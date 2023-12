Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Pon a prueba tu suerte en Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise, ya disponible ¡Atención, habitante del Yermo!



Que comience la diversión con el lanzamiento de Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise, ya disponible gratis para los jugadores de Fallout 76 en todas las plataformas. Atlantic City – Boardwalk Paradise presenta una inédita ubicación del Yermo que ofrece a sus visitantes emoción y entretenimiento, fabulosas vistas al mar y nuevos desafíos en las expediciones. Los jugadores ya pueden adentrarse en Atlantic City para completar nuevas misiones, ayudar a mantener el equilibrio de poder y obtener recompensas.



No te pierdas el tráiler de lanzamiento de Boardwalk Paradise

En Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise, los jugadores podrán embarcarse en dos expediciones nuevas: Fraude fiscal y Un juego de escándalo. En Fraude fiscal, colaborarán con la mafia y ayudarán a limpiar sus cuentas. Después, Un juego de escándalo plantea una carrera repleta de obstáculos y enemigos.



Además de las nuevas expediciones, Boardwalk Paradise incluye lo siguiente:

Nuevas ubicaciones: Casino Neapolitan El paseo

Nuevas facciones: Los Espectaculares El gobierno municipal La Familia

Nuevos enemigos: Los agrestes Diablo menor





Sin embargo, en Atlantic City no todo es diversión y juego. Más allá del Pinar Estéril de Nueva Jersey yacen los agrestes mutados, bestias irradiadas con aspecto de planta que provienen de las profundidades del bosque y merodean por los límites de Atlantic City. Parece que también se han avistado críptidos bastante peligrosos, así que ten mucho cuidado con esos horribles seres.



Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise ya está disponible en Steam, Xbox One, Xbox Series X|S y PlayStation 4 y 5. Fallout 76 también está disponible con el Xbox Game Pass y en PlayStation Plus Extra. Podrás encontrar todos los detalles sobre Atlantic City – Boardwalk Paradise aquí.



Boardwalk Paradise también da el pistoletazo de salida a Gran golpe, la temporada 15 de Fallout 76. En esta nueva temporada, los jugadores podrán arriesgarlo todo en el paseo e ir subiendo de rango para convertirse en peces gordos y conseguir recompensas únicas. Visita esta página para obtener más información sobre lo que te aguarda en la temporada 15.

. Leer artículo completo en Frikipandi Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise, ya disponible