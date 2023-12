Es hora de ser travieso, ¡Rubber Royale Holiday Prologue ya está aquí!

Compartir Facebook

Únete a la frenética experiencia navideña de Rubber Royale

Mucha acción constante y una pelea hilarante te esperan

Flashbulb Games trae la alegría navideña a Rubber Royale con el increíble nuevo Holiday Prologue. Rubber Royale ha regresado vestido como Papa Noel, listo para hacer que tus fiestas navideñas sean más caóticas y divertidas.

Rubber Royale Holiday Prologue ya está aquí, el único juego navideño que te recompensa por ser travieso en lugar de bueno. El juego es gratuito y te ofrecerá un pequeño adelanto de la jugabilidad hilarantemente violenta y caótica que define a Rubber Royale antes de su lanzamiento completo el próximo año.

«Queremos difundir un poco de alegría navideña permitiendo que los jugadores disfruten de nuestro festivo Prólogo de Navidad de Rubber Royale. Ofrece una jugabilidad caótica y centrada en el combate, envuelta de manera agradable en decoraciones navideñas. Y además es gratuito, sirviendo tanto como un regalo de Navidad como una vista previa del juego en el que estamos trabajando«, declaró Mikkel Thorsted, Director Creativo.

No podemos garantizar lo que estará bajo tu árbol de Navidad este año, pero SÍ podemos prometerte acción constante y peleas hilarantes que te harán soltar improperios a tus seres queridos en este espectáculo de peleas festivas fuera de control.

Rubber Royale is easy to pick up and learn. Just jump in, customize your character, and battle strangers or friends in a variety of different game modes with the last man standing being the victor in this crazy royale fiesta of a game. Rubber Royale es fácil de aprender y de comenzar a jugar. Simplemente entra, personaliza tu personaje y lucha contra desconocidos o amigos en una variedad de modos de juego diferentes, siendo el último hombre en pie el vencedor en esta loca fiesta royale.

Características del Holiday Prologue

16 jugadores

Acción instantánea

Arenas grandes, destructibles y con un diseño impresionante

Un variado arsenal de nuevas armas, incluyendo muchas de tus favoritas de Rubber Bandits

Modos de juego clásicos como knockout, rey de la colinal, carreras ¡y muchos más!

Rubber Royale Holiday Prologue ya está disponible en Steam y es gratuito para jugar. ¡Feliz Navidad y Felices Fiestas!

Puedes encontrar el trailer de Holiday Prologue

