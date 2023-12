Compartir Facebook

Pionera Plataforma de Plagio Lanza en España su Herramienta de IA Capaz de Identificar Texto Generado por ChatGPT

Plag es la primera plataforma capaz de ofrecer servicios multilingues y planea expandir su solución a diez países europeos con diferentes idiomas

La Unión Europea se ha convertido en la primera region en promulgar leyes para regular el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en la región, incluidos sistemas como ChatGPT y el uso de IA en la vigilancia biométrica por parte de organismos gubernamentales.

El acuerdo sobre la Ley de IA, exige que los sistemas y modelos de IA de uso general, como ChatGPT, cumplan con los requisitos de transparencia antes de su lanzamiento al mercado, reconociendo la ley de derechos de autor, resúmenes de datos utilizados en el entrenamiento de modelos de IA, y documentos técnicos.

Un artículo académico titulado Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT recientemente publicado en una revista educativa describe cómo las herramientas de inteligencia artificial (IA) “plantean una serie de desafíos y preocupaciones, particularmente en relación con la honestidad académica y el plagio”. Lo que los lectores (y, de hecho, los revisores que autorizaron su publicación) no sabían es que el artículo en sí había sido escrito por el chatbot de IA ChatGPT.

El identificador de plagio de PLAG (plag.es) estrena una nueva herramienta para identificar texto escrito con inteligencia artificial. La nueva solución logra una alta precisión gracias a la información morfológica del idioma español que se utilizó para entrenar sus modelos.

El lanzamiento del identificador en España del detector de texto que ha sido generado por ChatGPT, abre el comienzo de una larga expansión por diez países europeos, con su solución adaptada a cada uno de los idiomas de estos países.

Disponer de una herramienta que pueda reconocer texto generado algorítmicamente es una habilidad cada vez más importante para cualquier tipo de texto que se genere, consuma o simplemente gestione, mediante contenidos en un largo número de sectores (académico, periodístico etc.). Por ello, resulta un enorme desafío identificar el plagio por parte de las instituciones educativas, cuando cada vez más alumnos y estudiantes utilizan las herramientas de inteligencia artificial para crear trabajos escritos.

Chorst Klaus, fundador de PLAG afirma que los problemas actuales de plagio, las citas incorrectas y, el contenido creado con IA – no son sólo problemas educativos, sino también problemas sociales fundamentales :

«El último año académico confirmó las expectativas iniciales: a los estudiantes y alumnos les resulta difícil resistirse a la tentación de buscar el camino fácil a la hora de realizar sus tareas escritas. Los algoritmos de IA se utilizan para ayudar en diferentes grados: cuando se va a realizar u trabajo escrito, inicialmente se busca la información necesaria, pero los más negligentes optan por no esforzarse, confiando enteramente este trabajo a Chat GPT. Un menor esfuerzo de los estudiantes conducirá no sólo a un conjunto más deficiente de competencias, sino también a menores perspectivas profesionales. Por lo tanto, es obvio que los países que aprendan a utilizar correctamente la inteligencia artificial, sin reducir sino aumentando las capacidades de su población, serán los primeros en garantizar el bienestar general de la sociedad», opina Chorst. Klaus.

Gratis para uso personal

La herramienta se ofrece de manera gratuita a los usuarios aquí.

Un sistema de reconocimiento de texto Plag AI en español sencillo e intuitivo marca los resultados mediante una gradación de colores. Después de introducir el texto que desea comprobar o su extracto, el producto marca en color el texto posiblemente creado por inteligencia artificial. Cuanto más intenso es el color, es más probable que la frase sea generada por IA.

Una regla sencilla para evaluer los resultados obtenidos: si el modelo indica más del 50% de probabilidad de que el texto haya sido creado por una IA, podemos suponer que el texto fue escrito por una IA. Por el contrario, si la probabilidad dada es inferior al 49%, se recomienda tratar dicho contenido como si fuera creado por una persona.

El lanzamiento del detector de texto generado por ChatGPT en España, es el comienzo de una larga expansión por diez países europeos, entre ellos Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Portugal, Polonia etc.

Alta precisón

PLAG se diferencia de los sistemas de reconocimiento de texto con IA existentes no solo por el soporte del idioma español, sino también por su alta precisión en la predicción de texto.

Se utilizan varios indicadores diferentes para evaluar la precisión de la predicción del origen del texto. La precisión del modelo (ing. “precision”) indica cuántos elementos se reconocieron correctamente de todos los elementos reconocidos. Actualmente, este indicador alcanza el 99,8 por ciento. – Esto significa que si una frase está marcada como creada por IA, existe un 99,8% de posibilidades de que exista. la probabilidad de que el modelo acierte. Mientras tanto, el indicador de completitud (ing. «recall») indica cuántos elementos fueron reconocidos de todos los que el algoritmo tuvo que evaluar. Actualmente el valor de este indicador alcanza el 93,4 por ciento, es decir, el 6,6 por ciento de los casos siguen sin identificarse.

«Al pensar en los sistemas de reconocimiento de texto creados por IA, es importante tener en que sólo podemos confiar en una estimación probabilística, que no siempre se corresponde con la realidad. Por lo tanto, el rendimiento del modelo debe evaluarse en su conjunto, además es importante definir claramente de antemano qué se considera contenido generado por IA. Por ejemplo, el contenido textual puede ser único y creado por una persona, pero el usuario haberse valido de la ayuda de la IA, para gestionar errores de estilo, gramática, puntuación, pero el texto resultante no puede equipararse al contenido creado por la IA, por lo que, para evitar malentendidos, es necesario establecer pautas claras para el uso de AI” explica Chorst Klaus, fundador de PLAG

Es posible probar la herramienta aquí: https://www.plag.es/servicios/ia

Acerca de PLAG

Establecida en 2011, PLAG es una plataforma global para la prevención del plagio que trabaja conjuntamente con universidades y organizaciones, beneficiando tanto a los estudiantes, que se esfuerzan por mejorar su trabajo, como a los docentes e individuos que tienen como objetivo promover la integridad académica y de contenido ético.

