment y DON’T NOD se complacen en desvelar el emotivo tráiler de la historia de su esperada apuesta, Banishers: Ghosts of New Eden que se lanzará el 13 de febrero de 2024. Este RPG de acción narrativo sumerge a los jugadores en un mundo plagado de amenazas sobrenaturales, desafiándoles a enfrentarse al amor, la vida, la muerte y el sacrificio. Puedes ver el tráiler

En el tráiler cobra vida la apasionante y conmovedora historia ofreciendo un vistazo a la intrincada historia de Banishers y ala relación clave entre Antea Duarte y Red mac Raith.

En Banishers: Ghosts of New Eden, los jugadores se meten en la piel de Antea Duarte y Red mac Raith, dos experimentados cazadores de espíritus enviados a New Eden en una misión para ayudar a los colonos. Los riesgos aumentan drásticamente cuando Antea muere trágicamente durante un ataque imprudente, convirtiéndose en uno de los propios fantasmas a los que desprecia. Este giro catastrófico de los acontecimientos deja a Red dividido entre la defensa de su juramento de proteger a los vivos de los espíritus malévolos y la devastadora realidad del estado de su mentora y amante Andrea.

El viaje cargado de emociones a través de Banishers: Ghosts of New Eden explora la compleja interacción entre el amor, el sacrificio y la lucha por conciliara los propios deseos con el sentido del deber. Los jugadores deben navegar por este traicionero camino, tomando decisiones entre los vivos y sus seres queridos.

Adéntrate en la vida de las comunidades de New Eden, un mundo plagado de criaturas sobrenaturales y secretos milenarios. Utiliza las habilidades espirituales de Antea y el formidable arsenal de Red para desterrar las almas atormentadas que acechan a los vivos. A medida que descubras verdades ocultas, atravieses paisajes misteriosos y conozcas a personajes inolvidables, su futuro y su vida estarán en tus manos.

Banishers: Ghosts of New Eden se lanzará el 13 de febrero de 2024, en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC. Suscríbete al boletín para recibir la última información exclusiva y las próximas ofertas especiales de Banishers: Ghosts of New Eden y todo el catálogo de Focus

