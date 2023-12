Sword and Fairy anunciado por primera vez en formato físico en Europa

Compartir Facebook

¡Sword and Fairy: Together Forever confirma su lanzamiento en físico en Europa, con Edición Deluxe!

El publisher y distribuidor independiente Tesura Games se une a Serenity Forge (Doki Doki Literature Club Plus!) para traer la legendaria saga china de RPGs Sword and Fairy a la vida con un lanzamient físico para toda Europa con Sword and Fairy: Together Forever en PlayStation 4 y PlayStation 5. El título llegará en una Edición Estándar y Deluxe repletas de contenido para representar el alma de la saga Sword and Fairy.

Además, este lanzamiento supone la llegada de la serie a toda Europa en formato físico por primera vez. La edición física de The Sword and Fairy: Together Forever se lanzará en el Q1 2024.

Situado en un mundo donde humanos, dioses y demonios están al borde de una guerra, el jugador deberá prevenir este conflicto encabezando a la deidad Xiu Wu y a la humana Yue Qingshu. Hoy, los fans de esta legendaria saga de 1995 pueden pronunciar su último conjuro, y una de las piezas de este mundo único, directamente en sus casas.

La Edición Estándar de Sword and Fairy: Together Forever (PS4/PS5) contiene:

Juego Completo en disco (PS4/PS5)

Tarjeta de descarga con la Banda Sonora Digital y Skins “Personajes Modernos” (*Incluye dos códigos de descarga para temas dinámicos en PlayStation 4)

Standees de los protagonistas en cartón

La Edición Deluxe de Sword and Fairy: Together Forever Deluxe Edition incluye todo el contenido de la edición estándar más:

Juego Completo en disco (PS4/PS5)

Caja Coleccionista

Tarjeta de descarga con la Banda Sonora Digital y Skins Atuendos de Estilo Moderno (*Incluye dos códigos de descarga para temas dinámicos en PlayStation 4)

Standees de los protagonistas en cartón

Lámina con efecto metálico

Llavero Hada de las hojas

Juego de Cartas “Journey Heaven-Earth”

¡Sword and Fairy: Together Forever se lanzará en el Q1 2024 en una Edición Normal y Deluxe! a Standard and Deluxe Edition! ¡Ya se puede reservar en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon!

