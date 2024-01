Compartir Facebook

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio han publicado la escena de introducción de Like a Dragon: Infinite Wealth, uno de los videojuegos más esperados de 2024. Puedes verla aquí:

Escena de introducción de Like a Dragon: Infinite Wealth disponible

El último juego de la serie Yakuza, Like a Dragon: Infinite Wealth sale el 26 de enero de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows y Steam (PC).

Acerca de Like a Dragon: Infinite Wealth

Dos héroes más grandes que la vida misma se unen guiados por el destino, o quizás, por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe enfrentar sus últimos días. Experimenta un sistema de combate único con batallas dinámicas y frenéticas de RPG donde el campo de batalla se convierte en tu arma, y en el que todo vale. Disfruta de la vida en Japón y explora todo lo que ofrece Hawái en una aventura tan grande que abarca todo el Pacífico.

Like a Dragon: Infinite Wealth se lanzará el 26 de enero de 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y en formato PC (Steam). La campaña de reserva anticipada de las ediciones física y digital estándar, la Deluxe Edition y la Digital Ultimate incluye el conjunto Potenciador Heroico & Conjunto de Trabajos Especiales , que ayudará a los usuarios a subir de nivel más rápido, junto con un conjunto especial que incluye los trabajos de defensa y el de as del tenis

Para más información sobre el juego visita: https://infinitewealth.sega.com

Like a Dragon: Infinite Wealth es una secuela directa de Yakuza: Like a Dragon™, en la que una inesperada cadena de eventos embarca a Kasuga Ichiban y Kazuma Kiryu, dos exyakuza legendarios, en una aventura como ninguna otra en la que ambos serán protagonistas jugables.

La historia

Like a Dragon: Infinite Wealth es la octava entrega de la saga insignia de Ryu Ga Gotoku Studio y la culminación de Yakuza: Like a Dragon™ y Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name™. Dos héroes más grandes que la vida misma se unen guiados por el destino, o quizás, por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe afrontar sus últimos días.

Las claves

Ø Experimenta un sistema de combate único con batallas dinámicas y frenéticas de RPG donde el campo de batalla se convierte en tu arma, y en el que todo vale. Adapta las habilidades de tu grupo a la situación con trabajos y personalizaciones esperpénticos para someter estratégicamente a tus enemigos con movimientos excéntricos.

Ø Disfruta de la vida en Japón y explora todo lo que ofrece Hawái en una aventura tan grande que

abarca todo el Pacífico. Te esperan momentos inolvidables a cada paso con una mezcla única de misiones y actividades que puedes disfrutar a tu ritmo.

Ø Dos héroes más grandes que la vida misma se unen guiados por el destino, o quizás, por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe enfrentar sus últimos días.

Características

● Like a Dragon: Infinite Wealth ofrece una experiencia de RPG única con más capas en combate, un sistema mejorado en general y mecánicas más pulidas que dan pie a un juego más frenético y estratégico. El grupo podrá moverse con total libertad mientras lucha, lo que os permitirá tanto a ti como a tus aliados posicionaros de manera estratégica para acabar con los rivales más eficazmente.

● Exprime Honolulú al máximo gracias a actividades varias. Haz fotos del entorno en In fraganti, ayuda a Ichiban a ganar unos cuartos en Repartos Delirantes, inspirado en el clásico de SEGA Crazy Taxi, y muchas cosas más.

● El famosísimo Danny Trejo pondrá voz a Dwight, el jefe de los Barracuda, que supervisa el mercado de falsificaciones más grande del mundo con la ayuda de su talento para los negocios y su afilado machete.

● El actor, director, productor y activista Dan Dae Kim pondrá voz a Masataka Ebina, el despiadado capitán de un sindicato yakuza.

● La isla Dondoko. En las costas de Honolulú se encuentra la isla Dondoko, una isla desierta llena de basura arrojada de forma ilegal, pero que tiene el potencial de convertirse en algo mucho mejor. Con la ayuda de nuevos amigos, su fiel bate de béisbol y otras herramientas, Ichiban tiene la capacidad de limpiar la basura y reciclar todo ese material en muebles, edificios y más cosas que transformarán la isla. Demuestra tus dotes de gestión y abre las puertas de la isla a los clientes. ¡Llega a lo más alto del cielo azul hawaiano y crea el complejo de tus sueños en la isla Dondoko!.

● La campaña de reserva anticipada de las ediciones física y digital estándar, la Deluxe Edition y la Digital Ultimate incluye el conjunto Potenciador Heroico & Conjunto de Trabajos Especiales, que ayudará a los usuarios a subir de nivel más rápido, junto con un conjunto especial que incluye los trabajos de defensa y de as del tenis.

Título: Like a Dragon: Infinite Wealth

Formato: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Editor: SEGA

Género: RPG de acción

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 26 de enero de 2024

PEGI: +18

Web oficial: https://infinitewealth.sega.com/index.html?lang=es

