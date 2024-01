Banishers: Ghosts of New Eden, una historia de amor, muerte y sacrificio

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Focus Entertainment y DON’T NOD desvelan un conmovedor y profundo nuevo tráiler de juego de Banishers: Ghosts of New Eden. Sumérgete en una absorbente y personal narrativa dentro de este esperado RPG de acción, donde asumes el papel de dos hábiles cazadores de fantasmas y socios que se enfrentan a desafiantes decisiones con profundas consecuencias tanto para los vivos como para los muertos.

Puedes ver el tráiler

El juego que saldrá a la venta el 13 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y ya está disponible para su reserva anticipada para todas las plataformas.

Vida para los vivos, muerte para los muertos

New Eden, 1695: Antea y Red son amantes y desterradores, cazadores de espíritus entrenados para proteger a la gente de los espectros persistentes. Pero cuando ocurre una tragedia y la propia Antea se convierte en fantasma, ¿harán honor a su juramento de desterradores o sacrificarán a los vivos en un intento desesperado por traer de vuelta a su amado?

Antea y Red, los dos protagonistas principales, muestran la profundidad de su relación a través de este nuevo tráiler. Adéntrate en una historia íntima de amor, muerte y sacrificio, que une a dos amantes. Enfréntate a los desafíos de ser cazadores de fantasmas embrujados y toma decisiones difíciles para apoyar a tu pareja fallecida.

Enfréntate a un trágico giro del destino cuando Banishers: Ghosts of New Eden se estrene el 13 de febrero.

Banishers: Ghosts of New Eden se lanzará el 13 de febrero de 2024, en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC. Suscríbete al boletín para recibir la última información exclusiva y las próximas ofertas especiales de Banishers: Ghosts of New Eden y todo el catálogo de Focus.

. Leer artículo completo en Frikipandi Banishers: Ghosts of New Eden, una historia de amor, muerte y sacrificio